Eckhoff takket Thingnes Bø etter fantometappe: – Denne medaljen er din

Publisert: 20.02.18 13:38 Oppdatert: 20.02.18 15:10

SPORT 2018-02-20T12:38:32Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Da Norge gikk inn til sølv på mixedstafetten, var ingen i nærheten av å kunne matche Johannes Thingnes Bø (24).

«Stormen fra Stryn» gikk Norges tredje etappe på onsdagens mixedstafett, og for et løp han gikk.

Han gikk så fort at dersom han ikke måtte bruke ekstraskudd, kunne Norge ha kjempet om gullet som Frankrike på suverent vis sikret .

Thingnes Bø brukte 17.24.4 på sin etappe, noe ingen andre mannlige skiskyttere var i nærheten av å matche.

– I dag var planen bare å brenne til og holde helt inn - og det gikk, sier Thingnes Bø til VG og legger til:

– Sølvet holder i massevis. Vi måtte levere til gull for å vinne medalje i dag og slik det så ut midtveis skal vi være veldig fornøyd med å få sølvet. Tyskerne ledet stort og endte opp med ingenting.

Ankermann Emil Hegle Svendsen omtaler Thingnes Bøs løp som «en monsteretappe».

– Det så ut som vi skulle slite med å kjempe om medaljer, men så leverer Johannes en monsteretappe. Vi kan nok takke ham for at han fikk oss inn i medaljekampen igjen. Vi hadde ikke klart det uten ham, sier Emil Hegle Svendsen til VG etter at sølvet var i boks.

– Gjør en utrolig bra jobb

Alle på det norske stafettlaget rettet en takk til Thingnes Bø etter løpet. Og hvis vi ser på tallene, er det ikke rart.

Gullguttene til Frankrike, Simon Desthieux og Martin Fourcade, brukte begge 17.58.4 på sine etapper.

Italienske Lukas Hofer og Dominik Windisch brukte henholdsvis 18.17.4 og 18.25.3, mens tyske Erik Lesser og Arnd Peiffer - som gikk inn til 4. plass - brukte henholdsvis 18.14.7 og 18.58.2

Norges ankermann på stafetten Emil Hegle Svendsen, brukte 18.18.8.

Det vil si at Thingnes Bø gikk 34 sekunder raskere enn de nest kjappeste herrene fra Frankrike.

– Takk til Johannes og Emil som gjør fenomenale etapper. Johannes gjør en utrolig bra jobb når jeg sender han ut. Den medaljen her er din, sier Tiril Eckhoff til en smilende Johannes Thingnes Bø etter løpet.

– Det var en lettelse at de gutta gjør det så bra. Jeg er veldig heldig i dag, tross alt. Da jeg vekslet tenkte jeg at nå blir jeg Norges syndebukk. Jeg er kanskje litt det fortsatt, sier Eckhoff til VG.

29 medaljer i Pyeongchang

Da Eckhoff sendte Thingnes Bø ut til Norges tredje etappe, var Norge 1.23 minutter bak Tyskland, som da var i ledelsen.

Da 24-åringen var ferdig med sin etappe, ved fjerde og siste veksling, var Norge 33 sekunder bak tyskerne.

Det endte til slutt med en historisk seier for Frankrike og Martin Fourcade. Han er den første franskmannen til å sikre seg fem gull i vinter-OL.

Han gikk til slutt i mål 20.9 sekunder foran Norge, som tok sin 29. medalje i Pyeongchang. Italia tok bronsemedaljen.

PS! Norge ble nummer åtte på denne distansen i VM i fjor.