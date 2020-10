Krever felles straff for rasisme i idretten: – Direkte flaut

Daniel Getaneh Hatland delte i juni sin historie om rasisme i idretten. Nå krever han et klart og tydelig reglement fra Norges idrettsforbund (NIF) om straffer for rasisme i alle idretter. Idrettsforbundet skal drøfte saken 15. oktober.

Debatten rundt straffer for rasisme i idretten har blusset opp etter at Kristiansund-spiller Amahl Pellegrino ble utsatt for rasisme etter bortekampen mot Aalesund søndag kveld. Situasjonen kan du se i videoen øverst.

Onsdag offentliggjorde klubben at én supporter er utestengt fra Color Line Stadion ut 2021-sesongen etter hendelsen. Straffen er basert på klubbens eget stadionreglement og rådgivning fra Norges Fotballforbund (NFF).

I ettertid har flere reagert på straffen som for mild - blant annet Pellegrino selv. Daniel Getaneh Hatland reagerer kraftig på at det ikke finnes et felles reglement for straffer mot rasisme i norsk idrett.

– Jeg krever at NIF som øverste organ kommer med et klart og tydelig reglement som gjør at rasisme straffes på samme måte, uansett idrett. Det bør ikke lenger være opp til hver enkelt klubb å måtte håndtere dette. Hvis idrettsglede blir angrepet, bør det være en klokkeklar holdning hos alle klubber, inspirert av et klart regelverk fra NIF, sier Hatland til VG før han fortsetter:

– Akkurat nå er det bingo, og det er direkte flaut. Jeg er skuffet over Aafk sin håndtering av saken fra starten av med uheldige uttalelser og litt «panikkavgjørelser», men jeg forstår daglig leder Geir Vik veldig godt når han etterlyser hjelp fra NFF. Når det er sagt er jeg klokkeklar på at det er NIF og ikke NFF som skal ta tak i saken, da man tross alt ikke burde forskjellsbehandle rasisme på tvers av idretter.

ARBEIDSUTVALG: Daniel Hatland (nummer to fra venstre) i møte om rasisme og diskriminering i idretten sammen med kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hatland fortalte i juni om sin opplevelse med rasisme på fotballbanen i et intervju med TV 2. Siden samme måned har han vært en del av en arbeidsgruppe som jobber med tiltak for å bearbeide rasisme i idretten.

– Nå har jeg viet så mye av min tid til å bekjempe rasisme at jeg gir meg ikke før NIF har laget et klart regelverk. Jeg vet at Berit Kjøll har lovet at dette skal tas videre og det forventer jeg. Alt annet ville vært meget uheldig for NIF.

NIF skal drøfte temaet 15. oktober

VG har vært i kontakt med kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard. Han forteller sent torsdag kveld at idrettsforbundet etter hendelsen med Pellegrino nå drøfter temaet om en felles straff.

Aagaard skriver følgende i en SMS til VG:

«Kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund (NIF), Finn Aagaard, bekrefter overfor VG at saken ble drøftet med særforbundene og idrettskretsene på et møte torsdag. Der ble det besluttet at saken skal løftes til idrettsstyret. Spørsmålet vil bli drøftet allerede i idrettsstyremøtet 15. oktober. NIFs administrasjon har forberedt en sak til idrettsstyret på hvordan arbeidet mot rasisme, som allerede er godt i gang, skal tas videre i organisasjonen».

Historisk sett streng straff

Hatland forteller at straffen Aalesund har gitt sin supporter historisk sett er streng, men forstår likevel at Pellegrino og mange andre har reagert på at straffen er mild.

– Det er jeg helt enig i. Men hvis du ser historisk sett i Norge, er det faktisk - dessverre - en ganske streng straff. Utfordringen her, og det jeg blir veldig lei med og oppgitt over, er det at Aalesund som førsteinstans skal selvfølgelig komme med en reaksjon på hvor lang denne utestengelsen skal være. Men hvis du ser i fotballforbundets egne retningslinjer for straff av disiplinærsaker, står det i punkt tre at reaksjoner for en spiller som kommer med rasistiske hatytringer i kamp, utestenges i tre til seks kamper, sier Hatland.

– Derfor synes jeg denne straffen er vanskelig. Det jeg er glad for, er det at Aalesund har kommet med en reaksjon, legger han til.

– Forkastelig

Pellegrino har fått støtte fra mange i norsk idrett etter hendelsen - blant annet Rosenborg-spiller Pål André Helland.

– Du bli litt sjokkert. Når det har vært veldig mye fokus på dette de siste månedene, blir man forundret over hvor lavt enkelte kan synke. Det er forkastelig, sier han til VG.

– Hva synes du om straffen?

– Man har hatt en kampanje både internasjonalt og nasjonalt. Min personlige mening er at nå har vi hatt en situasjon og dermed mulighet til å sette et eksempel på at det er nulltoleranse for det. Når man da straffes med å bli nektet inngang på stadion ut neste år, når det fort ser ut til at coronatiltakene med få tilskuere fortsetter, er det mildt.

Publisert: 09.10.20 kl. 12:43

