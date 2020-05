Kommentar

Pengestrømmens pakkeproblem

Av Leif Welhaven

Abid Raja har fått en tøff start som statsråd med idrett i porteføljen. Nå ber idrettspresident Berit Kjøll om en OL-hjelpepakke. Foto: Frode Hansen

Én av grunnene til at det er så vanskelig å treffe presist med redningspakker til idretten, er at systemet er intrikat, sammensatt og sjelden en del av den offentlige samtalen.

Det måtte en debatt om ja eller nei til toppfotball til for at idrettspolitikk skulle havne høyt på den rikspolitiske agendaen et ørlite øyeblikk. Normalen er jo snarere at idretten lever litt i sin egen verden, med stor grad av selvstyre og skjerming fra de største debattene om prioriteringer.

Men i coronakrisen vil idrettsøkonomi bli et tilbakevendende tema.

Spørsmålet er hvordan og i hvilken grad det offentlige kan, bør og skal kompensere idretten som sektor, sammenholdt med andre formål.

Her var som kjent misnøyen med den første statlige pakken stor, og kulturministeren har måttet tåle beskyldninger om manglende innsikt i hvordan idretten og dens lag fungerer.

Men uavhengig av hva man mener om Abid Rajas første uker i jobben, er det ingen enkel sak å skulle finne ut hvordan idretten best kan bli støttet. Da kan det være en idé å se litt nærmere på hvordan et komplisert puslespill kan bli ytterligere skadelidende dersom krisen drar ut i tid.

De 11.000 idrettslagene varierer voldsomt i størrelse og aktivitetsnivå, men mange klubbkasser er normalt avhengig av en pengestrøm som ikke er en del av spillemidler eller tilskudd . Her er coronasårbarheten åpenbar.

Sponsormarkedet er rammet, uten at vi ennå vet hvor hardt, men det er en betydelig fare for at bedrifter ikke vil kunne prioritere å sponse næridrettslaget i en tid der tæring må settes etter næring.

Kontingenter fra medlemmene er en annen post der det er grunn til å tro at inntektssvikten kan bli betydelig om det drar ut. Avlyste arrangementer er en ytterligere akilleshæl, som handler om langt mer enn billetter. For mange lag er inntekter fra kiosk og parkering viktig for eksistensgrunnlaget, mens tap av utleieinntekter rammer dem som eier anleggene selv.

Gavmilde givere kan komme i fare for å revurdere idretten opp mot andre formål, og økt press på kommune- og fylkeskommuneøkonomien kan skape utfordringer for prioritering av tilskudd til idrett derfra.

På toppen av dette er det en annen verdi du ikke ser i regnskapene, som heller ikke utføres på normalt nivå i nedstengte tider, men som er viktig for at idretten skal fungere: Dugnad. Ifølge SSB dreier det seg om 34 000 årsverk, eller rundt 17 milliarder årlig i verdi til å få maskineriet til å funke.

Hovedåren for overføringer til norsk idrett er en betydelig andel av overskuddet til Norsk Tipping. Også her er det uvisst hvordan coronakonsekvensene blir på lengre sikt, men spillmarkedet er ikke uberørt. Den største potten av pengene går til idrettsanlegg, og i strammere tider vil det kunne bli et tiltagende spørsmål hva man tar seg råd til på hvilket tidspunkt.

Spillemidler fordeles også til Norges idrettsforbund sentralt og kretser, særforbundene, barn, unge og bredde - og toppidrett. Sistnevnte er rammet av utsettelsen av OL; noe som medførte at idrettspresidenten tirsdag gjorde det kjent at det bes om en egen 50-millionerspakke til dette formålet.

Men bitene er slett ikke ferdigplassert med dette. Idrettsfinansiering innebærer også en grasrotandel, som går ut på at syv prosent av det du legger igjen hos Norsk Tipping går til en valgfri organisasjon. En justering oppover her KAN være et virkemiddel for å nå dem det har vært ganske stille rundt mens Eliteserien har fått oppmerksomhet, nemlig breddeidrettslagene landet rundt.

Du har også lokale aktivitetsmidler (LAM), som var på 367 mililoner i 2018 og overføres til næraktivitet uten noe mellomledd.

En annen viktig faktor har et tungt navn, men er ikke desto mindre viktig: Momskompensasjon. Det går over statsbudsjettet og ikke spillemidlene, og går ut på å kunne få tilbake kostnader til merverdiavgift idretten har hatt. Her er et av områdene NIF-systemet mener det er mer å hente fra staten.

Legger vi til forskningsmidler, antidopingarbeid, midler til egenorganisert idrett og AS-biten i deler av toppfotballen begynner bildet å bli komplett.

I dette landskapet har alle aktører behov, selvsagt med ulik grad av hastverk og intensitet, og spørsmålet fremover blir hvordan videre hjelpepakker kan innrettes for å treffe bedre.

Det er det vrient å finne noen fasit på, men én ting er sikkert: Aldri før har idrettsøkonomi vært et så hett tema som det vil være utover i 2020

PS! Takk til professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole. Boken «Organisasjon og lederskap i idretten» har vært nyttig i arbeidet med denne kommentaren.

Publisert: 06.05.20 kl. 08:39

