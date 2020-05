FÅR STARTE: Barneidrett med kontakt får starte å trene igjen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tillater barneidrett med kontakt fra og med 1. juni

Etter en måned med forvirring, er det endelig klart at også barneidretten kan gjenopptas som normalt fra og med 1. juni.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) ved dagens pressekonferanse på Statsministerens kontor.

Det åpnes for all barne- og ungdomsidrett opp til og med 19 år for trening, bekreftet Kultur- og likestillingsministeren. Raja påpekte like etter at det er foreløpig er snakk om trening, ikke ordinære seriekamper eller arrangement.

– Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber. Så lenge man er inntil 20 personer og i samme gruppe, kan barn og unge ha normal fysisk kontakt med hverandre på trening, sier han.

– Det er en glede som idrettsminister å kunne gjøre dette, men også som pappa til barn som er aktive i idretten. Det er mange som tålmodig - og utålmodig - har ventet på denne dagen, legger Raja til.

– Vi vet hvor viktig idretten er

Dermed kan også de yngre begynne å planlegge for årets sesong i de ulike idrettene, med kontakt. Eliteserien i fotball har allerede fått sin startdato 16. juni.

– Vi vet hvor viktig idretten er som fellesskapsbygger, som sosial arena og møteplass. Derfor er det ekstremt viktig – både for idretten og for samfunnet – at vi nå kommer i gang med treningsaktivitet for barn og unge, sier Raja.

Veien frem mot torsdagens vedtak har imidlertid vært preget av mye usikkerhet og forvirring. Helsemyndighetene la 20. mai ut en pressemelding der de «anbefalte at all barne- og ungdomsidrett gjenopptas fra 1. juni», men dette viste seg senere å være feilaktig.

At Raja tidligere samme dag sa at all barneidrett ville kunne starte fra og med 15. juni, bidro ikke til å redusere forvirringen.

Nå er de imidlertid samstemte: Barne- og ungdomsidretten kan starte opp for fullt fra og med 1. juni.

ÅPNER OPP: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) gir grønt lys for barneidrett med kontakt. Her avbildet i vandrehallen i Stortinget. Foto: Frode Hansen

– Jeg snakket med Berit Kjøll (Idrettspresident i Norges Idrettsforbund, journ.anm.), og hun var fra seg av glede, sier Raja, om da han ringte Idrettspresidenten og fortalte om de nye bestemmelsene for barne- og ungdomsidrett.

– Fortsatt en trussel

Fra 1. juni innfører regjeringen tiltaksnivåer for organisert trening på samme måte som for skoler og barnehager.

Tiltakene skal fungere som et trafikklys og går fra rødt, gult og grønt. Nivået på tiltakene bestemmes blant annet av smittesituasjonen i samfunnet og helsevesenets kapasitet.

Per nå er det gult tiltaksnivå nasjonalt.

– Vi kan alle glede oss over det som er i gang igjen, men vi må samtidig huske at ikke alt er som før. Covid-19 er fortsatt en trussel mot folkehelsen, påpeker Høie.

På sine nettsider skriver Helsedirektoratet:

«Det aller viktigste smitteverntiltaket at syke personer holder seg hjemme, og at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter til aktiviteter og ha god hygiene.»

Fra 1. juni vil også svømmehallene åpne for svømmeopplæring og organisert svømmetrening. Det betyr at det er tillatt med organisert svømming når aktiviteten gjennomføres i tråd med smittevernregler.

Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger for svømmehallene.

Publisert: 28.05.20 kl. 16:08 Oppdatert: 28.05.20 kl. 16:24

