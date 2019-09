SUKSESS: Håndballjentene har vært en suksesshistorie i en årrekke. Her fra håndball-VM i Tyskland 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Oppgjør med kjønnsroller i idretten: Hevder unge jenter ikke tør å være best

Gro Hammerseng-Edin (39) er blant flere kvinnelige profiler som mener det er viktig å snakke om kjønnsroller i idretten og i samfunnet.

Nå nettopp







Utspillene kommer i kjølvannet av en kronikk publisert i håndballmagasinet Stürmerfoul, gjengitt av svenske Aftonbladet. Der skriver Sveriges landslagstrener Henrik Signell at han ser et strukturelt problem med damehåndballen.

43-åringen mener unge talenter på damesiden ikke får ut sitt potensial. Det begrunner han med at de ikke «tør» å være best og skille seg ut, og at de hemmes av fellesskapets krav og forventninger til unge jenter.

Flere norske profiler gir støtte – og noe motstand – til kronikken.

Gro Hammerseng-Edin (39): Tidligere landslagskaptein i håndball

VIKTIG TEMA: Gro Hammerseng-Edin brenner for at jenter og gutter skal få lov til å være seg selv. Her fra et intervju med VG i 2018. Foto: Thomas Andreassen, VG.

Gro Hammerseng-Edin har 167 landslagskamper på CV-en og kjenner håndballmiljøet godt. Hun er gift med tidligere håndballspiller Anja Hammerseng-Edin og tobarnsmor. Hun mener Sundell tar opp et viktig tema.

– Jeg opplever at kjønnsrammene fortsatt er trange i samfunnet vårt. Det skal lite til før de unge føler at de ikke passer inn. Og det er ikke nødvendigvis bare på håndballbanen, det er fortsatt sånn at mange jenter vokser opp med å lære seg at det er enkelte ting som er forventet av en jente, sier hun til VG og fortsetter:

– Idrettsmessig opplever jeg at han definitivt er inne på noe, og at dette er noe det trengs å jobbe med. Vi jenter kan respondere veldig godt på å faktisk bli snakket med om dette, og kanskje bli gjort litt mer bevisste på det. Man må våge å stå frem. Det å vise konkurransementalitet og instinkt er kjempepositivt.

Hammerseng-Edin var første kvinne som vant «Mesternes mester»:

Hun mener likevel det har skjedd en endring siden hennes tid, og trekker frem at profiler som Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk og Veronica Kristiansen har uttalt at de vil bli verdens beste.

– Hvilke råd ønsker du å gi til unge jenter i dag?

– Jeg har lyst til å oppfordre både jenter og gutter til å være rause med hverandre – med tanke på at vi er forskjellige. Det må være rom for det. Jeg vil utfordre alle til å gå sin vei. Våg å være den du er, og våg å gjøre det som føles riktig for deg, svarer hun.

VG har også tidligere skrevet at undersøkelser tyder på at jenter får dårligere muligheter til å utvikle seg innenfor fotballen enn gutter.

Gerd Stolsmo (55): Mor til Ada og Andrine Hegerberg

FOTBALLMAMMA: Gerd Stolsmo sammen med datter Ada Hegerberg under kåringen av årets spiller i Europa i Monaco 2016. Foto: Ole Kristian Strøm, VG.

Signell trekker frem håndball som eksempel i sin kronikk, men Gerd Stolsmo, mor til fotballspillerne Ada og Andrine Hegerberg, mener at dette er et problem også i fotballen – og for jenter i idretten generelt.

– Jeg har vært veldig opptatt av dette når jeg har oppdratt mine jenter. Jeg har prøvd å unngå den forventede «jenterollen». Det er ingen tvil om at det forventes noe annet fra jenter. Jeg vil faktisk si det er mangel på forventninger. Det er det største problemet, mener hun.

– Vi er veldig likestilte her i Norge, men akkurat dette området tror jeg vi må få på dagsorden, fortsetter hun.

– Hvordan kan man endre dette?

– Jenter må få skikkelige trenerkrefter, og det må være lov til å ville bli god – og til å ville bli best. Det må også være lov til å feile. Bare ved å gjøre feil skapes det læring og utvikling, svarer tobarnsmoren, som selvfølgelig var til stede da datter Ada Hegerberg vant gullballen i fjor:

Henny Reistad (20): Håndballspiller på Vipers Kristiansand og Norge

KOMET: Henny Reistad under håndball-EM i Frankrike desember 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Henny Reistad er bare 20 år, men har allerede markert seg voldsomt i norsk håndball. Hun imponerte under EM sist desember, og var en viktig brikke i et Vipers-lag som både spilte «Final Four» i Champions League og vant serien forrige sesong.

Hun har skilt seg ut for å bli best, men kjenner seg likevel også igjen i Sundells kronikk.

– Jeg synes dette er et veldig spennende tema, for det er noe jeg kan kjenne meg igjen i, men samtidig ikke. For min del har det handlet om trening. Jeg har brukt tiden min mer på å trene enn hva de andre jentene gjorde, forteller hun.

Hun har alltid har vært i et miljø hvor det har vært interesse for å bli god, men samtidig har hun også prioritert trening mer enn mange venninner.

– Etter hvert som jeg ble eldre og satset mer, merket jeg at det var litt ukomfortabelt å ikke være med på like mye som vennene mine fordi jeg skulle trene. Det er kanskje noe vi jenter tror ikke er så kult – å skulle være så ivrig og bedre enn gutter i sport.

– Hvordan taklet du det?

– Jeg prøvde å omgås mest med dem som hadde samme tankegang som meg. Jo mer tid som har gått, har jeg merket at det har vært vanskelig å være med dem som ikke skjønner seg helt på trening, konkurranse og hvor mye tid man vil bruke på det, forteller Reistad.

Dette er hennes råd til unge jenter i dag:

– Jeg sier alltid at først og fremst, er det viktigst å ha det gøy. Når man har det gøy, får du mer motivasjon.

Marit Breivik (64): Sommeridrettssjef og tidligere landslagstrener i håndball

TIDLIGERE LANDSLAGSTRENER: Marit Breivik fra et intervju med VG i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Marit Breivik opplevde stor suksess da hun var trener for håndballjentene fra 1994 til 2009. I motsetning til Hammerseng-Edin, Stolsmo og Reistad, kjenner ikke hun seg like mye igjen i det Sundell skriver.

– Det var mange spillere som på personlig basis hadde ambisjoner om å bli verdens beste. Og de hadde samme tanker om laget, sier hun om tiden hun var landslagstrener.

– Men jeg tror det kan gjelde enkeltspillere som er litt mer beskjedne – og som kanskje ikke helt tror på det potensialet de har. Da er det viktig både som lag og trener å sikre stimulering som gjør at de får den selvtilliten. Men jeg har nok aldri opplevd dette som en begrensning for lagets utvikling, sier hun.

Publisert: 20.09.19 kl. 21:37







Mer om