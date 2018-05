Hockeygutta: Skandale hvis vi rykker ned

Publisert: 13.05.18 14:28

SPORT 2018-05-13T12:28:47Z

HERNING (VG) Mathis Olimb (32) skapte oppsikt da han rettet kritikk mot trener Petter Thoresen (56) etter tapet for Danmark. Nå mener landslagsveteranen at det vil være en skandale om Norge rykker ned fra A-VM for første gang på 17 år.

– Hvis vi rykker ned, er det en skandale for norsk ishockey, slår han fast overfor VG foran Norges to siste kamper i gruppespillet.

Mot USA søndag ettermiddag og Sør-Korea mandag ettermiddag.

Petter Thoresens utvalgte må ta ett poeng for å beholde plassen i A-VM. Med to tap i ordinær spilletid forsvinner norsk ishockeys flaggskip ned i divisjon 1 gruppe A, som «B-VM» offisielt heter.

Siste gang Norge måtte ta turen ned til «ishockeyens bakgård» var etter A-VM i Tyskland i 2001. Hockeygutta «brukte» fire B-VM på å ta seg tilbake til A-VM – der de har holdt seg siden 2006-VM i Riga.

– Vi spiller alltid skjebnekamper i VM. Vi er kjent med situasjonen. Men tidligere har vi pleid å få dem i starten av mesterskapet. Det ser jo mørkere ut nå, sier Mathis Olimb til VG.

Da han VM-debuterte i Moskva i 2007, reddet imidlertid Norge plassen ved å slå Latvia 7–4 i siste kamp. Latvierne var allerede klar for neste A-VM i 2008, der Norge med Mathis Olimb gikk til kvartfinale første gang.

Det er ikke bestemt hvor B-VM neste år skal avvikles. Denne gangen rykket Storbritannia og Italia opp til neste års A-VM etter mesterskapet i Budapest 22. til 28. april.

Fakta Norges VM-kamper 2018

Jyske Banken Boxen, Herning

5. mai: Norge-Latvia 2–3 (spilleforlengelse)

6. mai: Tyskland-Norge 4–5 (straffeslag)

8. mai: Finland-Norge 7–0

10. mai: Norge-Canada 0–5

11. mai: Danmark-Norge 3–0

13. mai: Norge-USA kl. 16.15

14. mai: Sør-Korea-Norge kl. 16.15

A-VM 2019 arrangeres i Kosice og Bratislava, der Norge med Mathis Olimb og lillebror Ken André Olimb (29) for syv år siden gikk til kvartfinale (1–4 for gullvinner Finland) for andre gang i historien.

– Det er små marginer. Power play (overtallsspill) har veldig mye med selvtillit å gjøre. Kanskje kommer ketchupeffekten nå, sier Ken André Olimb med tanke på Mathis Olimb «ankepunkt» uttalt direkte på TV etter Danmark-tapet.

Etter fem kamper er Norge dårligst av alle VMs 16 lag i overtallsspill. Det vil si når motstanderen har en eller flere spillere utvist. Mathis Olimb & co. har scoret én gang i løpet av 17 power play-forsøk. Sør-Korea har scoret to på 14, USA 10 på 26.

– Vi må overprestere veldig for å slå dem. Men vi kan spille på oss selvtillit ved å få det til bra i box play (undertall) og power play, sier Norges kaptein Jonas Holøs foran kampen mot USA.

– Er det selvtillit Norge mangler nå?

– Når ting ikke sitter, får man ikke topp selvtillit. Nå får vi ingenting gratis. Ingenting kommer gratis i ishockey, svarer Jonas Holøs – som ved en slags ettertanke.

USA har scoret 28 mål i løpet av fem kamper, mot Norges syv. Patrick Kane (29, Chicago Blackhawks) er amerikanernes kaptein og beste målpoengjeger med tre mål og ni målgivende pasninger. Norges beste målpoengjeger er Anders Bastiansen (37) med to mål.

– Vi er mentalt forberedt på denne situasjonen, sier landslagssjef Petter Thoresen med tanke på at Norge kan rykke ned.

Men også ende på sjetteplass foran 2018-OLs sølvvinner Tyskland og Sør-Korea i VMs Herning-gruppe, hvis de tar to poeng i de to siste kampene og Tyskland taper for Finland og Canada.

PS! Sør-Korea tapte bare 1–3 for Danmark lørdag kveld og står med null poeng og målforskjell 4–45 etter seks kamper. Hviterussland rykker ned til B-VM fra København-gruppen etter 0 –1 for Østerrike lørdag.

