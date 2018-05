FÅR HAN OPPLEVE VM PÅ HJEMMEBANE? Johannes Høsflot Klæbo tok tre OL-gull i Sør-Korea, snart skal det avgjøres om VM kommer til hans hjemmebane i 2023: Granåsen i Trondheim. Da er han 26 år. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Tror Trondheim taper kampen om ski-VM

Publisert: 03.05.18 14:37

Om få dager blir det bestemt om det er Trondheim eller Planica som får ski-VM i 2023. Flere mener Planica er VM-favoritt.

Trondheim ønsket VM i 2021. Da ble det Oberstdorf. Nå er det bare to uker til FIS -kongressen i Hellas. Avgjørelsen faller på selveste 17. mai.

Kommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen er spent.

– Jeg har en følelse av at det er Planica som ligger best an, objektivt sett. I Planica er alle anlegg klare. De har søkt flere ganger. FIS-president Gian Franco Kasper er Planica-forkjemper. Kaspers dobbelstemme kan bli avgjørende, sier Løfaldli og legger til:

– Den sørkoreanske representanten, som skal være tilhenger av Trondheim, møter ikke på kongressen. Så Trondheim er svekket. Vi må være forberedt på at Trondheim ikke får det denne gangen.

Grunn til optimisme

Skipresident Erik Røste skal drive intens lobbyvirksomhet i Hellas frem til siste stund før stemmene skal avlegges. Ski-VM arrangeres i langrenn, kombinert og hopp.

– Vi har grunn til å være optimister da det nå er to mesterskap i mellom-Europa, og at det derfor er Norden sin tur igjen, slik at det ikke blir et tredje på rad innenfor et lite geografisk område, sier Røste til VG og legger til:

– Det er ingen tvil om at det vil bli et fantastisk mesterskap i Trondheim og Norge, men Planica søker for fjerde gang, har ferdige anlegg og mener det er deres tur.

Birger Løfaldli mener det er viktig at Trondheim 2023 har to tanker i hodet samtidig.

– De kan ikke gjøre annet enn å satse alt på nå. Det blir en stor skuffelse om de ikke får det, men det er ikke krise. Men mislykkes de en gang til, da er det krise. Magefølelsen sier 60–40 til Planica, sier Løfaldli.

Imponert over Planica

Trondheim arrangerte ski-VM i 1997, mens Oslo var VM-arrangør i 2011. Planica har aldri arrangert VM og søker for fjerde gang.

Journalist Tomas Pettersson i svenske Expressen mener det blir en rysare til siste slutt.

– Planica arrangerte verdenscup i vinter, jeg ble veldig imponert. Det var et godt arrangement, og det er et vakkert sted. Det som taler imot er at det er veldig lite publikum på langrenn der sammenlignet med Trondheim. Sistnevnte vil lage en bedre skifest, sier Pettersson.

Pekka Holopainen i finske Ilta-Sanomat tror Planica stiller sterkt.

– Personlig vil jeg gjerne til Trondheim som arrangerte et kjempebra VM i 1997. Men nå er det sånn at Slovenia aldri har arrangert ski-VM. De har satset veldig mye på infrastruktur i Planica, så jeg tror deres sjanser er sterke, sier Holopainen.

Svært motivert gjeng

Petra Thorén er journalist i svenske Aftonbladet. Heller ikke hun tror på Trondheim denne gangen.

– Jeg tror på Planica. De har nytt fint anlegg og tøffe løyper. Løperne var veldig positive under verdenscupen der i vinter, sier Thorén til VG.

Den norske skipresidenten tar utfordringen.

– De siste dagers jobbing med stand og presentasjon på kongressen kan bli helt avgjørende. Det er en svært motivert delegasjon fra Trondheim og Norges SKiforbund som reiser til Hellas, sier Erik Røste.

