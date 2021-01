LANGT OPP: Viktor Hovland endte hele 14 slag bak vinneren i helgens PGA-turnering på Hawaii. Foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Nedtur for Hovland og Trump

Viktor Hovland (23) falt 21 plasser på siste dag av PGA-turneringen på Hawaii. PGA of America sørget også for å gi president Donald Trump en kalddusj søndag.

Hovland lå på en delt 10.-plass før den siste runden av Sentry Tounament of Champions på Maui, Hawaii.

Men istedenfor å kunne se oppover på resultatlistene endte søndagens runde med den svakeste nordmannen har levert på PGA-touren siden 15. oktober.

Siden den gang har Hovland spilt 16 runder under par, og to runder på banens par.

Hovland lå 14 slag under par før den siste runden etter å ha gått 69–68–68 på de tre første rundene på banen som har 73 slag som par.

På den fjerde runden ble det tre bogeys og kun én birdie på de første ni hullene, før han avsluttet de siste ni med to nye bogeys og én birdie. De øvrige 12 hullene gikk nordmannen på par.

Med det falt 23-åring 21 plasser fra en delt 10.-plass til en delt 31.-plass.

Hovland endte 11 slag under par, hele 14 slag bak vinneren Harris English, som avgjorde etter omspill mot Joaquin Niemann.

Men det er ikke bare Hovland som fikk måtte takle en nedtur søndag. PGA of America offentliggjorde sent søndag kveld at de fratar Trump Bedminster majorturneringen PGA Championship i 2022.

– Ledelsen i PGA of America stemte i kveld for å benytte seg av retten til å terminere avtalen om 2022 PGA Championship på Trump Bedminster, sier PGA-president Jim Richerson.

Banen har én gang tidligere arrangert en major, da de arrangere kvinnenes U.S. Open i 2017.