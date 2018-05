TØFF I TRYNET: Storebror Tore Reginiussen kan se ned på lillebror Mads Reginiussen, men vinner Ranheim på Lerkendal lørdag må storebror kikke opp på lillebror. Foto: Sindre Øgar

Reginiussen før møtet med lillebror: – Det blir ingen nåde

Publisert: 04.05.18 19:13

TRONDHEIM (VG) De var fire brødre som spilte fotball hjemme i hagen i Finnmark. Lørdag skal to av dem utkjempe «slaget om Trondheim» på Lerkendal.

Det er ingen tvil om hvem som er lillebror.

Ranheims Mads Reginiussen (30) er 15 måneder yngre enn sin mer kjente bror Tore (32), og maktforholdet mellom Rosenborg og Ranheim er så skakt det kan få blitt i toppen av norsk fotball, selv om det ikke ser helt slik ut for øyeblikket.

Tore Reginiussen ble ikke bare seriemester forrige sesong, han ble også kåret til ligaens beste spiller. Samtidig var lillebror Mads Reginiussen en viktig bidragsyter på veien mot Ranheims sensasjonelle opprykk.

– Dette er en mulighet han har fortjent etter mange år i Ranheim. Det var en fantastisk prestasjon å rykke opp. Det blir spesielt å møte hverandre. Vi skal være gode venner før og etter, og så blir det ingen nåde underveis, sa Tore Reginiussen da VG samlet de to finnmarkingene på Rosenborg-brakka i vinter.

Denne uka har VG møtt de to igjen, ikke sammen denne gangen, men på hver sin hjemmebane i Trondheim.

I norgestoppen i langrenn

Lillebror Reginiussen ble valgt som ny Ranheim-kaptein før sesongen, før han pådro seg en ankelskade og mistet flere kamper i sesongåpningen. Han slo til umiddelbart da han kom tilbake. Tre mål på fire kamper er sterkt av midtbanespilleren.

– Det blir helt sikkert spesielt å møte Tore og Rosenborg på Lerkendal. Vi har spilt mye på lag tidligere, men jeg tror nok vi legger bort alt når dommeren blåser i gang kampen, så får vi heller plukke opp vennskapet etterpå, sier Mads Reginiussen.

Han var blant landets aller beste langrennsløpere i ungdomstiden, noe en andreplass i 15-årsklassen i Hovedlandsrennet beviser. Men Mads fulgte hjertet, og bestemte seg for å gå for fotballen.

– Til syvende og sist måtte jeg velge. Jeg ble 16 år, og da begynte det å ta såpass mye tid. Jeg kom på seniornivå i fotball og spilte på A-laget. Da gikk det ikke an å kombinere. Så valgte man kanskje det som var artigst, og ikke nødvendigvis det man kom til å lykkes med, forteller 30-åringen.

Han legger til at det ikke gikk helt galt.

– Mads er en målscorer og har en kapasitet som han sikkert har med fra tiden som langrennsløper. Han kan løpe i 90 minutter uten at du ser det på ham. En voldsom løpskapasitet, er Tore Reginiussens attest til lillebroren.

– Han kan forsvare egen boks før han noen sekunder senere scorer i motstanderens. Så har han konkurranseinstinkt, vinnervilje og temperament. Det er noe som ligger i slekta, og som jeg kjenner meg igjen i. Han har vært blant de beste i OBOS-ligaen i mange år, mener storebroren videre.

– Endte ofte i slåssing

Det er snart ti år siden de to altaværingene spilte eliteseriefotball sammen i Tromsø.

Tore ble plukket opp av Schalke 04 i 2009, men klarte aldri å etablere seg i Bundesliga. Han kom til Rosenborg fra Odense i 2012. Skader har ødelagt mye for RBK-stopperen, som likevel har fått med seg 24 landskamper. Og etter at Rosenborg hentet Even Hovland, har RBK-forsvaret vært pottetett.

Mads har spilt i Ranheim siden 2011, men det var i Alta det startet for begge to.

– Det var mange tøffe tak. Vi var fire brødre som kranglet om alt fra mat til hvem som skulle ta frispark. Du får prøvd deg litt når du er blant de yngste i en sånn søskenflokk. Vi har hatt mye moro sammen, sier Mads.

– Vi var jo fire, så vi spilte ofte to mot to på en hjemmesnekra bane utenfor huset. Da var det ofte eldste og yngst mot oss to i midten. Det gikk hardt for seg, og det endte ofte i slåssing. Konkurranseinstinktet har ligget sterkt i oss. Det har vi fått mange bevis på. Men det er artig at vi står her i dag og at begge har endt opp i Eliteserien. Vi har gjort noe rett, sier Tore.

Ingen av brødrene vil la seg prege nevneverdig av familiebåndet når kampen pågår, men at det er viktig for de to altaværingene, er lett å høre.

– Jeg håper han trykker til, så får vi se om ikke jeg klarer å lure ham en gang eller to, sier Mads om sin meritterte storebror .

