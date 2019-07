TEMPOETAPPE: Fredag var det etappe nummer 13 i Tour de France: Tempoetappe på 27,5 kilometer. Wout Van Aert gikk i bakken og måtte til sykehuset. Touren er over for ham. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Van Aert til sykehus etter skrekkvelt på tempoetappen

Wout Van Aert (24) lå an til en meget sterk plassering på fredagens tempoetappe, men i en sving noen få kilometer før mål gikk det galt. Han ble liggende nede med store smerter.

Belgieren hektet i et gjerde, og ble kastet brutalt ned i asfalten. På TV 2 ble det sagt at han hektet hoften i noe som stakk ut fra reklameskiltene.

Han ble liggende på bakken med store smerter, men helpen kom kjapt stormende til. De var også raske med å dekke til skadene til 24-åringen. Han ble fraktet vekk i en sykebil drøyt ti minutter etter velten.

Ifølge TV 2 skal syklisten hele tiden ha vært ved bevissthet.

– Hoften tok tak i et feste i gjerdet som stakk ut. Det var ekle scener, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Laget Jumbo-Visma skriver på twitter at det er snakk om et kjøttsår på høyrebeinet, og har bekreftet at han har brutt årets Tour.

Wout Van Aert vant den 10. etappen.

SEIER: Wout Van Aert kunne ta tommelen opp etter den 10. etappen. Nå er det over for ham for denne gang i Frankrike. FOTO: Colin Flockton / GodingImages

Familien til Van Aert hadde tatt turen til fredagens tempoetappe i Pau for overvære at belgieren skulle kjempe om seieren, skriver NTB.

Foreldrene er nå tilstede på sykehuset, melder Zumapress.

Litt senere på etappen smalt også Maximilian Schachmann inn i reklameskiltene i samme sving. Han klarte derimot å fullføre etappen.