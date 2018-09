SUKSESS: Robert Manson er den store VM-favoritten. Her jubler han for seier i verdenscupfinalen i Luzern i juli. Foto: Alexandra Wey / TT NYHETSBYRÅN

Kjetil Borch om homofil VM-favoritt: – I roing er ikke legning noe problem

PLOVDIV (VG) Robert Manson er den store forhåndsfavoritten i ro-VM. For noen år siden sto han frem som homofil. Konkurrenten Kjetil Borch hyller newzealenderen.

– Godt jobbet av ham, sier Borch til VG. Han håper å slå verdensrekordholderen i søndagens VM-finale i Bulgaria. I fredagens semifinale ble verdenscupvinnerenn satt på plass med nesten to sekunder av en sterk Borch.

Manson har vært åpen med sin legning i fem år.

– Jeg har ikke hørt noe negativt, men veldig mye positivt, sier Borch.

– Vi tar vare på folk. Slik var det også da Manson kom ut av skapet. Det var ikke noe fuzz rundt det.

– Homoseksualitet er helt godtatt i roverdenen. Jeg har aldri opplevd noe dumt, så jeg tror en så fair sport som roing ligger langt fremme, sier Manson til nederlandske Toprow .

Robert Manson har flere ganger fortalt om hvor vanskelig det var for ham å stå frem. For 7–8 år siden røpte han sin personlige hemmelighet for sin homofile bror, så til moren. Mye løsnet da hun ikke var overrasket. I 2014 var Manson klar for å fortelle offentligheten og ro-verdenen.

– Det er viktig for meg å fortelle hvor var krevende det var for meg å komme ut av skapet, sier han. Robert Manson har blitt intervjuet om temaet mange ganger de siste årene.

– Jeg håper folk kan se det positive ved min historie og se at å være homofil – og i mitt tilfelle toppidrettsutøver samtidig – ikke trenger å være noe problem i det hele tatt, sier han.

– For prestasjonen betyr det ingenting om du er skeiv eller ikke, sier Kjetil Borch .

– Vi har et veldig åpent miljø landslagene imellom i internasjonal roing. Vi er venner i ro-familien. Om jeg er i New Zealand, Paraguay eller USA kan jeg alltid bo hjemme hos en konkurrent, legger han til.

Borch ror singlesculler for første gang i VM, men kjenner Robert Manson fra flere år tilbake. Blant annet rodde de mot hver andre i dobbeltsculler under OL i Rio. Men nordmannen har aldri snakket med Manson hans legning.

– I 2018 skal det være unødvendig å sitte med en skamfølelse og redsel for å si hvem man er. Tidligere var idretten kanskje det verste stedet å være i forhold til homofil legning, men i roing er det ikke noe problem. Hvordan det er i andre grener vet jeg ikke, sier Kjetil Borch.

Han er kjenner at veldig få mannlige homofile toppidrettsutøvere har stått frem.

Veldig få. Er det på grunn av årsak eller konsekvens. Er det fordi våre miljøet ikke tiltrekker seg homofile fordi idretten ikke er åpen for det? Eller er det mange som er med i idretten og ikke tør å komme ut av skapet? Det er kanskje en god kombinasjon, tror Kjetil Borch.

Han har for lengst utropt Robert Manson som den store favoritten i singlesculler. VM-finalen går søndag. Olaf Tufte vant singlesculler til sammen fire ganger i VM og OL fra 2001 og 2008, men de ti siste årene har Norge vunnet i denne båttypen.