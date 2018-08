BANKER: Elitehesten Odd Herakles. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Internasjonal V75 og Prinsesse Märtha Louise i prøveløp på Bjerke

SPORT 2018-08-23T08:16:10Z

Bjerke Travbane arrangerer en internasjonal V75-omgang i kveld. I en åpen V75-rebus blir elitetraveren Odd Herakles det klare holdepunktet.

Publisert: 23.08.18 10:16 Oppdatert: 23.08.18 10:28

Odd Herakles måtte se seg slått av svenskekongen Månprinsen A.M. sist.

– Odd Herakles kunne ikke stå i mot gode Månprinsen A.M. i Sverige sist, men gikk kjappe 1.19,2 etter en tøff 1.17-åpning. Gangen før holdt han knepent unna for Kleppe Slauren i NM. Men Odd Herakles har klar fordel av sprint. Kommer han seg greit til tet, blir han vrien å skubbe seg på, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

I tillegg til de kvalitetsfylte løpene på Bjerke Travbane i kveld skal Prinsesse Märtha Louise kjøre prøveløp.

– Prinsesse Märtha Louise skal kjøre prøveløp med Kick Off Classic kl. 17.40, for å ta en midlertidig kuskelisens. Hun skal kjøre totalisatorløp under Klasseløpshelgen på Bjerke Travbane den 8. september, sier Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Odd Herakles (V75–5) har formen på topp. Det meste taler for ledelse fra start til mål.

Dagens luring

Ambitious Voyager (V75–4) holdt knepent unna fra tet etter tre måneders pause sist og er nok ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Han har et par raske på utsiden, men om han klarer å forsvare sporet og åpningen ikke blir for tøff, kan han muligens holde unna.

Innleveringsfrister:

Kl. 18.38 - V4

Kl. 19.30 - V75

Kl. 20.15 - V5

Kl. 21.23 - DD

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1764 kroner

Lite V5-forslag (store bokstaver): 36 kroner

Stort V5-forslag (over streken): 72 kroner

Lite V4-forslag (store bokstaver): 480 kroner

Stort V4-forslag (over streken): 1960 kroner

V4-1 (2140mv)

7 BRENNE BLISSI

8 TANTE RAGNHILD

5 RØDMYRSFAKSÅ

9 PAVE LOMA

4 Trons Torila

——————————–

6 Arvesølv

3 Sol Faksa

1 Pave Jerkila

2 Kagge Lina

Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V4-2 (2100ma)

7 ENCORE UN SISU

4 LOGICAL NORA

11 SOMOLLI'S LOVE

9 Viking Nosto

——————————–

6 Nightwish Powerchill

8 Maestro

2 Scot Ganymede

3 Balotelli

5 Cochise

12 Cirkeline Day

1 Emilio Scott

V75-1/V4-3 (2100ma)

11 LASER TILE

2 ORLANDO KNICK

3 FALCON DRAGON

9 SPICY CHALLENGER

10 LINS TANIC

1 Rapide Frecel

4 Double Spin

——————————–

5 Derby d'Estino

7 Revenue Lavec

6 Skylander Hill

8 Thomson

12 Canadian Rolls

V75-2/V4-4 (2640mv)

5 VETLE PETTER

4 EIDSHAUGDJERVEN

11 B.B. TERJE T.

7 BRÅTNESFAKS

9 Troll Svenn

10 Valle Mattis

13 Tysvær Loke

——————————–

1 Mjølner Zorro

6 Mjølner Tore

8 Søyset Kaiser

3 Bol Odin

2 Hvatt Ronja

12 Røste Lill

V75-3/V5-1 (2600ma)

6 ROYAL BABY

——————————–

3 C.C. Nosto

2 Going Transs R.

1 Bestbyarsenal

4 Bastian Lendalund

9 Federal Crown

7 Red Bar

10 Tuileries

5 Fairyman

8 Noir Sun

12 Delamain

V75-4/V5-2 (1609ma)

12 FAUST BOKO

9 HARLEY D.E.

1 AMBITIOUS VOYAGER

——————————–

10 Mikkel H.R.

3 Impression

8 Gentle Design

2 Just Like Messi

7 Noble Dancer

5 O.M. Corpentino

6 Deepak Am

11 Graceland E.P.

V75-5/V5-3 (1609ma)

6 ODD HERAKLES

——————————–

1 Ingbest

7 Kleppe Slauren

8 Ulsrud Tea

9 Åsrud Vilja

3 Særpefanten

4 Ådne Odin

2 Hellin Faxen

10 Briskeby Rauen

V75-6/V5-4 (2100ma)

1 CHARISMA K.W.

10 MERLES SIMONE

5 XANTHIS AMAZING

11 Etna B.R.

6 Global Talk

9 Always So Easy

——————————–

3 In Håleryd

4 Chellas Girl

2 Uendy Z.S.

8 Come Vacation

12 Lady Lane

7 Southwind Gizzel

V75-7/V5-5 (1609ma)

1 FLORIS BALDWIN

2 PHOTO LAVEC

7 DONATOMITE

3 B.B.S. SUGARLIGHT

——————————–

4 Deep Sea Dream

6 Patricia Hastrup

5 Flashing Boko

8 Radieux

9 Dancelli

10 Photo Va Bene

Øvrige løp:

10. løp: (2100ma) Tahiti Lady (7) - Grace Yoga (2) - Universal Point (5) Outs.: Circus Va Bene (4)