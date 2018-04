SPILLER I OSLO I HELGEN: Tennisyndlingen Casper Ruud har trent godt de to siste ukene i Oslo Tennisarena - der han altså spiller for Norge i helgen. Foto: Frode Hansen

Ruud før Davis Cup i Norge: – Et deilig avbrekk

Publisert: 06.04.18 10:25

HASLE (VG) Casper Ruud (19) står i spissen for et ungt landslag som skal forsøke å redde nivå tre-plassen til Norge i Davis Cup. Selv synes tennishåpet at oppkjøringen til møtet med Irland er et viktig pusterom.

– Jeg tror dette blir veldig gøy, og jeg håper på mange tilskuere som kommer og heier på det norske laget, sier Ruud til VG.

Etter det store gjennombruddet i 2017 har han løftet tennisinteressen i hjemlandet voldsomt. Og endelig er 19-åringen klar for spill i Norge igjen - ett år etter at han var i aksjon i Davis Cup i Stavanger.

Han har vært på farten siden sesongstarten i januar, og blant annet spilt turneringer i New Zealand, Australia, Ecuador, Argentina, Brasil, og USA. De to siste ukene har Snarøya-gutten hatt muligheten til å finpusse formen i svært kjente omgivelser.

– Det er spesielt for meg å spille kamper her, og det er et deilig avbrekk. Det å sove i sin egen seng når man konkurrerer er ikke akkurat hverdagslig, sier Ruud.

– Alle reisene på starten av året, med mange timers tidsforskjell merker man på kroppen. Nå har jeg fått trent godt her i et par uker. Det blir morsomt med Davis Cup, og det er en fin måte å lade opp til grussesongen på.

Og oppladning trengs, for det er et tøft program som venter Ruud. Etter Davis Cup går turen til ATP Challenger-turneringen i Tunisia, og deretter blir det ATP 500 i Barcelona eller ATP 250 i Budapest før han har wildcard i ATP 250 i München.

Det blir også etter planen to turneringer til før storturneringen French Open i slutten av mai.

Ungt lag

Men først altså Davis Cup. 21 år gamle Viktor Durasovic er for øyeblikket nummer 422 på ATP-rankingen, mens Casper Ruud er nummer 203. På Davis Cup-laget skal også Simen Sunde Bratholm (19 år) i aksjon, og de to siste spillerne tas ut fredag.

Det er to single-kamper lørdag, én double- og to single-kamper søndag i Oslo Tennisarena på Hasle der arrangøren har valgt å ha gratis inngang for å få flest mulig tilskuere.

– Vi spiller på nivå tre, men det er viktig for oss som nasjon å delta i turneringen. Vi håper på flest mulig tilskuere som kan heie oss frem til enkeltseirer og seier sammenlagt, sier markedsdirektør og presseansvarlig, Håkon Bjercke, i Norges tennisforbund til VG.

Han understreker viktigheten av at Casper Ruud er med på det norske laget:

– Det er svært gledelig for norsk tennis. Han er per dags dato vår frontfigur, og svært viktig for sporten her i Norge.

Det møter et irsk lag, som bør være overkommelig motstand.

– Jeg er spent på hvor gode de egentlig er, men vi skal ha gode muligheter til seier, sier landslagstrener Anders Håseth til VG.

Han understreker at Ruud-suksessen er en vitamininnsprøytning for alle som er involvert i verdensidretten her i landet.

– Jeg merker jo at det er mer trykk nå som vi har fått Casper så høyt opp. Men en spiller som Viktor Durasovic er mye bedre enn rankingen tilsier, og vi har et ungt lag som utvikler seg, mener Håseth.

