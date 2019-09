STRIDENS KJERNE: Natalya Bochkaryova og Ilya Podolsky på jobb i Moskva-laboratoriet. Bildet er tatt i mai 2016. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT NYHETSBYRÅN

Nye påstander om Russland-juks: Skal ha fått tre ukers svarfrist

Russland skal ha fått tre uker på seg til å svare på anklagene om manipulasjon med data som Det internasjonale antidopingbyrået WADA har fått utlevert fra dopinglaboratoriet i Moskva.

Det forteller sjefen for Danmarks antidopingbyrå, Michael Ask, til Sportspressen.dk.

Ifølge New York Times vurderer etterforskere i en spesialkomite i Det internasjonale antidopingbyrået WADA å anbefale en ny utestengelse av Russlands antidopingbyrå Rusada som følge av den angivelige datamanipulasjonen. Wada-styret møtes i Tokyo mandag.

– Russland har nå fått tre uker på seg til å svare på WADAs spørsmål om unøyaktighetene i de utleverte russiske dopingdataene, som byråets (WADA) dataeksperter har funnet, sier den danske antidopingsjefen.

Michael Ask er også leder for en sammenslutning av 67 nasjonale antidopingbyråer. Det var i egenskap av denne posisjonen han fredag fikk beskjeden fra Wada om fristen russerne har fått til å redegjøre for det som kan tegne til å bli en ny skandale – på toppen av tidligere russiske dopingskandaler.

Norges idrettsforbund om manipulering av data NIF sendte ut denne pressemeldingen lørdag 21. september: Norges idrettsforbund støttet ikke WADAs avgjørelse om å oppheve utestengelsen av RUSADA, og mente det var svært uheldig at WADA renonserte på kravene som var stilt til russiske myndigheter og russisk idrett. – Vi har tidligere uttrykt bekymring for at informasjonen som ble hentet ut fra Moskva-laboratoriet kunne være manipulert. Dersom dette skulle vise se å være tilfellet, er dette et svik mot alle som kjemper for en ren idrett. NIF ønsker imidlertid å avvente ytterligere kommentarer til etter møtet i Executive Committee i WADA, og uttalelser fra WADA i denne sammenheng, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Samtidig som dette skjer, skal Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF mandag vedta om russiske utøvere skal få lov til å delta under Russlands nasjonflagg i friidretts-VM som starter kommende fredag. Eller om de fortsatt må delta som «nøytrale utøvere», som ikke får anledning til å høre Russlands nasjonalsang hvis de skulle ta gull.

Russlands antidopingbyrå Rusada er tatt inn i varmen etter Sotsji-skandalen 2014 og den påfølgende utestengelsen, men russiske utøvere måtte delta uten russiske gevanter i sommer-OL i Rio de Janeiro i 2016 og vinter-OL i Pyeongchang i fjor.

WADA er eid 50/50 av Den internasjonale olympiske komite IOC og medlemnasjonenes statlige myndigheter. I fjor høst ble det som betingelse for Rusada-gjenopptagelse i WADA stilt krav om utlevering av data fra Moskva-laboratoriet. Disse ble utlevert 10 dager etter fristen i januar i år. Etter å ha analysert dopingdataene i et halvt år, oversendte WADA «saker» til internasjonale særforbund med tanke på å suspendere og utestenge russiske utøvere.

Danmarks antidopingsjef Michael Ask mener at det bør få alvorlige konsekvenser for russisk idrett hvis det skulle vise seg at påstandene om datajuks medfører riktighet.

– Jeg vil helst ikke ta endelig stilling til mulige konsekvenser nå. Men i et gitt tilfelle bør selvsagt WADA utestenge Rusada igjen. Og kanskje bør man også straffe landet som helhet, og ikke bare det nasjonale antidopingbyrået, sier Michael Ask til Sportspressen.dk.

Den nye sjefen for Rusada, Yuri Ganus, uttaler ifølge New York Times at han ikke vil utelukke at «forskjellene» i de utleverte dataene, sammenlignet med data fra en varsler i 2017, skyldes manipulasjon.

RUSADA-SJEFEN: Yuri Ganus utenfor sitt kontor i Moskva. Bildet er tatt i september for ett år siden. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg ville synes det veldig ille. Jeg ønsker å håpe på det beste, men lever i et land der vi må være forberedt på alle mulige situasjoner, sier Yuri Ganus.

IOC er blitt kraftig oppfordret til å straffe Russland kollektivt, men OL-eieren har ikke villet gå med på kravet fra nasjonale antidopingbyråer og andre interesseorganisasjoner. Rob Koehler, tidligere visedirektør i WADA, er nå leder av utøvernes internasjonale gruppering «Global Athlete», etablert etter skandalen i 2015. Han sier til New York Times at «avvik» i dataene er «en stor sak».

– Hvis anklagene om manipulering stemmer, er det et nytt tilbakeslag for Wada, etter at utøverne så klart ga uttrykk for at de var imot gjenopptagelse, sier Koehler.

