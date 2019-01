BANKERKUSK: Olav Mikkelborg trener og kjører Sirikit. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Bankertippes igjen i V75

SPORT 2019-01-02T09:43:48Z

Sirikit har innfridd som VG-banker flere ganger i det siste og kan absolutt vinne igjen.



Anders Olsbu

Publisert: 02.01.19 10:43

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar Sirikit stå ugardert på ny.

– Sirikit har vunnet fire av sine fem siste starter. Mikkelborg-traveren hadde faktisk stått med fem strake triumfer, om hun ikke hadde feilet i striden fjerde sist. Mye taler for at hun kan lede fra start til mål igjen, mener Olsbu.

Dagens banker:

Sirikit (V75-5) har vært veldig god i det siste og skal regnes med en bra vinnersjanse igjen.

Dagens luring:

Spiktrollet (V75-2) møter enklere lag enn vanlig. Er kjapp fra start og blir farlig fra tet.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1728 kroner

V75-1 (1609ma)

10 GIANT STAR

7 Revenue Lavec

11 Ursula Horse

2 Clint Classic

6 Kick Off Classic

1 Chellas Girl

——————————

5 Toto

3 Sanner Sid

8 Welcome S.E.

4 Javier Palema

9 Yankee Frecel

Løpet:

Jeg ser seks-syv hester med vinnersjanse, men setter Giant Star klart først.

Favoritten:

Giant Star angrep fra tredje utvendig mot siste bortre og vant enkelt sist. Det kan bli litt kjøring i front. I så fall stiger sjansene for Steinseth-traveren. Feilfritt og med klaff kan han meget vel vinne igjen.

Outsiderne:

Ursula Horse har gått to veldig fine løp i Erlend Rennesvik-regi. Første gang ut gikk hun bra etter galopp i et løp Bad Nite Call Saul vant. Sist ble hun fjerde bak Cokstile og Radieux. Var knallhardt ute grunnlagsmessig da. Er halsoperert siden og kan være ytterligere forbedret, men trenger kanskje ett løp i kroppen før hun er på topp. Med tempo stiger sjansene.

Clint Classic fikk et tungt løp i dødens sist og firte til sjette. Var kun knepent slått av Hawking og Basic Instinct tredje sist. Slo gode Da Vinci B.R. gangen før. Står fint til og er en av flere som kan vinne.

Kick Off Classic, Clint Classics stallkamerat, klarte ikke følge Giant Star sist, men slo sistnevnte fjerde sist. Satt fast etter det. Klaffer det med posisjonene og han viser seg fra sin beste side, er det ikke umulig.

Chellas Girl kommer ut etter litt pause. Har vært bra på direkten før. Er veldig kjapp fra start og kan velge mellom tet og lederrygg. Tapte kun for Always So Easy tredje sist, men slo henne femte sist. En outsider første gang ut.

Luringen:

Revenue Lavec ble fjerde mot gode hester i Haneborg-løpet sist, hvor gode Phantasm Soa vant. Står sjanseartet til spormessig, men Wivestad-traveren er kjapp fra start. Klaffer det med posisjonene, skal han ikke avskrives i seierssammenheng.

Startsiden:

De tre innerste, samt Toto og Revenue Lavec er alle meget kjappe fra start. Chellas Girl kan forsvare sporet, om kusken vil.



V75-2 (2100ma)

6 RIVE RODIN

2 BORK ODA

5 SPIKTROLLET

——————————

4 Tusse Faks

7 Vest Odin

9 Ulvendina

1 Wik Faksen

3 Hof Blesen

8 Komnes Martin

Løpet:

Tre-fire hester peker seg litt ut i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Rive Rodin firte til femte fra tet i Sverige sist. Sto på fint til tredje bak gode Kaptein nest sist. Vil han ta i for fullt er han god nok til å vinne.

Outsiderne:

Bork Oda har gått fine løp i det siste. Med rett ryggløp speeder hun fort, men galoppen ligger stadig på lur. En evig outsider.

Luringen:

Spiktrollet kunne ikke hevde seg fra køen på en tung bane sist. Manglet rom som firer nest sist, i et løp Mo Line vant foran Bleke Gnisten. Møter ingen av deres kaliber her. Ble også firer etter lang pause tredje sist i et løp Steine Faksen vant foran Kringlers Balder.

Startsiden:

Wik Faksen, Bork Oda, Spiktrollet og Rive Rodin kjemper om føringen. Bork Oda skal muligens ha ryggløp.



V75-3 (2140mv)

3 SÆTHER LOMEN

1 EGGE MO'N

——————————

6 Stjernebjørn

4 Briskeby Stjernen

11 Rise Kongen

5 Grans Evita

9 Fjellvang Frøkna

2 Ramstad Kristian

8 Skar Lukas

10 Amazona

Løpet:

To-tre hester peker seg litt ut i dette kaldblodsløpet, men det er urutinerte og ferske hester det er snakk om.

Favoritten:

Sæther Lomen har vært klart forbedret i sine to siste starter til to annenplasser, sist med galopp. Hesten til Arve Gudbrand Blihovde, mannen bak stjernetraveren Atom Vinter, kan få en etterlengtet seier med sin Sæther Lomen.

Outsiderne:

Stjernebjørn har blitt annen i sine to siste starter, bak henholdsvis Biffmann Ø.K. og Voje Faksa. Han hostet etter løpet sist og har vært syk etterpå. Trenger kanskje løp i kroppen, men han skal ikke avskrives, selv i seierssammenheng.

