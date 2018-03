BANKERKUSK: Frode Hamre er stor optimist med Waffle Cone som han trener og kjører. 4-åringen kommer ut i Habibs minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Storløp i kø i V75

Publisert: 29.03.18 11:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-29T09:49:42Z

Det meget populære påsketravet på Klosterskogen Travbane står for tur. Storløpene kommer på rekke og rad.

Hovedbankeren til VGs travekspert, Anders Olsbu, stiller til start i Habibs minneløp.

– Det meste taler for tet og slutt for Hamre-traveren Waffle Cone, som vant 3-årseliten for hopper under Elitloppshelgen på Solvalla i fjor. Hun gjør en svært spennende årsdebut, men treningsrapportene er gode, melder Olsbu.

Han lar også Bryssel stå ugardert.

– Goop-traveren er sterk og kan runde alle i Thai Tanics æresløp, et langløp på snaue tre kilometer. 6-åringen skal hente dobbel tillegg, men kan klare det feilfritt og på sitt beste, mener traveksperten.

NB! Dobbeltside med V75-tips og kuske- og trenerkommentarer på alle hestene til Klosterskogen påskeaften, samt tips til Momarken skjærtorsdag og Klosterskogen langfredag, finner du i VGs papiravis skjærtorsdag.

Olsbu synes det er jevnt i hovedløpet, Klosterskogen Grand Prix.

– Jeg ser halve feltet med vinnersjanse og kunne nesten snudd rangeringen dem i mellom. Jeg gir Quick Fix, som vant dette løpet for to år siden, et ytterst knepent tips foran B.B.S. Sugarlight, Tripolini V.P., West Wing og I Love Paris. Åpent er det også i Sigvart Larsens minneløp, hvor jeg setter B.B. Terje T. knepent først, sier Olsbu.

I Moe Odins æresløp, eliteløpet for kaldblodshester, tror han klart mest på trioen Tekno Odin, Ingbest og Kleppe Slauren.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Waffle Cone (V75-1) har perfekte forutsetninger og leder normalt fra start til mål.

Dagens luring

Etna B.R. (V75-4) kan få et smørløp innvendig og speede fort via siste indre.

Alt fra Klosterskogen kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 270 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2100 kroner

V75-1 (2100ma)

3 WAFFLE CONE

—————————-

4 Speedy Face

5 American Cheque

1 Gretzky B.R.

6 Silver Wing

2 Betting Superstar

Løpet

Jeg klemmer til med bankeren direkte i Habibs minneløp i form av Waffle Cone, som gjør en spennende årsdebut. Treningsrapportene er i alle fall de beste.

Favoritten

Waffle Cone hadde en flott sesong for Frode Hamre i fjor med fire seirer på sine seks forsøk. I Europadebuten på Solvalla vant hun 3-årseliten for hopper under Elitloppshelgen. Muscle Hill-datteren var toer i mål da, men førstehesten Vash Top ble flyttet ned som annen etter å ha forstyrret Waffle Cone på oppløpet. Vinnertiden ble radige 1.10,9. 4-åringen er veldig kjapp fra start. I seiersløpet på Jarlsberg i sommer åpnet hun i 1.08-fart. Det signaliseres ryggløp for Gretzky B.R., da ligger alt til rett for Waffle Cone i tet, selv om det i utgangspunktet skal satses offensivt med Speedy Face. Uansett skal Waffle Cone regnes med en god sjanse. Full distanse har hun vist at hun takler. Jeg tror det dreier seg om en vinner på direkten.

Outsiderne

American Cheque ble fjerde i Håkon Wallner Memorial, et eliteløp for 3-åringer, under Elitloppssøndagen i fjor. Gangen etter vant han lett i et Breeders Crown-løp på Åby. Vallaken var veldig god til en overlegen seier i årsdebuten på Bjerke sist og kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Men i følge Hamre skal han ikke være like god som stallvenninnen Waffle Cone. Men med klaff kan han fort ende blant de tre.

