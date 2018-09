TØFF TID: Dette bildet ble 23. april i år under landslagspresentasjonen. Etter det har langrenns-Norge mistet tre unge, tidligere løpere på tragisk vis. Løperne får tilbud om hjelp til å takle sorgen: Fra venstre: Sportssjef Vidar Løfshus, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Mari Eide, Ingvild Flugstad Østberg, Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Ragnhild Haga, Kari Øyre Slind, Heidi Weng og Kathrine Harsem. Herreløperne får selvfølgelig samme tilbudet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Langrennsløpere får tilbud om psykologhjelp etter tre tragiske dødsfall

Damelandslaget endrer planene og satser på en roligere og sosial samling når de drar til Kvitfjell mandag. Planen er at Mari Eide (28), som mistet storesøsteren sin for noen uker siden, blir med på samlingen.

Tre dødsfall rammet langrennsmiljøet på 48 dager. Landslagsløperne får tilbud om psykologhjelp. Flere har takket ja.

Det har vært noen uvirkelige og sorgtunge uker for sportssjef for langrennsløperne Vidar Løfshus denne sommeren og høsten.

– Du tror det nesten ikke. Langrennsmiljøet er et miljø hvor alle kjenner alle, og noen kjente alle tre som er borte godt. Det er helt surrealistisk. Det er en krevende situasjon, sier Løfshus til VG.

16. juli døde NM-sølvvinner Ronny Fredrik Ansnes (29) i en drukningsulykke i Trøndelag. Torsdag 9. august bar tidligere landslagsvenninner Vibeke Skofterud (38) til graven i Eidsberg kirke.

1. september fikk langrennsfamilien et nytt sjokk. Ida Eide (30), storesøsteren til landslagsløper Mari Eide, døde etter hjertestans under et mosjonsløp.

– Alle har fått tilbud om psykolog -og samtalehjelp. Flere har takket ja. Det er flere som allerede benytter seg av psykologhjelpen de kan få via Olympiatoppen, sier Løfshus til VG.

På landslaget har tragediene rammet Mari Eide aller nærmest. Hun mistet storesøsteren. 28-åringen var med å bar kisten ved Lidar kirke i Øystre Slidre fredag 14. september.

Tar vare på hverandre

Løfshus forteller at Eide har gitt uttrykk for at hun ønsker en så normal hverdag som mulig etterhvert.

– Mari står i det. Jentene på laget viser stor omsorg. Man kan si vi har et «opplegg» rundt Mari i anførselstegn. Det viktigste er dyktige og smarte lagvenninner som tar vare på hverandre, sier Løfshus til VG og legger til:

– Mari er ei sterk jente.

Therese Johaug opplevde venninnes bortgang som helt uvirkelig , bare noen uker tidligere hadde de to feiret 30-årsdagene sine sammen.

Ingvild Flugstad Østberg og resten av langrennslandslaget fikk den fryktelige beskjeden om Ida Eides dødsfall på samling i Livigno. Søster Mari Eide var også i Italia da det skjedde:

Damelandslagstrener Ole Morten Iversen forteller at samlingen på Kvitfjell blir litt endret etter at Eide mistet storesøsteren.

– Vi satser på litt mer tid og rom. Det blir en roligere samling. Vi skal bo på en stor hytte, så det blir en mer sosial samling. Det skal ikke være så mye som skjer. Vi har blant annet utsatt et foredrag vi skulle ha om prestasjonskultur, sier Iversen til VG.

Skal røre seg litt

Iversen og trenerkollega Geir Endre Rogn har god kontakt med Eide. Rogn og Eide var ute på en treningstur torsdag.

– Mari skal begynne og få litt rutine på hverdagen igjen. Hun skal røre seg litt. Men hun får selvfølgelig den tiden hun trenger. Vi er veldig fleksible, sier Iversen og fortsetter:

– Planen er at Mari blir med fra start på Kvitfjell, og er med på deler av samlingen. Det er veldig opp til henne. Hun skal uansett ikke være med på de hardeste øktene ennå. Vi må regne med at det kommer til å svinge veldig helt frem til jul iallfall.

Løfshus forteller om et varmt samhold.

– Utøverne har vært mye sammen. De har følt at det er styrke i det. Det er mange som har vært gjennom mye nå. De begynner dessverre å få erfaring i sorgprosesser, sier Løfshus.

Ringte Marit Bjørgen

I den tunge situasjonen ringte Løfshus til Marit Bjørgen. Selv om hun har lagt opp og er ute av laget, så har hun en «rolle» for lagvenninnene.

– Marit er jo nær venninne med flere på landslaget. Hun er tett på jentene. Hun føler sorg og ser sin rolle i dette som venninne. De kan snakke med Marit, sier Løfshus til VG, og legger til at han setter stor pris på samtalene med Bjørgen selv.

Det er bare to måneder til verdenscupen starter i Ruka i Finland. Han tror de skal stille godt forberedt til konkurranse selv om oppladningen for mange er blytung.

– Å oppleve alt dette tapper en jo for krefter. Totalbelastningen kan bli stor og gå utover treningen en periode. Det kan bli mindre søvn. Det er mange som har tunge stunder, sier Løfshus.

Gjennom første sorgfase

Han mener det er umulig å vite hvordan utøverne vil reagere fremover.

– Nå har vi vært gjennom den første fasen i sorgreaksjonen. Men hvordan det blir om en uke eller om to måneder, det vet vi ikke, sier Løfshus.

Løfshus mener også herreløperne har vært flinke til å støtte hverandre i tragediene.

– I Trønder-gjengen vår er det mange som kjente Ronny Fredrik Ansnes godt, sier Løfshus.

Neste samling for herreløperne er i Molde. Samlingen starter 30. september.