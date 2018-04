SPONSET: Petter Northug har hatt privat avtale med Red Bull i en årrekke. Foto: Jan Petter Lynau

Ny tung sponsorsmell for Northug – tvinges til å droppe Red Bull i landslagsretur

Det er ikke bare Coop som nær samarbeidspartner som ryker dersom Petter Northug (32) skal inn på landslaget igjen. Nå må han droppe Red Bull også – en sponsor han har hatt siden 2009.

Den første avtalen han skrev under med leskedrikkprodusenten var altså for nesten ti år siden. Nå er ikke det lenger mulig å ha en slik avtale om han skal inn på landslaget igjen.

– Ingen unntak

Også Heidi Weng kan se langt etter en forlengelse med Red Bull . Hun har hatt en avtale med dem i seks år.

– Ingen utøvere på landslaget kan ha privat drikkeavtale fra 1. mai. Bransjen er stengt, da vi har samarbeidspartnere med eksklusivitet for denne bransjen, sier administrasjons- og markedssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, til VG.

– Kan det gjøres unntak for enkeltutøvere?

– Det gjøres ingen unntak. Heidi Weng har fått lov til å fullføre sin avtale med Red Bull til nå, men ikke lengre. Det har også kommet andre utøvere med forespørsler om sponsing fra drikkeselskaper, men alle har fått nei, sier Bjervig.

Der er merkevarene Ali, Bama og Isklar som eier alle kategorier innen drikke.

Manager vil ikke kommentere

Ifølge en TV 2- sak fra 2010 hadde Northug en grunnlønn i Red Bull-kontrakten på i overkant av én million kroner i året. Avtalen varte frem til over Sotsji-OL 2014 og er forlenget etter det. De to partene har hatt en nært samarbeid i disse årene. Så sent som denne våren stilte Northug opp i et større arrangement for sponsoren i Granåsen.

Konfrontert med Bjervigs utspill, svarer Northug-manager Are Sørum Langås følgende:

– Red Bull og Petter har hatt et langt og godt samarbeid siden 2009, utover det har jeg ingen kommentar.

Kommunikasjonssjef i Red Bull, Celine Marie Moe, skriver i en SMS til VG at kontrakter er et privat anliggende mellom utøvere og selskapet.

Ingen særavtale

Tirsdag meldte både NTB og Dagbladet at Petter Northug har sagt at han er klar for å returnere til landslaget. Onsdag er landslagsledelsen samlet for å ta ut troppene til neste års elitelag. Skulle Northug bli tatt ut får det nå store konsekvenser rent kommersielt.

Fra før er det godt kjent at skistjernens millionavtale med Coop ikke kan fortsette dersom han skal inn på noe landslag. Handelskjeden er i direkte konkurranse med skiforbundets sponsor Norgesgruppen.

Det er ikke åpnet for at Northug kan noen egen særavtale om han skal inn i landslagsvarmen fra månedsskiftet april/mai. Dermed skal også han for første gang på fem år signere en standard løperavtale og må forholde seg lojalt til skiforbundets sponsorer gjennom hele året.

Kort frist etter uttak

Bjervig sier at de landslagsuttatte løperne etter uttaket får avtalene sine og at de skal være signert innen åtte dager.

– Hvis Petter blir tatt ut på landslaget så gjelder det samme for ham som for alle andre løpere. Han må levere den ferdig underskrevet den 1. Mai.

– Under markedsdagene (23.-25. april) går vi gjennom avtalene og har møter med utøvere som har spesielle behov for sportslige tilpasninger og generelle spørsmål. Så blir avtalene signert etter det, sier skiforbundets administrasjons- og markedssjef.