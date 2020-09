NEGATIV TEST: I følge den spanske avisen Marca er Martin Ødegaards andre coronatest negativ. Foto: VINCENT WEST / REUTERS

Ødegaards andre coronatest negativ

Landslagets pressesjef Svein Graff bekrefter overfor VG at Martin Ødegaards andre coronatest var negativ. 21-åringen fikk svaret på testen onsdag morgen. Det vil bli tatt en tredje test.

Tirsdag kveld meldte flere spanske aviser at Martin Ødegaard hadde avlagt positiv coronatest etter 0–0-kampen mot Real Sociedad. Nordmannen skal ha vært den eneste spilleren som fikk positivt utslag etter den rutinemessige testen etter kamp.

Den positive testen førte til at samtlige spillere måtte testes på nytt tirsdag ettermiddag.

Nå melder både klubben og landslagets pressesjef Svein Graff at Ødegaards andre test var negativ.

– Jeg kan bekrefte at test to er negativ. Den ble tatt i går og Martin fikk svaret i dag tidlig. Nå blir det tatt ytterligere en test, sier Graff til VG.

Det var heller ingen andre Real Madrid-spillere som testet positivt. Dermed kan hele troppen delta på den planlagte treningen klokken 12.30 i Madrid onsdag.

Søndag fikk Ødegaard sine første minutter fra start for Real Madrid i La Liga. Han ble byttet ut etter 69 minutter. Se høydepunktene fra kampen her:

Nyheten om at Ødegaard skulle ha testet positivt for viruset kom bare 16 dager før Norge spiller den avgjørende playoff-kampen i EM-kvalifiseringen mot Serbia. Ødegaard har slitt med en kneskade en periode, og sto over de to forrige landskampene. Nå blir etter all sannsynlighet 21-åringen klar til den viktige kampen.

Spania er blant landene i verden som har en stigende smittetrend, ifølge VGs coronaspesial.

Mandag 21. september registrerte Spania 31 428 nye smittetilfeller. Det er det høyeste antallet på en dag hittil.

Publisert: 23.09.20 kl. 09:32 Oppdatert: 23.09.20 kl. 09:50