MED MAMMA OG PAPPA: Casper Ruud hadde med seg pappa Christian og mamma Lele da han møtte pressen hos en av sine sponsorer i Oslo forrige fredag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Pappa Ruud tar grep for sønnen: − Det er et ensomt liv

Trenerpappa Christian Ruud (48) var noen ganger så ensom i løpet av sin tenniskarriere at han bare ville hjem. Derfor er han nå på plass i Østerrike sammen med sønnen Casper (21).

Onsdag formiddag møter Casper Ruud den hardtslående italienske 19-åringen Jannik Sinner (nummer 46 i verden) i første kamp i ATP 500-turneringen i Wien. Sinner presset Rafael Nadal hardt i de to første settene i kvartfinalen i French Open, men tapte til slutt 0–3.

Casper Ruud kommer fra en overraskende smell på Sardinia. 21-åringen var seedet som nummer tre foran ATP 250-turneringen Forte Village Sardegna Open, men tapte 0–3 mot tyske Yannick Hanfmann midt i oktober.

Også da var Christian Ruud på plass, og 18 år etter at han la opp er pappa veldig klar over hvor viktig det er for sønnen å ha folk rundt seg.

– Det er et ensomt liv, sier Christian Ruud. – Jeg hadde perioder hvor jeg gikk på noen tap. Spesielt da jeg reiste helt alene var det veldig tungt og jeg tenkte: Hva er det jeg driver med? Nå vil jeg bare hjem. Jeg hadde et par sånne opplevelser i min karriere, sier Christian Ruud til VG. Han ga seg ikke før en skulderskade satte en stopper for karrieren.

På grunn av egne erfaringer har han tatt grep overfor sønnen, som han har trent frem til en 25. plass på verdensrankingen. På den ferskeste rankingen er Casper Ruud nummer 26.

GOD STEMNING: Casper Ruud har hatt en drømmesesong til tross for coronapandemien. Her var han sammen med pappa Christian og sin fysiske trener Marcel da Cruz (t.v.) fredag. Foto: Jil Yngland

Både Christian Ruud og fysisk trener Marcel da Cruz er med til Wien Open.

– Det er litt av planen for Casper at han har et bra team rundt seg. Han har Marcel, meg og bra folk som er med stort sett hele tiden, sier Christian Ruud mange år etterpå.

Han er opptatt av at det er flere som bytter på å være sammen med sønnen.

– Jeg er ikke med ti uker på rad. Da er jeg kanskje trener de fem første ukene, så blir jeg mer og mer pappa og slitsom, sier Christian Ruud og ler.

Casper Ruud viste tidvis stor tennis mot verdenstreer Dominic Thiem på grusen i Paris i begynnelsen av oktober:

Derfor er de et team som sørger for optimale dager for 21-åringen som i normale år har opp mot 250 reisedøgn i året. Marcel da Cruz, tenniskamerat Joachim Bjerke, mamma Lele og kjæresten Maria Galligani sørger også for at Ruud har selskap så ofte som mulig.

MAMMAS GUTT: Lele Ruud gleder seg over den enorme fremgangen til sønnen og nyter storkampene han får spille, selv om hun er fryktelig nervøs. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det er ingen tvil om at de har funnet en oppskrift som funker. I mars i fjor var 21-åringen nummer 94 i verden, nå er han en av de aller beste. Han har spilt semifinale i Roma Masters og Hamburg Open. Han har levert en god kamp mot verdens beste tennisspiller Novak Djokovic i år, og han ga verdenstreer Dominic Thiem ordentlig kamp i første sett i 3. runde av French Open.

Både Djokovic og Thiem spiller i Wien, mens Rafael Nadal har meldt forfall. Ruud er seedet som nummer 18 i turneringen.

To tenniskompiser

– Jeg er mye alene, men jeg har med meg en person. Jeg har en å spise middag med, sier Casper Ruud til VG.

Han klager ikke. Det er dette livet han har valgt. Han har to tenniskompiser på touren, Miomir Kecmanovic (21) fra Serbia, som han også spiller litt double med i Grand Slam. Han er ranket som nummer 41 i verden. Og svenske Mikal Ymer (22), nummer 83 i verden.

– Jeg foretrekker om min beste kompis ikke er fra tennismiljøet, for da står man en dag på andre siden av nettet overfor ham. Så man vil ha noen man omgås litt med, men ikke er bestevenn med, sier Casper Ruud og legger til:

– Og med Mikal kan jeg snakke mitt eget språk, det er hyggelig.

