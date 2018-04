Northug serverte sylfrekk fleip om Løfshus-møte

Publisert: 12.04.18 08:23

TRONDHEIM (VG) Petter Northug (32) er fortsatt svært lite snakkesalig om sin egen fremtid i langrennssporet. Men han har dårlig tid på å bestemme seg - og så langt har han bare snakket med landslagssjef Vidar Løfshus to ganger.

Landslagene skal være klare i slutten av april. Ingen vet sikkert om skistjernen fortsetter som langrennsløper - eller om han av ledelsen blir funnet god nok for et landslag.

Samtidig har samtalene mellom partene vært få med bare to uker igjen til laguttakene offentliggjøres.

Én gang snakket Northug med Løfshus i påsken. Det var på telefon. Nå forteller Løfshus at de to også satt seg ned sammen under NM i Alta sist helg.

– Det var en date (stevnemøte) der vi bestilte flere retter og fikk såpass god mat at vi ikke rakk å prate om noe viktig, egentlig, sier Northug om møtet - etter at han på imponerende vis ble nummer to bak russeren Aleksander Bolsjunov under Trondheim Skishow onsdag.

Ordknapp om fremtiden

Spekulasjonene om Northugs fremtid har vært mange. Han har i det minste den siste måneden fått en rekke positive opplevelser i skisporet og toppet det på mange måter med mer enn godkjent innsats under NM i Alta sist helg.

På spørsmål om hva som taler mot at han fortsetter, svarer Northug at det er «masse». Han følger deretter opp med at han ikke «kan riste opp i det».

Northug avviser på sin side at utspillet som handlet om at Bolsjunov sørget for «inspirasjon inn mot VM» - som han uttrykte til speakeren på stadion etter onsdagens konkurranse - handlet om hans egen motivasjon. Han svarer «kanskje» på spørsmål om han har bestemt seg for å fortsette inn mot VM 2019 og sier «dem som vet, de vet» når han blir spurt om det hele er en hemmelighet.

Og hvordan stiller han seg til enda flere møter med landslagsledelsen om disse tingene utover i april?

– Jeg kan si at det blir flere dater og du vet ikke hva som skjer på andre og tredje date. Men jeg kan love deg at jeg ikke skal komme meg ned i buksa på Vidar (Løfshus) i hvert fall, svarer 32-åringen på sin sedvanlig fleipete måte.

Ikke sportslig kvalifisert

Vidar Løfshus letter på sin side litt mer på sløret om hvordan samtalene har gått. De snakket om året som har gått og viktigst av alt: Hva som skal skje med Northug det neste året.

– Jeg synes det har vært positivt med Petter i våres. Han har også sagt selv at han har hatt mye glede av treningen han har gjort i vinter. Det er et positivt tegn i hvert fall. Så vet han også at han ikke er sportslig kvalifisert på bakgrunn av de siste to årene. Men vi vet hva slags kvaliteter han har, sier Løfshus.

Ny prat denne uken

Han mener at Northugs svært ordknappe meldinger om fremtiden handler om at Northug ikke har bestemt seg.

– Vi borret i motivasjonen hans. Men i løpet av en 14 dagers tid, så har vi funnet ut av det.

Han flirer når han hører Northugs vurdering av møtet deres og sier at 32-åringen skal få slippe å «tenke på å komme i buksa på ham».

– Skal dere ha flere møter?

– Ja, vi kommer til å prates. Vi skal prøve å lande landslagene innen 24. April. Vi prates før det og det blir nok i løpet av uken, sier Løfshus.

Innen 12 dager så er det ikke lengre noen hemmelighet hva Northug gjør i VM-sesongen 2018/2019.