Gretzky B.R. fikk maks som sjette i Kriteriet i fjor etter et fint løp innvendig. I kvalifiseringen holdt han unna for Silver Wing som avsluttet bra. I Märtha-løpet var han god toer bak en overlegen Ghazi B.R. Gundersen-traveren er bra fra start, men skal ha et fint ryggløp i årsdebuten. Uansett får han sjansen via siste indre. Han er en av mange som kan ende på trippelen i dette løpet.

Silver Wing var god til en overlegen seier fra tet i Jærløpet etter pause sist. Har siden hatt en ny pause, men er nok uansett godt forberedt. Men man legger ikke listen så høyt første gang ut. Men klaffer det med løpsopplegget, kan han muligens snuse på en trippelplass.

Luringen

Speedy Face avsluttet bra til tredje første gang ut etter snaue fire måneders pause sist og kan ventes ytterligere forbedret nå. Det signaliseres offensiv satsning, men han skal være veldig god for å kunne ta en lengde på Waffle Cone. Bare han unngår dødens, kan han absolutt ende blant de tre. Kolgjini-traveren var veldig god i sine to siste seiersløp i fjor, begge over full distanse.

Startsiden

Waffle Cone er lynrask fra start og suser til tet.

V75-2 (2100ma)

1 B.B. TERJE T.

9 NYLAND

6 TOMELD Ø.K.

8 WILL PRINSEN

7 MYHRENG JERKER

2 ASK ELD

3 Ådne Odin

—————————-

5 Lille Jim

11 Vesle Sjur

10 Brenne Blissi

12 Tord Viking

4 Nadine U.N.

Løpet

Åpent i Sigvart Larsens minneløp. Jeg garderer.

Favoritten

B.B. Terje T. skuffet på Momarken sist, men var unnskyldt grunnet feil skoning. Var god til seier etter et tungt løp nest sist. Står til for et fint løp og kan vinne om han viser sitt beste. Vokser en klasse i tet, men det spørs om han kan forsvare sporet.

Outsiderne

Nyland skuffet fra tet tredje sist, men har vært bra ellers. Står til for et fint løp, og med velkjørende Einar Nedrebø er det ikke umulig, om han viser seg fra sin beste side.

Luringen

Tomeld Ø.K. fungerte ikke sist. Nest sist kom han voldsomt tilbake til tredje etter galopp i et løp Myhreng Jerker vant. En stor outsider.

Startsiden

Nr. 1,3,4,6 og 7 kan alle løse bra.



Fakta Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 12.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-3 (2100ma)

2 TWIGS BRIARD

1 ALLAWAY G.T.

5 Cash Converter

—————————-

11 Joe Hoo Lee

8 Kick Off Classic

4 Roberto D.K.

7 Basic Instinct

3 Sweet'n Sour Akema

10 Sonador

9 Sunrise Yankee

12 Sugarbaby

6 Vici Sun

Løpet

To-tre hester kan rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Twigs Briard var syk på Solvalla nest sist og var unnskyldt. Men både sist og fjerde sist tok han overlegne seirer i Ålborg på imponerende vis. Peter Jensen-traveren står fint til spormessig og skal regnes med en god sjanse.

Outsiderne

Allaway G.T. starter etter trykk på Bjerke onsdag, men vil nok få et snilt løp med tanke på at han står langt bedre til her og at førstepremien er langt høyere. Treneren er stor optimist. Hesten er bra på sitt beste og vil få et fint løp. Skulle han bli overflydd, får han sjansen via siste indre. Skal uansett være god for å slå Twigs Briard.

Luringen

Cash Converter har vært strøket en gang siden han vant Sigvart Petersens minneløp på Bjerke. Fikk et perfekt smygløp da og speedet inn til seier. Klaffer det like godt med posisjonene og med samme innsats, kan han kjempe i toppen igjen.

Startsiden

Allaway G.T. kan løse bra. Twigs Briard er heller ingen sinke. Sweet'n Sour Akema, Basic Instinct og Cash Converter skal heller ikke avskrives, men de to førstnevnte slipper nok.



