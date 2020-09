FRA VANNET TIL PARKETTEN: Birgit Skarstein og partneren Philip Raabe er klar for en ny runde av «Skal vi danse», bare noen timer etter at Norges ro-gullfavoritt har avsluttet sesongen bak årene med NM på Årungen. Foto: Espen Solli / TV 2

Birgit Skarstein vil rekke «Skal vi danse» - fikk flyttet NM-finalen

Birgit Skarstein (31) har lørdag fått fremskyndet sesongens siste ro-dans over vannet på Årungen for å kunne rekke forberedelsene til TV 2s «Skal vi danse»-tango med partner Philip Raabe (20).

– Det er veldig merkelig at det er over, sier Birgit Skarstein.

Utsagnet krever en forklaring.

Det er roingen som er over. Den dansen er slutt etter at landslagssjef Johan Flodin for noen dager siden sendte en e-post til alle åtte roerne på Norges OL og Paralympics-lag med en kort beskjed: «Fra mandag har dere ferie».

Årets eneste gjenstående internasjonale konkurranse etter corona-avlysningene - EM i Poznan 9.-11. oktober - blir for Birgit Skarstein & co ikke noe av.

– Det er veldig rart fordi sesongen alltid avsluttes med et (internasjonalt) mesterskap. Plutselig er det over, uten at vi har reist eller konkurrert internasjonalt. Det har ikke vært noen sesonghøydepunkter, påpeker Birgit Skarstein.

– Det har vært en absurd sesong. Det er over ett år siden siste VM, og fortsatt over et halvt år til det neste, sier hun.

Neste ro-treff blir «forhåpentligvis» i november. Den planlagte landslagssamlingen i Portugal fra 3. november markerer imidlertid starten på neste sesongen, det vil si forberedelsene til utsatte 2020-OL og Paralympics i Tokyo sommeren og høsten 2021.

Lørdag setter hun seg «siste gang» i båten for å ro NM-finale på Årungen, vel å merke litt tidligere enn opprinnelig oppsatt tid. Etter et dommermøte torsdag ble hennes finalestart skjøvet frem til klokken 11.10.

– Så jeg rekker å ro før jeg må til Fornebu for å danse, bekrefter Birgit Skarstein.

Hun er nemlig på ingen måte ferdig med «Skal vi danse».

– Det er et fint bilde: Dansen avløser denne sesongen, sier hun.

Fredag formiddag lå hun og slumret litt på en sofa på Årungen, for å samle krefter til dansetreningen senere på kvelden. Timene før sendingen av «Skal vi danse» starter klokken 19.30 lørdag, blir ikke mindre utmattende - hvis du tar en kikk på Birgit Skarsteins dagsprogram:

Klokken 09.15 må hun være på plass ved ro-arenaen på Årungen, tre mil hjemmefra og sør for Oslo.

10.00: Oppvarming, 10.25: På vannet, 11.10 startskuddet går, 11.25 i mål.

– Da har jeg tiden frem til 12.05 for å komme meg i bilen. Oppmøte på Fornebu er 13 blank. Det har jeg fått streng beskjed om, sier en lattermild Birgit Skarstein.

– Egentlig skulle jeg ha vært der klokka ti. Men jeg fikk det utsatt for å få tid til å ro NM-finalen, tilføyer hun.

I innspillinglokalet på Fornebu starter dansedagen med det hun omtaler som parkettprøve. Innimellom svingene har hun planlagt å ta en lur på gulvet, for at partneren Philip Raabe ikke skal bli sur. Det vil han bli, hvis hun viser seg ikke å være tilstrekkelig tango-uthvilt.

– En toppidrettsutøver som du bør vel spise mellom slagene. Når skal du få tid til det?

– Jeg spiser mens jeg dusjer, svarer Birgit Skarstein.

Før generalprøven, står «hår, sminke og kostyme» for tur. Birgit Skarstein tidsbruken her til rundt en time. Av erfaring er hun litt spent nå det gjelder det siste. Sømmene i en tidligere kjole viste seg ikke å holde gjennom hele «Skal vi danse». Birgit forteller at håndballklister vitale steder reddet den seansen fra en slags grunnstøting.

– Jeg er glad for at jeg har dansen. Ellers ville det blitt spesielt med seks uker trening på egenhånd. Jeg trives jo med å trene med andre. Men vi er heldige som har dette laget og miljøet. Jeg tror denne tiden kan ha vært en vanskelig for enkeltutøvere uten et miljø rundt seg, sier Birgit Skarstein.

