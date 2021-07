KLAR FOR OL: Anders Mol og Christian Sørum skal kjempe om gullmedalje i Tokyo. Her før avreise til Sotsji i mai. Foto: Jil Yngland

Mol og Sørum jakter OL-gull i Tokyo: − Vil være dumt å ha et annet mål

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum er blant de største gullhåpene til Norge i OL. Selv har de et avslappet forhold til favorittstempelet.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har vært nummer én i verden i tre år, så det vil være dumt å ha et annet mål enn å ta gull, sier Anders Mol til VG.

Med utrolige 16 triumfer i internasjonale turneringer de siste tre årene er Mol og Sørum blant de aller største favorittene når sandvolleyballturneringen i Tokyo-OL starter.

– Jeg tror vi har et ganske avslappet forhold til det. Vi har vært favoritt i hver kamp og turnering i tre år nå, og vi har løst det veldig bra, sier Christian Sørum til VG.

Selv om forventningspresset på dem er stort, plager ikke det OL-debutantene.

– Vi vet at det er en helt annen setting å spille OL sammenlignet med en vanlig turnering. Det gjelder bare å legge alt annet på utsiden av banen. Så fort vi kommer på banen er vi veldig fokuserte, og skal gjøre alt for å vinne. Det gjelder i Tokyo også, sier Mol.

Anders Mol og Christian Sørum skuffet mot Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij i kvartfinalen i verdenstouren i Gstaad i helgen. Det ble tap i strake sett.

– Land fra Europa har vunnet én gullmedalje i sandvolleyball tidligere. At vi er i en posisjon som gjør at vi er blant favorittene er ganske unikt i seg selv, sier landslagstreneren Kåre Mol.

– Hvem ser dere på som deres største konkurrenter i kampen om gullet?

– Det er mange tøffe motstandere, så det er vanskelig å si hvem som kommer til å gjøre det bra. I de seks turneringene som har vært i år er det 15 forskjellige lag som har vært i semifinale. Det sier litt om hvor åpent og tett det er i den sporten her. Jeg tror det er mange andre idretter hvor det er fire-fem utøvere som kan vinne. Her er det faktisk 15 lag som kan stikke av med gullet, sier Sørum.

Selv om merittene til duoen har vært eksemplariske de siste årene, røk de nylig ut i kvartfinalene i to strake turneringer for første gang siden 2018. Først mot Latvia, så mot Nederland.

Anders Mol og Christian Sørum de siste tre årene Juni 2018 i Ostrava: 25. plass

Juni 2018 i Warszawa: 9. plass

Juli 2018 i Espinho: 5. plass

Juli 2018 i Gstaad: 1. plass

Juli 2018 i Nederland (EM): 1. plass

Juli 2018 i Wien: 1. plass

August 2018 i Hamburg: 1. plass

Oktober 2018 i Las Vegas: 1. plass

Januar 2019 i Haag: 5. plass

April 2019 i Xiamen: 5. plass

Mai 2019 i Itapema: 1. plass

May 2019 i Jinjiang: 1. plass

Mai 2019 i Ostrava: 1. plass

Juni 2019 i Warszawa: 2. plass

Juni 2019 i Hamburg (VM): 3. plass

Juli 2019 i Gstaad: 1. plass

Juli 2019 i Tokyo: 1. plass

Juli 2019 i Wien: 1. plass

August 2019 i Moskva (EM): 1. plass

September 2019 i Roma: 3. plass

September 2020 i Jurmala (EM): 1. plass

April 2021 i Cancún: 1. plass

April 2021 i Cancún: 1. plass

Mai 2021 i Sotsji: 17. plass

Juni 2021 i Ostrava: 9. plass Vis mer

Etter tapet for Nederland i tsjekkiske Ostrava, uttalte Kåre Mol (far til Anders Mol) at spillerne var litt mentalt slitne.

– Det var litt tungt. Det ble mye reising, og da man var hjemme i Norge var man i karantene. Vi var enten i karanteneboble eller i boble på turnering, sier Sørum.

– Det har vært deilig å få en liten periode hjemme, der man har kunne være litt med familie. Det har gitt påfyll av energi, og det tror jeg vi trengte.

PS! OL-turnering spilles fra 24. juli til 7. august. Den norske duoen møter Semenov/Lesjukov fra Russland, Herrera/Gavira fra Spania og McHugh/Schumann fra Australia i gruppespillet.