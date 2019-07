VM-sølv til Henrik Christiansen: – I overkant av det vi drømte om

Henrik Christiansen (22) knuste sin egen personlige rekord, og svømte inn til VM-sølv på 800 meter i Sør Korea.

– Det er en utrolig deilig følelse. Underveis ser jeg at jeg ligger bra an og får små adrenalinkick, det er helt euforisk, sier Henrik til Aftonbladet.

Med tiden 7.41,28, slo Christiansen «persen» med nesten tre sekunder. Det er forøvrig både ny norsk og nordisk rekord.

– Han er helt i ekstase. Det var litt i overkant av det vi drømte om. Vi hadde en drøm og et håp om personlig rekord. Her setter han etablerte verdensstjerner på plass, sier trener Petter Løvberg på telefon fra Sør Korea til VG.

Første langbane-medalje siden Dale Oen

Han er med det den første nordmann til å ta medalje i langbane-VM siden den avdøde helten Alexander Dale Oen tok gull i 2011.

– Det er ganske spesielt. Det er bra for Norge å komme tilbake på øverste nivå, sier Henrik til Aftonbladet.

– Det er på tide, sier Robin Dale Oen, bror av Alexander, til VG, og fortsetter:

– Det helt sinnssykt, ganske enkelt. Det er bare vanvittig gøy. Han leverer over tid, og har blitt bedre og bedre år for år. Han har hatt viljen som kreves for å bli komme i verdenstoppen. Det er bare å bøye seg i støvet.

1500 meter venter

Italienske Gregorio Paltrinieri vant overlegent med ny europarekord - 7.39,27. Franske David Aubry tok bronsen med 7.42.08.

Noe fuktig feiring av sølvmedaljen blir det ikke for Christiansen.

– Han skal få suge på denne karamellen i noen timer, så er det fullt fokus på forsøksheat på 1500 meter i morgen tidlig, forklarer Løvberg.

Christiansen har fra før VM-sølv på kortbane på 400 meter fra 2018.

Publisert: 24.07.19 kl. 13:12 Oppdatert: 24.07.19 kl. 13:59