V75-4 (2100ma)

2 UENDY Z.S.

3 ABOVE FROM DE HESS

1 ETNA B.R.

5 Synjo Diva

9 Nad Al Sheba

4 Believe la Marc

11 Ebba B.R.

8 Rebella Mystic L.

—————————-

12 Puisseguin

7 Farah Diba River

6 Kemas Starlight

10 Andova

Løpet

En trio peker seg litt ut i dette hoppeløpet.

Favoritten

Uendy Z.S. var god til seier fra dødens i årsdebuten sist. Har vært strøket en gang siden. Kan løse bra fra start, og fra tet stiger sjansene.

Outsiderne

Above From de Hess ble passert på siste bortre og så slagen ut sist, men kom tilbake til seier. Står fint til spormessig og kan gjøre jobben selv. Kan ta sin tredje strake.

Luringen

Etna B.R. har vært veldig god i travritt, men er også flink med vogn. Står til for et perfekt ryggløp og kan speede fort via siste indre.

Startsiden

Jeg tror Etna B.R. slipper til Uendy Z.S. Believe la Marc og Kemas Starlight er også kjappe om det laddes.

V75-5 (2100ma)

3 TEKNO ODIN

9 INGBEST

4 KLEPPE SLAUREN

1 Jærvsørappen

11 Lome Brage

—————————-

6 Moe Svarten

7 Galileo

10 Sjø Odin

5 Hellin Faxen

2 Finnskog Sjefen

8 Lex Lodney

Løpet

Tre hester peker seg også ut i Moe Odins æresløp.

Favoritten

Tekno Odin viste klar fremgang på Forus sist da han vant på 1.23,5 over full distanse. Tjomsland-traveren, som har kjørt inn nærmere 10,5 millioner kroner, har vunnet sportrekningen. Og skulle han komme seg billig og tidlig til tet, stiger sjansene. Bare han unngår dødens, samtidig som han viser seg fra sin beste side, kan absolutt vinne igjen. Men Tekno Odin har kun vunnet løpet en gang tidligere. Det var i 2014.

Outsiderne

Ingbest var god til seier i Laumb-løpet sist. Avsluttet flott til seier etter et fint løpsopplegg da. Kan få løpet sitt igjen fra spor ni. Blir det litt kjøring i front, kan han bli farlig på speed. Hamre-traveren rapporteres klart forbedret i trening og kan være ytterligere forbedret nå. Dessuten kan det bli skoløs om banen tillater det.

Luringen

Kleppe Slauren fikk en tung tur i dødens i Laumb-løpet sist, men holdt bra til tredje. Med det løpet kan han ventes ytterligere forbedret. Trener og kusk, Kjetil Djøseland, er stor optimist og tror på seier.

Startsiden

Jærvsørappen og Finnskog Sjefen er kjappe. Ønsker nok rygg. Tekno Odin kan sitte tidlig i tet. Heller ikke Hellin Faxen er noen sinke.



V75-6 (2900mv)

15 BRYSSEL

—————————-

12 Onceforall Face

11 Valokaja Hindø

10 Love Voice

4 Goeie Gozer

14 Jet Voice

1 Mc Vet

2 A.D. Sleipner

9 King Royal

3 Glazier's Support

13 Mymanyyouare

6 Global Supremacy

7 Desire S.E.

8 Tayno Dream

5 Waikiki Man

Løpet

Jeg tror på Bryssel i Thai Tanics æresløp.

Favoritten

Bryssel har vært god i sine tre siste starter. Liker langløp. Feilfritt og med klaff kan Goop-traveren runde alle. Tapte kun knepent for West Wing nest sist.

Outsiderne

Valokaja Hindø går gode løp hver gang. Aktuell blant de tre.

Luringen

Onceforall Face gikk 1.15 over 3180 i sitt siste langløp og er motbudet.

Startsiden

Nr. 1 eller 3 i første omgang.

