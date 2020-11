USIKKER FREMTID: Glimt-spiller Patrick Berg er en av fem eliteseriespillere i landslagstroppen. Her sammen med tidligere klubbkollega og nå Milan-spiller Jens Petter Hauge. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Frykter for Eliteserien etter smitte på landslaget: − Synd hvis klubbfotballen blir lidende

STORO (VG) Smitten i det norske herrelandslaget kan få konsekvenser for den kommende runden i Eliteserien. – De skal i utgangspunktet i 10 dagers karantene, sier Branns klubblege Magnus Myntevik.

– Det er først og fremst veldig synd, men det ser jo mer og mer ut som om den avgjørelsen om å avlyse kampen mot Israel var riktig. Det store spørsmålet nå er hva som skjer videre. Foreløpig følger spillene UEFA-protokollen og anbefalinger fra lokale helsemyndigheter, sier TV 2-ekspert Mina Finstad Berg etter nyheten om coronasmitte i det norske herrelandslaget.

Norges Fotballforbund sendte fredag formiddag ut en pressemelding om at en spiller i den norske landslagstroppen har fått påvist coronaviruset. Det er visekaptein Omar Elabdellaoui som er smittet. Alle er i karantene på spillerhotellet.

I landslagstroppen er det flere eliteseriespillere.

– Det kan få konsekvenser langt utover akkurat denne landslagssamlingen. Jeg må si jeg synes det er veldig, veldig synd hvis norske fotballklubber som har fulgt regelverket til punkt og prikke hele veien nå blir lidende på grunn av smitte i en landslagspause de ikke har hatt noe med. Det er veldig, veldig synd hvis klubbfotballen blir lidende og ender opp med å måtte fullføre eliteserien i 2021, sier Finstad Berg.

– Samtidig er vi i en situasjon hvor ting endrer seg dag for dag og time for time, så det er veldig vanskelig å vite hva som skjer rundt neste sving. Smittesituasjonen er en helt annen nå for bare et par uker siden. Det er noe man er nødt til å ta løpende vurderinger rundt, legger hun til.

Dette er eliteseriespillerne i landslagstroppen: Patrick Berg (Bodø/Glimt), Marius Lode (Bodø/Glimt), Sondre Rossbach (Odd), André Hansen (Rosenborg) og Markus Henriksen (Rosenborg).

Om disse må i 10 dagers karantene, kan smitten påvirke kommende runde og disse kampene:

Rosenborg - Brann

Odd - Start

Strømsgodset - Bodø/Glimt

Disse kampene spilles søndag 22. november - om ni dager. Det er også smitte i Brann hvor Fredrik Haugen og Daouda Bamba ha testet positivt.

Norge skal etter planen spille bortekamper i Nations League mot Romania (søndag) og Østerrike (onsdag).

Klubblegen til Brann, Magnus Myntevik, har selv vært med å utvikle den norske toppfotballprotokollen.

Han forteller at landslagsspillerne som har sin klubbhverdag i Norge i utgangspunktet skal i 10 dagers karantene.

– Alle som har vært i nærkontakt og skal tilbake til Norge blir satt i 10 dagers karantene. Jeg kan ingen detaljer om det praktiske om de får reise hjem eller ei, men de vil bli satt i tidagers karatene fra de sist var i kontakt med spilleren. En trening vil innebære at det er kontakt, forteller Myntevik til VG.

Han betegner nærkontakt som trening, eller det som FHI beskriver nærkontakt som:

Man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene.

Kontakten har vært:

Under to meters avstand i mer enn 15 minutter

Direkte fysisk kontakt

Direkte kontakt med sekret.

– Er du overrasket over at det er smitte i landslagstroppen

– Jeg blir overrasket om det er en fra Eliteserien. Ikke fullt så overrasket om det er fra utenlandsk liga. Men vi ser at det skjer. UEFA-protokollen som de lever etter nå er ekstremt streng og ekstremt sikker. At vi nå får et svar viser at protokollen virker for smitten blir avdekket, sier han og legger til:

– Jeg er opptatt av at det ikke sprer videre i samfunnet. Der er vår toppfotballprotokollg og UEFA sin streng. Vi ser ingen fare for at det blir spredt videre til samfunnet. Vi skal ikke gjøre den smittesituasjonen verre.

VG har også vært i kontakt med Odd-sjef Einar Håndlykken. Han har keeper Sondre Rossbach, men han har foreløpig ikke fått oversikt over hva som nå kommer til skje fremover.

– Har ikke noe svar ennå, dessverre, skriver han i en SMS.

Også daglig leder Tove Moe Dyrhaug omtaler situasjonen som fersk.

– Nå er det ganske ferskt. Vi må forholde oss til de retningslinjene som er bestemt, så får vi ta spilleplanen når tingene blir litt klarere, sier hun.

– Men det er kanskje nærliggende å tro at dere mister de to spillerne til neste kamp?

– Det er nærliggende å tro det, ja. Brann har også smitte i troppen, så vi får se litt etter hvert. Både Brann og landslaget har sine problemer nå, så får vi sitte stille i båten inntil videre, svarer Moe Dyrhaug.

