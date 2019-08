GODE TIDER I SIKTE: Viktor Hovland er klar for PGA-touren neste sesong. Foto: JONATHAN FERREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland klar for PGA-touren

Han har svart belte i taekwondo og «svart belte» i golf. 21 år gamle Viktor Hovland er klar for PGA-touren.

For mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Hans første profesjonelle seier røk riktignok etter at han avsluttet Korn Ferry-turneringen i Idaho med sin svakeste runde, tre under par. Det holdt ikke mot Matthew NeSmith som gikk på syv slag under den siste dagen og vant med ett slag. Hovland deler annenplassen med Brandon Hagy.

Men det viktigste for Viktor Hovland er at han, på en suveren måte, har kvalifisert seg for PGA-touren neste sesong. De 25 beste etter tre kvalikturneringer får PGA–kortet, og 11. og 2. plass i de to første betyr at Hovland allerede er klar.

Det betyr også at Norge har to spillere inne i det gjeveste selskapet. Kristoffer Ventura var allerede kvalifisert, og det er unikt med to nordmenn inne. Den eneste som har spilt på PGA-touren tidligere er Henrik Bjørnstad (2006 og 2010).

Ventura kvalifiserte seg gjennom spill på Korn Ferry-touren, som er «divisjonen» under PGA-touren. Ventura har vunnet to turneringer denne sesongen.

Viktor Hovland har brukt det meste av tiden PGA-touren, uten å være «medlem». Han har imponert stort, blitt blant de 16 beste fem ganger, med 4. plassen i Wyndham Championship i begynnelsen av august som beste plassering.

Hovland fikk en rekke invitasjoner som regjerende mester i U.S. Amateur, og han ble også beste amatør i The Masters. Men det var bare denne sesongen han var garantert PGA-invitasjoner, selv om han sikkert ville fått det neste sesong også, uansett hvordan det hadde gått i Korn Ferry-sluttspillet.

Nå trenger han ikke bekymre seg. Neste sesong får han garantert muligheten til å få testet seg skikkelig mot de beste, som årets vinner av PGA-sluttspillet, Rory McIlroy, samt de andre store navnene, som for eksempel Tiger Woods.

Og Hovland er en mann med flere idrettslige kvaliteter, til tross for at han bare er 21 år. Oslo-gutten har drevet med taekwondo i syv år, og PGA-spilleren Hunter Mahan ble forholdsvis sjokkert da Hovland avslørte at han hadde svart belte i dette programmet:

Ingen blir sjokkert om Viktor Hovland fortsetter å imponere neste sesong. Han har skaffet seg et glohett navn i PGA-sirkuset allerede og har tjent over seks millioner kroner de siste månedene.

PS! I innslaget over ble Viktor Hovland også spurt om sin «drømmeflight» som golfspiller, altså hvilke tre han helst ville spilt sammen med. Svaret: Faren, legenden Ben Hogan og «en berømt norsk fotballspiller ved navn John Carew». Carew er en ivrig golfspiller.

Publisert: 26.08.19 kl. 01:01

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post