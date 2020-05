HESTE-DEBATT: Direktør Camilla Garmann i Norsk Rikstoto og generalsekretær Pernille Huseby (t.h.) i Actis. Foto: Norsk Rikstoto og Lene Neverdal/Actis

Krever nye tapsgrenser i Rikstoto: – Helt spinnvilt

Flere enn 1100 av Norsk Rikstotos spillere har hatt en tapsgrense på 1,5 millioner kroner i måneden. Nå krever Landbruksdepartementet nye tapsgrenser fra nyttår.

Den andre monopolisten i det norske spillmarkedet, Norsk Tipping, har en tapsgrense for sine spillere på maksimalt 20.000 kroner i måneden.

Norsk Rikstotos problem er at de har et lite antall storspillere som står for en betydelig andel av omsetningen.

– Ifølge rapporten er det mange spillere som har tapsgrenser som er langt over det de faktisk spiller for. Når det er sagt, er det helt spinnvilt at man kan tape 1,5 millioner i måneden hos Rikstoto. Grensen bør være langt lavere, på linje med tapsgrensen hos Norsk Tipping på 20.000 kroner, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan.

I oktober 2019 var det 11.620 Rikstoto-kunder som hadde en tapsgrense på over 20.000 kroner. Av disse hadde 1134 en månedlig tapsgrense på 1,5 millioner kroner, viser en rapport som Lotteritilsynet la frem i desember 2019.

Nå krever Landbruksdepartementet – som Norsk Rikstoto er underlagt – at spillselskapet innfører nye tapsgrenser fra 1. januar 2021. Det fremgår av et brev som VG har fått innsyn i.

Av de 1500 spillerne som hadde største nettotap til da i 2019, var 1335 middels- eller høyrisiko-spillere, ifølge Lotteritilsynets rapport, der det også står at Norsk Rikstoto ut fra konsesjonen er pliktig til å ha et system for å reagere og følge opp disse spillerne dersom de har «uheldig spilleatferd».

Rikstoto fikk utsettelse med tapsgrensene, fordi det skulle utredes om Norsk Rikstoto og Norsk Tipping skulle slås sammen. Men i begynnelsen av april 2020 bestemte kulturminister Abid Raja at de to gamblingselskapene ikke skal fusjonere.

Norsk Rikstotos sjef Camilla Garmann svarer skriftlig slik på VGs spørsmål hvor dramatisk det kan bli om tapsgrensen blir senket fra 1,5 millioner til 20.000 kroner:

– Mange av våre kunder har lavere enn 20.000 kr i dag. Men vi har et kunnskapssegment der 100–200 kunder vil bli berørt i stor grad.

– Hvordan reagerer du på at dere må innføre tapsgrenser fra 1. januar 2021?

– Ut fra konsesjonen vår skal vi innføre tapsgrenser. Vi fikk en utsettelse i fjor da utredningen om eventuell sammenslåing med Norsk Tipping skulle utføres. I pressemeldingen som kom med avklaring om dette, ble begrepet ansvarlighet nevnt. Det kan også tolkes som tapsgrenser.

SPILLOBJEKT: Topphesten Hillary BR. Foto: Anders Kongsrud

– Hvor mye tror du omsetningen vil synke/hestesporten vil tape?

– Vi regner på ulike scenarioer, så det er for tidlig å si.

– Er tapsgrense obligatorisk for å spille hos dere per nå?

– Alle kunder hos Norsk Rikstoto må sette individuelle spillegrenser. Vi følger i tillegg våre kunder tett via vårt ansvarlighetsverktøy Mentor som sender meldinger, gir oversikt over kundens spillemønster og har tilbud om selvtest. Vi følger også opp utvalgte kunder på telefon.

– Hvor stor andel av spillerne deres får en lavere tapsgrense enn de har nå?

– Det er vanskelig å si og er avhengig av hvor nivået havner, men det er 100–200 som er de som blir berørt i størst grad slik vi ser det nå. Med forbehold om at vi må jobbe videre med tallmaterialet vårt.

Etter det VG forstår står en liten del av Rikstotos kunder for en stor del av den totale omsetningen. Det er bakgrunnen for at mange i hestesporten frykter for fremtiden dersom en tapsgrense på 20.000 kroner innføres.

Norsk Rikstoto, Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub har tidligere sagt at de frykter at disse storspillerne vil forsvinne til utenlandske aktører om grensen på 20.000 kroner kommer.

Fra departementet har VG fått følgende kommentar fra Ståle Norang i kommunikasjonsenheten:

– Det er lagt opp til at Norsk Rikstoto skal ha etablert en totalgrense for spilleres tap innen 1. januar 2021 som et av flere virkemidler for å tilby trygge og ansvarlige pengespill. Landbruks- og matdepartementet finner det ikke riktig å kommentere utformingen nærmere nå.

Avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet vil ikke kommentere saken utover å vise til et brev som de sendte til både departementet og Norsk Rikstoto høsten 2019. Der anbefales det en tapsgrense på 20.000 kroner, men at spillerne kan overføre en uutnyttet tapsgrense, maks 20.000 kroner, begrenset til en rullerende tremånedersperiode.

Med andre ord en maksimal tapsgrense på 60.000 kroner, gitt at du ikke har hatt tapt penger i de to foregående månedene.

Lotteritilsynet sier i brevet også et klart nei til Norsk Rikstotos forslag om et forskningsprosjekt og en særordning for en liten gruppe storspillere – som spiller for svært store beløp.

Actis-generalsekretær Pernille Huseby har altså også lest rapporten fra Lotteritilsynet. Hun sier:

– Alle selskap innenfor enerettsmodellen må pålegges samme ansvarlighetstiltak. Et øvre tak på de personlige tapsgrensene og en totalgrense på tvers av alle spill er et minimumskrav. Dette må på plass snarest.

– Hva med storspillerne?

– Dersom tippelag har behov for høye innskudd og tapsgrenser for å kunne satse på hest, må man finne tekniske løsninger for det, ikke sette de generelle rammene så himmelhøyt. Det gir ikke et reelt vern rundt spillerne, mener Pernille Huseby i Actis.

Ifølge hestesportsorganisasjonene berører næringen 16.000 arbeidsplasser.

Publisert: 30.05.20 kl. 20:56

