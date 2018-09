Kathrine Harsem: Personlige årsaker førte til kollapsen

SPORT 2018-09-27T19:28:17Z

KVITFJELL (VG) Kathrine Harsem (29) kollapset under Toppidrettsveka. De som kjenner henne advarte henne om at noe kunne skje. Nå er hun tilbake på samling.

Publisert: 27.09.18 21:28 Oppdatert: 27.09.18 21:46

17. august kollapset Harsem etter målgang etter et rulleskirenn under Toppidrettsveka i Aure. Landslagsløperen ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim i helikopter.

Hun husker ingenting av det som skjedde. Nå er hun tilbake på samling. Men hun føler seg fortsatt ikke helt bra.

– Det var skremmende. Det har vært litt tunge uker etter det. Men jeg er veldig glad for å være her på samling igjen. Jeg husker ikke så mye av det som skjedde kilometeren før mål. Jeg har blitt fortalt veldig mye i etterkant, sier Harsem til VG .

– Hva skjedde?

– Det har vært litt stor belastning i livet mitt de siste månedene. Når man driver med denne idretten er det vanskelig å si at nok er nok, man vil gjerne presse litt lenger hele tiden. Vi pusher alltid grensene våre og vil ikke vise at man er svak, svarer Harsem.

– Fryktet du at noe kunne skje?

– Jeg har ventet litt. Jeg har levd på en knivsegg en stund. De som kjenner meg godt har sagt at de er ikke så overrasket over at det skjedde. Sånn sett glad det skjedde når skjedde, og ikke midt i november. Det gjør at man skjerper seg. At man tar ting på alvor, svarer Harsem.

Det er tydelig at det gjør vondt å prate om dette. Hun får tårer i øynene og stemmen brister av og til.

De som kjenner henne advarte henne.

– I perioden før sa de som kjenner meg: Du ser sliten ut. Ta det litt med ro nå. Jeg fikk mange fine meldinger etterpå. De sa at de ventet vi på dette og at jeg måtte ta det med ro, sier Harsem til VG.

Går bedre

29-åringen har én pallplass i verdenscupen, hun ble nummer to på sprinten i Planica i januar i år, bare slått av Stina Nilsson.

Det går bedre med henne. Men hun er fortsatt ikke hundre prosent. Landslagsløperen prøver å gjøre det beste ut av hver dag.

– Det er hyggelig å være med jentene på samling igjen. Det er godt å være her, sier Harsem.

Les: Skistjernen hjelper søsteren i kampen mot anoreksien (VG+).

Damelandslaget er på den årlige høstsamlingen i Kvitfjell. Etter kollapsen har hun vært mye hjemme i Nord-Trøndelag.

– Vært mye i Meråker i det siste. Jeg har hatt besøk av mamma og pappa. Jeg har flyttet i nytt hus. Det har vært veldig fint, sier Harsem.

Hun vil ikke fortelle hva som ligger bak det som endte i at hun besvimte etter målstreken.

– Jeg føler meg ikke helt som Kathrine. Noen dager er bedre enn andre, og andre dårligere enn andre. Det er til vinteren det gjelder, sier Harsem.

Vurderte å legge opp

Hun drar ikke til høyden og Val Senales sammen med resten av landslaget i oktober.

– Har du vurdert å legge opp?

– Ja, en dag kan jeg være sikker på at jeg ikke orker mer. En dag kan jeg tenke at det ikke er verdt det, svarer Harsem.

Men hun hadde en veldig god sesong sist. Hun ble nummer fire på sprinten under prøve-VM i Seefeld. Det motiverer henne.

Selv om 18. plassen på sprinten i OL i februar ble en nedtur.

– Jeg har ikke fått ut potensialet mitt. Jeg kommer til å angre om jeg legger skiene på hylla nå. Jeg har vist meg selv at jeg kan, sier Harsem.

Verdenscupsesongen starter i Finland om to måneder.