Luringen:

Egge Mo'n var flink til seier i debuten sist. Vant enkelt etter et fint løp, stort sett i lederrygg. Kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen.

Startsiden:

Egge Mo'n og Briskeby Stjernen kjører trolig om føringen.



V75-4 (2100ma)

2 CECILIE HALBAK

1 BARBARIAN DIVISON

8 SOFARSOGOOD

10 CONCERTO DE LOU

11 WELL MADE

12 L.J.'S SONADOR

9 COVENTINA VA BENA

4 MILLERS WELL

——————————

6 Selma Frecel

7 A. Priori

5 Cochise

3 Jolanta

Løpet:

Et åpent løp. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Cecilie Halbak slapp føringen i V75 sist og ble siden sittende fast i det lengste. Er kjapp fra start og vil kanskje sitte foran nå. I så fall kan hun lede lenge, muligens helt inn.

Outsiderne:

Sofarsogood forsvarte seg bra og ledet i det lengste i V75 sist. Tapte kun for Do It Fass da tross litt trykk underveis. Står veldig sjanseartet til ytterst på vingen og må ha tur for å vinne herfra.

Luringen:

Barbarian Division har slitt med halsen, men skal være bra nå. Nest sist tapte han kun for Tiger Man E.P. og Cosmic Carpenter. Fjerde sist ble han femte i en Derby-kvalifisering Crackajack vant foran Robin G.T. Kan få et fint løp i lederrygg og er ikke ufarlig om åpningen skulle komme.

Startsiden:

Nesten alle i første rekke er bra fra start. Muligens Cecilie Halbak til tet.



V75-5 (2100ma)

2 SIRIKIT

——————————

3 Dæmro Kjempen

4 T.B.'s Minar

8 Jerkla O.K.

10 Gyldenlinn

6 Hage Loma

1 Nito Faxa

5 Tyri Troll

9 Jo Blessen

11 Øygard Pål

7 Perekt

Løpet:

Sirikit har innfridd som VG-banker flere ganger og kan gjøre det igjen.

Favoritten:

Sirikit har vunnet fire av sine fem siste starter. Hun feilet med grepet på oppløpet fjerde sist og hadde nok stått med fem strake seirer uten den galoppen. Mikkelborg-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien.

Outsiderne:

T.B.'s Minar kunne fått en premie uten den siste galoppen sist. Tapte kun for Åls Faksen og Tako Ø.K. nest sist. Kan ende på trippelen med rett løp.

Luringen:

Dæmro Kjempen bremset til tredje sist. Var flink til seier foran Solva nest sist og tapte kun for Trons Vilje tredje sist. Er bra fra start og kan utfordre om føringen. Bare han unngår dødens, skal han regnes blant de tre.

Startsiden:

Sirikit er kjapp fra start. Først og fremst Dæmro Kjempen i mot.



V75-6 (1609ma)

3 BOSSUM FAKSEN

5 BEST RUGGEN

7 BRENNE BANKER

1 FRØYU PELLE

——————————

2 Alsaker Pumbaa

10 Lustra Loke

6 Sprett Odin

8 Kagge Lina

11 Skogli Viktor

9 Faks Mollyn

4 Myrviks Anton

Løpet:

Fire-fem hester peker seg ut i dette sprintløpet.

Favoritten:

Bossum Faksen måtte gå med sko sist og fikk ikke skikkelig feste. Tapte kun knepent for Magnums Othello i V75 gangen før. Har ingen fordel av sprint, men han er flink fra start og skal normalt regnes i striden feilfritt.

Outsiderne:

Best Ruggen feilet bort en topplassering sist. Feilfritt og på sitt beste er han god nok til å kjempe i toppen, men han er og blir en outsider på grunn av galoppfaren.

Luringen:

Brenne Banker holdt seg endelig til rett gangart sist og tok en etterlengtet seier. Har hatt gode treningsrapporter i ryggen over lengre tid. Møter skjerpet lag, men feilfritt og på sitt beste skal han regnes igjen.

Startsiden:

Frøyu Pelle forsvarer normalt sporet, men en feilfri Myrviks Anton kan utfordre.



V75-7 (2100ma)

11 WHISKY VOICE

2 EDDIE ARCTOUS

6 TIME FOR MONEY

——————————

4 Restless By The Sea

3 Plas Teg

7 Bandit A.P.

5 Do It Fass

8 Spicy Boss

12 Exit River

10 Rodney H.

1 Hip Hop d'Estino

Løpet:

Jeg prøver en kvartett også i V75-finalen.

Favoritten:

Whisky Voice har gått mange gode løp i regi av Morten A. Pedersen. Tapte kun for Gilbert B.R. tross dødens sist. Kommer nå ut i regi av Frode Hamre, som er flink til å forbedre hester. Står dårlig til spormessig, men med tempo stiger sjansene. 5-åringen tåler uansett å gjøre grovjobben selv.

Outsiderne:

Time For Money har vært strøket en gang. Men 3-åringen var god til seier sist etter tre måneders pause. Kan kanskje utforedre mer garvede travere.

Luringen:

Eddie Arctous feilet som fjerdehest ut av siste sving i et løp Anthony Downs vant sist. Var veldig god tidligere i høst og kan vinne om han viser tilsvarende. Høitomt-traveren har i alle fall vunnet sportrekningen.

Startsiden:

Eddie Arctous er kjapp fra start og kan stikke til tet. Utfordres først og remste av Restless By The Sea og Time For Money.