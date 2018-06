Bomskuddet som gir Washington tre matchballer

(Washington Capitals-Vegas Golden Knights 6–2/3–1 i kamper best av syv) James Neal (30) fikk pucken for helt åpent mål og hadde all verdens tid til å plassere den bak Washington-keeper Braden Holtby og gi Vegas Golden Knights ledelsen - men skjøt den i stolpen.

I stolpen og ut, vel å merke.

– På denne “scenen”, i dette øyeblikket, endrer det kampen, uttalte en dypt skuffet og frustrert James Neal etter finalekamp nummer fire i Washington i natt, ifølge sportsnet.ca.

Stolpeskuddet endret kampen og nå hersker bred enighet om at kampen om Stanley Cup i praksis er over. I stedet for 1–0, snudde hjemmelaget Washington Capitals kampen i sin favør - etter at gjestene hadde dominert den frem til Neals stolpeskudd - og scoret fire mål på rad.

Tre i første periode, før John Carlson la på til 4–0 fire minutter før midtperiodens slutt.

(James Neal reduserte til 1–4 i tredje periodes sjette spilleminutt, før Washington scoret to mål)

Med 3–1 i kamper i best av syv kamper-serien, har Washington Capitals tre matchballer til å vinne klubbens første sluttspill og Stanley Cup for første gang, 43 år etter at den så dagens lys i NHL .

Det er andre gang Capitals er i finalen. I 1998 tapte de 0–4 i kamper for Detroit Red Wings, som er den eneste klubben i NHLs historie som har tapt en finale etter å ha ledet den 3–1 i kamper.

Det skjedde i 1942.

– Ni av ti ganger setter du antakelig den pucken i mål, sier James Neal om sjansen han lot gå til spille.

Capitals-keeper Braden Holtby innrømmer at han var sikker på at den skulle havne i mål.

– På den eller annen måte gjorde den ikke det, konstaterer han.

Neste kamp går i Las Vegas natt til fredag norsk tid. Klarer Vegas Golden Knights å stoppe Washington Capitals i kamp fem, har altså hovedstadslaget to sjanser til. Den etter det på hjemmebane natt til 11. juni, og den siste - hvis Golden Knights skulle vinne to på rad og utligne kampserien - natt til 14. juni i ørkenbyen.

Washington Capitals har vunnet tre finalekamper på rad etter at NHL-nykommer Vegas Golden Knights vant den første på hjemmebane. Las Vegas-klubben dominerte delvis kampen i natt, men ser ut til å ha mistet flyten. Foruten James Neals skjebnesvangre bomskudd, traff pucken stolpene to ganger bak Braden Holtby - som reddet 28 skudd.

Vegas Golden Knights keeper Marc-Andre Fleury har vært meget solid gjennom hele sesongen. Nå slapp han inn seks av 23 skudd. På den annen side er blant andre Washingtons Evgenji Kuznetsov (23) “on a roll”. Russeren sto for fire målgivende pasninger i natt.

Han leder målpoengligen i sluttspillet med 31 poeng: 12 mål og 19 målgivende pasninger etter 23 kamper. Hans landsmann Alexander Ovetsjkin, Washingtons kaptein, har scoret flest mål: 14 mål (12 målgivende) etter 23 kamper.