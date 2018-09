TURNERINGSFRI: Casper Ruud lader opp til sesongavslutningen på Mallorca. Dette bildet er fra et VG-intervju tidligere i år. Foto: Frode Hansen

Taktisk vri med Team Nadal skal gi Casper Ruud knallavslutning

2018-09-19

Casper Ruud (19) er tilbake i full trening i dag etter hofteskaden, som har plaget ham i de siste turneringene. Nå legger han grunnlaget sammen med Team Nadal for det som skal løfte 2018-sesongen fra «bra» til «veldig bra».

– Skaden er mye bedre, og nå er det ikke så vondt. Jeg har trent bra de siste dagene, og fått god behandling. Jeg satser på å være tilbake i full trening i dag, sier Ruud til VG.

Hofteskaden har plaget ham veldig i de to siste turneringene, og i Sevilla måtte han trekke seg før han satset på nytt i Polen. Der røk han ut i første runde.

Da besluttet Ruud å ta en turneringspause, og reiste til Rafael Nadals tennisakademi på Mallorca. Der blir han værende de neste ukene.

– Planen nå er å virkelig terpe på hardcourt, og så gå tre-fire turneringer i USA på det underlaget. Det tror jeg skal gi meg en veldig god mulighet til å avslutte sesongen sterkt, noe jeg har slitt med tidligere, forklarer Ruud som er ranket som nummer 130 på ATP.

Forbereder USA-turné

Han satser på tre-fire turneringer i USA i oktober, Stockton Challenger i California i starten av oktober blir trolig første forsøk. Og så har 19-åringen et sterkt håp om å komme med i den prestisjetunge talent-turneringen NextGen ATP Finals i Milano i november .

Den arrangeres også på hardcourt (innendørs), men Ruud er for øyeblikket rangert som nummer 12 og må opp minst et par plasser for å komme med.

– Jeg har tradisjonelt vært best på grus, men satser nå mer på hardcourt. Hvis jeg får med meg en Challenger-seier, og et par andre gode resultater, så kan det heve sesongen fra «bra» til «veldig bra», mener Ruud som altså klarte å kvalifisere seg for tre av de fire Grand Slam-turneringene i år.

For å spisse formen har Ruud tatt turen til Mallorca, der han nå bor sammen med resten av familien og trener med teamet rundt superstjernen Rafael Nadal . Onkel Toni Nadal har tatt seg ekstra av den norske 19-åringen.

– Det har vært veldig gode økter så langt, og nå kan vi kjøre på for fullt. Toni Nadal er ekstremt opptatt av detaljer og intensive økter. Det passer meg veldig bra, sier Ruud.