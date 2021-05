MÅPENDE: Branns Ruben Kristiansen (t.v.) og Vegard Forren blir vitne til at Kristoffer Zachariassen setter inn sitt tredje mål og sikrer Rosenborg seieren på overtid. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Forren avfeier Brann-krise: − Gidder ikke å stå og sutre

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Brann 3–2) Fire tap på rappen. Bunnplass i Eliteserien. Tidenes verste seriestart. I Brann-garderoben snakkes det likevel ikke om krise.

Erik Eikebrokk

Publisert: Nå nettopp

Vegard Forren (33) vet at det vil bli stilt kritiske spørsmål hjemme i Bergen etter det fjerde tapet på rad, men midtstopperen mener det ikke er grunn til å erklære krisetilstand.

– Nei, det er for tidlig å si det etter fire runder. Men vi må begynne å vinne kamper, det vet vi alle, sier Forren til VG etter at tremålsscorer Kristoffer Zachariassen avgjorde kampen på overtid.

– Fire tap, sist på tabellen og den verste Brann-starten på 33 år. Hva venter dere hjemme?

– De er aldri fornøyd i Bergen, så det blir et kjør. Men det er slik vi vil ha det. Det hadde vært kjedelig om det hadde vært stille også. Det er ingen optimal start, men det er for tidlig å legge seg ned. Vi har ventet i flere måneder på å komme igang, og da gidder jeg ikke å stå og sutre etter fire kamper. Det er spørsmål om tid før vi begynner å plukke poeng.

Brann har ikke tapt sine fire første kamper siden 1988. De gjorde det samme i 1973. Nå er målforskjellen enda verre med tre mål scoret og 13

– Fortjente mer

Brann startet begge omgangene klart best, men det var Rosenborg som tok ledelsen ved Kristoffer Zacharissen på sin første sjanse i en dårlig første omgang. Fra starten av andre omgang var bergenserne enda vassere, og scoret to mål på åtte minutter signert Ruben Kristiansen og Robert Taylor. Så scoret Zachariassen seks minutter før slutt, og så på overtid.

– Det er brutalt og tøft. Vi har hatt mange gode prestasjoner i gode perioder i kamper uten å få med oss noe. Samtidig har vi vært litt for svake defensivt i perioder. I dag syns jeg vi fortjener mer. Det er å tøft å få et så enkelt mål imot på slutten. Den sved, sier Forren.

VGs sjansestatistikk viser 9–3 til hjemmelaget, som blant annet hadde tre avslutninger i treverket, samt en avslutning som ingen vet med sikkerhet om var over streken eller ikke. Dét til tross, spesielt Branns venstre side, med Kasper Skaanes, Taylor og Kristiansen i spissen, var til tide friske offensivt.

– I dag er det små perioder som ødelegger for oss. Jeg hadde vært mer bekymret om vi ble utspilt i lange perioder, og ikke hatt noe selv. Jeg tror de fleste ser at Rosenborg møter et godt fotballag i dag. Det var et langt steg i riktig retning, og vi skal fortsette å tørre og være offensive. Når man gjør det, er ikke vi dårligere enn andre eliteserielag. Det handler om å tørre, og gi litt f.

Brutal avslutning

For Kåre Ingebrigtsen så det lenge ut til å bli den andre seieren på to returer til Lerkendal som Brann-trener. Seks magiske minutter fra Rosenborgs hattrickhelt ødela det.

– Det er tungt. Brutalt. Vi gjør en jævlig god fotballkamp, men så blir vi straffet på to dødballer. Det er tøft, sier Ingebrigtsen til VG.

I neste kamp venter regjerende seriemester Bodø/Glimt. Det kan gjøre seriestarten fra vond til verre.

– Alle som fikk terminlisten utlevert, så at det kunne bli tøft. I dag fortjente vi å få med oss noe mer. Det kan ikke være sånn at motstanderen bare slenger ballen inn i boksen, og så er det målsjanse. Det må vi luke bort.

– Dere starter begge omgangene bra - hva skjer?

– Rosenborg-spillerne er store og tunge, og begynne å pælme ballen inn i boksen vår. Det er vanskelig å forsvare seg mot. Vi spiller bra, og jeg har ikke noe å utsette på innsatsen vår. Det går på kvalitet når de scorer tre mål på de sjansene.

– Hva tenker du om det som er Branns dårligste seriestart på 33 år?

– Det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Vi var det beste laget i dag. Så skorter det på at vi ikke er dyktige nok foran eget mål.