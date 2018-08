Mike Jensen med liten tro på Rosenborg-avansement mot Celtic

Publisert: 01.08.18 13:17

SPORT 2018-08-01T11:17:42Z

TRONDHEIM (VG) RBK-kaptein Mike Jensen (30) tviler på muligheten for Champions League-spill til høsten.

– Det er små sjanser, men vi vil gå for det og prøve. Vi har sett større overraskelser i fotballen enn at vi skal slå Celtic her hjemme, sier Mike Jensen da VG ber ham vurdere sjansene for avansement.

Med 1–3-tapet borte, må Rosenborg vinne med to mål over Celtic for å gå videre. Rosenborg Dersom Celtic skulle score mer enn to mål, må Rosenborg vinne med tre scoringer. Rosenborg-trener Rini Coolen vil ikke sette en prosent for sannsynligheten for avansement, men sier følgende:

– Det blir veldig, veldig tøft. Men vi har sjansen, selv om vi må være realistisk og se på den høye kvaliteten til Celtic. Men vi skal gjøre alt vi kan og være modige, sier Coolen.

Celtic-trener Brendan Rodgers er forberedt på et tøft møte med Rosenborg på Lerkendal, men er i god tro på avansement.

– Vi har en klar fordel, og har jobbet bra den siste uken, men det vil bli en tøff kamp, og vi vil bli testet igjen, men håper å få til et bra resultat, og kommer med en klar fordel fra forrige kamp, sier Rodgers.

Modig angrepsspill

Danske Jensen bedyrer viktigheten av angrepsspillet i onsdagens kamp. Dét satt sammen med Coolens modige tilnærming til kampen blir planen for å levere et bedre resultat enn 1–3 i Glasgow.

– Du kan forvente et mer offensivt Rosenborg-lag. Vi kan ikke spille som vi gjorde der nede. Men vi må selvsagt være forsiktige også, og ikke angripe med ti mann. Men vi vil forsøke å være mer offensive og skape flere sjanser, sier Jensen.

– Jeg kan bekrefte det Mike sier. Vi skal angripe. Det betyr at vi må ta noen risikoer, og gi Celtic litt rom. Det betyr ikke at vi skal åpne dører, men spillerne er klare for å angripe, så får vi se hvordan det går, sier en offensiv Coolen.

– Vi håper kampen åpner seg, og at vi har kvaliteten og farten til å straffe Rosenborg på overganger. Forhåpentligvis kan vi gå videre ved å spille bra og score noen mål, sier Rodgers.

Skuffet over pause-målene

Da Birger Meling sendte Rosenborg i ledelsen over Celtic forrige onsdag, så det ut som at Rosenborg skulle lage alvorlige problemer for skottene. Det snudde imidlertid fort med et mål like før og like etter pause, noe Coolen lot seg skuffe over.

– Vi ble skuffet over det, og tidspunktet det skjedde. At vi ledet også får de en scoring 2–3 minutter før pause er ikke et fantastisk tidspunkt å få et mål i mot på. Men det skjedde. Men så får de et mål til like etter pause i andre omgang, og det var en stor smell som vi slet med å reise oss fra, sier Coolen.

Mot slutten av 1–3 kampen slet Rosenborg med å skape noe, og måtte stå i mot Celtic-angrepene etter beste evne. Hjemme på Lerkendal må Rosenborg vinne, og de skal i hvert fall gjøre så godt de kan for å gjøre nettopp det.

– Vi kan vinne modig, og vi kan tape modig, men det er et nøkkelord for oss, og vi skal være modige, så får vi se hvordan det går, avslutter Coolen.