V75-7 (2100ma)

1 QUICK FIX

6 B.B.S. SUGARLIGHT

8 TRIPOLINI V.P.

5 WEST WING

2 I LOVE PARIS

—————————-

4 Thai Broadway

3 Repay Merci

9 Pingus Vang

10 Winmecredit

7 Rafolo

Løpet

Halve feltet kan rekke i Klosterskogen Grand Prix.

Favoritten

Quick Fix får et knepent vinnertips. Kolgjini-traveren vant dette løpet fra tet for to år siden, men ga seg fra samme posisjon i fjor. Det blir trolig et ryggløp nå, men han får uansett sjansen via siste indre. Vallaken firte til tredje fra tet i Steinlagers æresløp sist, men likte ikke den løse banen. Står til for et fint løp og kan vinne om han yter sitt beste.

Outsiderne

B.B.S. Sugarlight fikk opp farten på oppløpet sist og ble toer bak Sir Ratzeputz i Steinlagers æresløp. Er ikke like god som i glansdagene, men han er flink ut og skulle han få teten, stiger sjansene.

Luringen

Tripolini V.P. var nær tredje i VM på Yonkers i fjor. Juel-traveren var overlegen etter tidlig tetkjenning i årsdebuten på Charlottenlund sist og er normalt ytterligere forbedret nå. Men han har vært uheldig i sportrekningen og må bakkes direkte. Dermed er han nesten avhengig av tempo på forestillingen for å rekke frem. Blir det først det, er han aktuell.

Startsiden

Quick Fix er veldig kjapp, men skal trolig ha rygg. Alle de fem utvendige kjemper om å få overta.

NØKKELKUSKEN

Navn: Frode Hamre

Alder: 54 år

Antall seirer i år: 18

Antall seirer totalt: 1938

Vaffelkongen

Det er klart for årets første stordag i travsporten. Selvsagt med den norske V75-kongen Frode Hamre i sentrum. Han tror han vinner V75-1 med Waffel Cone og varsler for Ingbest i V75-5.

V75-1: - Jeg mener jeg har den beste hesten i Waffel Cone , som har trent strålende. Jeg kjører for tet og håper på seier. Hestene å slå tror jeg blir Speedy Face og Gretzky B.R. Stallens American Cheque imponerte første gang ut for oss og er heller ikke sjanseløs.

V75-2: - Han har vært meget god de siste gangene, Nyland . Står spennende til og kan fort ta alle til slutt. Ådne Odin har stor kapasitet og er på gang. Feilfrie utgaver av Tomeld Ø.K. og B.B. Terje T. er også gode nok.

V75-3: - Han var knallgod til seier fra dødens og siste 1000 etter 1.12, Twigs Briard . Banker.

V75-4: - Hun serverte et luftig oppløp fra køen sist, Synjo Diva . Er i toppform og skal strekes tidlig. Uendy Z.S. imponerte i årsdebuten, og Nad Al Sheba er god nok om formen er på plass. Etna B.R. er en luring fra tet.

V75-5: - Et herlig løp på gang. Kleppe Slauren var mektig som treer etter tung reise i Laumb sist. Naturlig favoritt foran min egen Ingbest , som vant det løpet, og som ser finere ut i trening nå. Tekno Odin var tilbake i vinnersirkelen igjen sist og må selvsagt strekes.

V75-6: - Styrkefenomenet Bryssel har vært veldig bra. Lang distanse er en stor fordel. Vinner trolig uten uhell bakfra. En mulig banker. Onceforallface kan veldig mye og står klar om favoritten svikter. Luringen er Love Voice , som har et høyt toppnivå.

V75-7 : - Jeg tror Tripolini V.P. er den beste hesten. Men han har fått det dårligste sporet. Dermed åpner det seg litt opp. Quick Fix blir garantert seiersfarlig fra rygg leder med siste indre på Klosterskogen. Thai Broadway og I Love Paris er luringer i leken.

Denne artikkelen handler om Trav