JENTELØFTET: Marianne Madsen (fra venstre) Hanna Gailis Inntjore, Thea Helseth og Inger Kavlie løfter Birgit Skarstein. Snart håper de også å kjempe om medaljer i mesterskap. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Birgit Skarstein løftes av jentene: – Jeg er veldig glad

SPORT 2018-09-12T04:35:56Z

PLOVDIV (VG) Norske menn har tatt 45 OL- og VM-medaljer i roing. Pararoer Birgit Skarstein er eneste kvinne på seierspallen. Det vil jentene gjøre noe med.

Publisert: 12.09.18 06:35

– Ikke tilfeldig, mener Skarstein. 29-åringen er regjerende verdensmester med to gull, sølv og bronse fra de fire siste ro-VM.

– Jentemiljøet har vært lite. Nå er det en større gruppe som pusher hver andre på trening og blir bedre sammen. Det kommer flere under, lover Thea Helseth.

22-åringen fra Ålesund har snust på verdenstoppen med 4. plass i singlesculler under U23-VM i sommer. I fjor kom hun til finalen i et av verdenscupløpene sammen med Marianne Madsen. I VM ror de dobbeltfirer sammen med Hanna Gailis Inntjore og Inger Kavlie.

Kvartetten har bare rodd sammen i en tre uker før VM og kom seg ikke til semifinalen. Det betyr C-finale.

Latteren runger når de fire til ære for VG-fotograf Delebekk gjør jenteløftet på Skarstein i solnedgangen ved den idylliske VM-arenaen i Bulgarias nest største by.

Men forskjellen på kvinner og menn har vært grell i norsk roing.

OL: 18 medaljer i OL i løpet av 104 år: Samtlige tatt av menn.

I VM har Norge totalt vunnet 27 medaljer siden 1970: Samtlige tatt av menn.

Unntaket er altså pararoer Birgit Skarstein som denne sesongen har satt to verdensrekorder og vunnet begge regattaene i verdenscupen.

– Det har ikke vært satset nok på damer. Det kommer også av dårlig økonomi. Det har vært lett å prioritere menn som allerede presterer. Men da blir det en ond sirkel hvor det aldri blir lagt et godt grunnlag for å bygge opp et solid jentemiljø, mener hun.

Birgit Skarstein mener det for henne at kvartetten på VM-bryggen utgjør en stor forskjell for henne.

– Jeg er veldig glad for å ha med meg jentene. Alt fra å ha praten i garderoben. Både om idrett og om livet. For meg er det fint å ha noen referanser som er like. Det er forskjell på fysiologi for damer og menn. Vi er litt annerledes selv om det i grove trekk. For eksempel er mensen-problematikk er det mer relevant å snakke med et damemiljø om, sier hun.

Norske jenter tok 4.-plasser både i OL og VM på 1970-tallet, men siden 1996 har det ikke deltatt en norsk OL. De største optimistene tror jentene kan kjempe om OL-medaljer i Tokyo om under to år, men sculleren i VM er foreløpig langt unna det det nivået.

– Vi må sikte høyt. Ingen ting er umulig om denne gjengen fortsetter å trene og søke utvikling. Vi har habile roere og en god organisasjon, sier kvinnetrener Johan Lidberg. Svensken er også assistent for landslagssjef Johan Flodin.

– I første omgang handler det om å kvalifisere seg til OL, påpeker Lidberg.

For Birgit Skarstein handler det om gullkamp de neste dagene. Hun er spent på motstand. Blant annet er israelske Moran Samuel tilbake bare fire måneder etter at hun ble mor. Hun har både VM-gull og bronse fra Paralympics. Men Skarstein har vært suveren etter at pararoerne i fjor doblet distansen fra 1000 til 2000 meter.

– Jeg stiller sterkt, men VM er noe helt annet. Folk kommer hit med helt andre forberedelser, sier hun.