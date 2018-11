SYK: Pål Golberg mistet flere måneder med kyssesyken. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Helsetrøbbel kunne tatt knekken på Golberg

SPORT 2018-11-08T07:35:07Z

Pål Golberg (28) var ikke redd, men erkjenner at han tenkte på om langrennssatsingen var verdt det da kyssesyken herjet som verst.

NTB

Publisert: 08.11.18 08:35

Kyssesyken gjorde at langrennsløperen på sprintlandslaget mistet tre måneder med trening på vårparten. Da så det mørkt ut. Først i midten av juli var han tilbake i tilnærmet normal trening.

– Det er en herpessykdom som satt i halsen. Noen får det veldig kraftig og får pustebesvær og blir lagt inn på sykehus. For meg var det mer et ubehag over en lengre periode, og det som bestemte når jeg kunne begynne å trene igjen var milt og lever. Jeg tok ultralyd og så at begge var forstørret.

– Og da er det farlig å trene?

– Ja, sprekker milten kan det være fatalt. Det er ikke sikkert at det ville ha gjort noe med rolig trening, men med hard trening er det skummelt.

Golberg sier at han var heldig som fant ut hva som feilet ham omtrent akkurat da det brøt ut.

– Andre har ikke fungert over en lengre periode, og så har de tatt blodprøver og funnet ut at de hadde det. Jeg har et helt annet utgangspunkt enn mange andre.

– Var du redd?

– Nei, men jeg har flere ganger tenkt på om jeg gidder dette. Men jeg har lyst til å komme tilbake og kjenne hvordan det er å være i ordentlig god form igjen. Det motiverer.

To økter

Fra midten av juli har Golberg trent tilnærmet normalt, og fra midten av august er det også blitt to økter om dagen. Hittil er det blitt kun to hardøkter på såkalt i3-nivå. Det har blitt en trinnvis opptrapping. Han mangler de aller tøffest øktene.

– De har jeg ennå ikke puttet i banken, men jeg regner med at jeg begynner med det én uke etter at jeg kommer hjem herfra, sa Golberg da NTB møtte ham i Val Senales sist uke.

Da kommer det noen nødvendige hardøkter foran den nasjonale åpningen på Beitostølen til uka.

– Jeg kommer ikke til å slippe opp på treningen slik jeg har gjort foran tidligere sesongstarter. Da får heller de første rennene være som de er. Det er renn jeg må gjennomføre for å kunne ha et håp om å prestere gjennom vinteren.

Golberg er forhåndsuttatt til verdenscupstarten i Kuusamo, men vet ennå ikke om han kommer til å stille der.

– Jeg kommer til å være helt ærlig overfor meg selv og andre hvis jeg kjenner at det her skal noen andre få lov til å gjøre. Alt som skjer fram til Beito er planlagt, men alt som skjer derfra avhenger av hvordan det blir på Beito.

Forsiktig

Golberg kjenner at han ikke er helt der han pleier å være på denne tiden av året. Ofte har Golberg vært i knallform tidlig på sesongen, og så har det buttet mer imot senere i sesongen.

– Jeg er ikke redd for å konkurrere da, for da har jeg trent såpass lenge.

– Jeg kjenner at jeg er på et annet sted nå enn jeg har vært tidligere i samme periode. Samtidig er skisesongen lang. Jeg har prestert veldig bra i slutten av november tidligere og lurt på hvordan det skulle bli to måneder fram i tid. Nå er jeg mer i angrepsposisjon. Det får gå som det går i november, og så er kanskje grunnlaget i januar bedre enn jeg har hatt før. Det blir nye muligheter og en helt annen inngang til sesongen.

28-åringen kommer til å trene mye i november og desember også. Han blir overrasket om det blir mange verdenscuprenn på ham i denne perioden.

– Det er ingen vits i gå mange verdenscuprenn hvis man trener mye ved siden. Da må man stille forberedt. Jeg har et håp om VM, og det er nok av skirenn å prestere på i januar om jeg er i form.