VISER VEI: Simen Hegstad Krüger (t.v.) er ifølge lagkameratene helt rå på trening denne sommeren. Her fra gullfeiring i OL. Krüger vant foran Martin Johnsrud Sundby. Foto: Bjørn S. Delebekk

Krüger har tatt rollen til Sundby på landslaget

SPORT 2018-08-16T05:00:24Z

STEINKJER (VG) Ingen er i nærheten av Simen Hegstad Krüger (25) på trening.

Publisert: 16.08.18 07:00

Krüger snakker ikke høyest. Han krever ikke mye plass i rommet. Men på trening er han den som setter standarden på det meste forteller lagkameratene og landslagstreneren.

Forrige uke var allround- og sprintlandslaget på samling i Steinkjer. Torsdag starter Toppidrettsveka i Aura som avsluttes i Trondheim lørdag.

– De første årene jeg var med på landslaget, så satte Martin (Johnsrud Sundby) standarden på det meste, men nå er det Simen som har tatt den rollen, sier OL-bronsevinner Hans Christer Holund til VG og fortsetter:

– Han er råsterk på alt. Løping, staking, skøyting og han er relativt rask. Nå er det han som er den nye standarden, så får vi se til vinteren.

Krüger imponerte alle da han suste inn til OL-gull på 30 kilometer fellesstart med skibytte tidligere i år, og ga Petter Northug et nådeløst svar på tiltale. Prestasjonen ble ikke noe mindre av at han falt og brakk staven ut fra start.

Sundby, som blir 34 år i september, har også vært lederskikkelsen verbalt og utad. Krüger går roligere i dørene der.

– Simen er yngst på laget, han har vært på laget i ett år. Det hadde vært rart om han tok den rollen med en gang. Men når han spenner på seg rulleskiene eller joggeskoene så fyller han den rollen og tar ansvar fra første draget, sier Holund.

Krüger toppet OL med en monsteretappe på gull-stafetten. I tillegg tok han sølv på 15 kilometeren.

– Vi må prøve og dele litt på ansvaret. Man har sine økter hvor man kan prøve og sette standarden, sier Krüger og legger til:

– Jeg føler selv at jeg er hakket sterkere enn jeg var på samme tid i fjor. Jeg håper det skal holde til vinteren, at jeg blir bedre enn jeg var. Ting har gått bra så langt i sommer.

Sundby har stått over to av fire samlinger denne sesongen. Han deltar heller ikke på Toppidrettsveka.

Også Petter Northug, Pål Golberg, Niklas Dyrhaug og Emil Iversen meldte forfall av ulike årsaker til Steinkjer-samlingen . De går heller ikke i Aure.

Hele verden må strekke seg etter Krüger

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tar i bruk store ord om Krüger.

– Nå må hele verden strekke seg etter Simen Hegstad Krüger i skøyting. Han setter en voldsom standard, sier Nossum og fortsetter:

– Der vi for noen år siden kanskje bare hadde Martin som lokomotiv, så har vi i dag flere. Det kan jo føre til to ting: Enten så dreper vi hverandre, eller så gjør vi hverandre sterkere, og det er jo det siste vi går for, sier Nossum.

Sundby har vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger. Forrige sesong tok han «bare» én verdenscupseier; han gikk raskest opp monsterbakken under Tour de Ski.

– Det er tøft å være den beste på trening til enhver tid, som Martin var i mange år. Da er det ingen å strekke seg etter, sier Nossum.

Didrik Tønseth var med på laget som tok OL-gull på stafett i Pyeongchang. Han var hjertelig til stede på samlingen i Trøndelag.

– Martin er en kjemperessurs, men Krüger er den som er best nå. Vi skulle gjerne hatt Martin med, han bidrar mye på hardøkter og rolige økter og, men for øyeblikket er Holund og Krüger i form og setter standarden, sier Tønseth.

Samlingen i Steinkjer ble avsluttet lørdag. Det er bare tre måneder til langrennssesongen starter på Beitostølen.