Zlatan-målfesten fortsetter – trengte bare ett minutt og 46 sekunder

(AC Milan – Roma 3–3) Zlatan Ibrahimovic (39) scorer og scorer. Mandag banket han inn sitt femte og sjette mål på tre seriekamper.

Og hjemme mot Roma trengte han ikke engang to minutter – ett minutt og 46 sekunder var spilt da svensken sendte hjemmelaget i ledelsen på San Siro.

Det var Zlatan’ femte mål på de fem første seriekampene i Serie A. Selv har han kun spilt tre av dem etter han ble smittet av coronaviruset like før Europa League-kvaliken mot Bodø/Glimt. Og han har scoret i alle: To i serieåpningen hjemme mot Bologna og så to nye i storkampen mot Inter i fjerde runde.

Roma utlignet kort tid etter Milan-spissens tidlige scoring da Edin Dzeko stanget inn 1–1 etter en corner. Etter pause slo vertene tilbake da Alexis Saelemaekers satte inn Milans andre, før Jordan Veretout utlignet på straffe.

Men med ti minutter igjen av ordinær tid fikk også Milan straffespark – og fra ellevemetersmerket scoret Zlatan igjen. Seks mål betyr at svensken er toppscorer alene i Serie A. Tre mann står med fem scoringer: Torinos Andrea Belotti, Sassuolos Francesco Caputo og Inters Romelu Lukaku.

På tampen utlignet Roma – igjen. Marash Kumbulla sørget for at det endte 3–3 i Milano – det etter svakt forsvarsspill av nettopp Zlatan som flikket ballen videre til Roma-spilleren på corner. Svensken fikk sleivtreff da han skulle klarere en corner med en spektakulær volley.

Milan leder ligaen i Italia med 13 poeng etter fem runder, to foran Napoli og Sassuolo, mens storfavoritt Juventus har ni poeng.

PS! Jens Petter Hauge spilte ikke kveldens kamp for Milan. Mandag formiddag ble det kjent at nordmannen, sammen med keeper Gianluigi Donnarumma, er smittet av coronaviruset.

Her kan du se Zlatans to scoringer i møtet med Inter:

