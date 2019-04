VIL FYRE OPP: Dette bildet har fått mye oppmerksomhet etter det publisert av Moldes supporterklubb Tornekrattet. Foto: Tornekrattet

RBK-spillerne ler av Molde-supporternes trøyestunt

TRONDHEIM (VG) Moldes supporterklubb har delt bildet over for å fyre opp før søndagens storkamp mot Rosenborg. Gjermund Åsen (27) og hans trønderbart føler seg ikke truffet.

– Jeg stiller selv med en ganske frekk bart for tiden, men jeg er veldig stolt av trønderbarten min. Den skal jeg bære med stolthet på søndag. Trønderbarten min føler seg ikke truffet, sier Rosenborgs Gjermund Åsen til VG om Moldes supporterklubb Tornekrattets stunt.

Han er for øvrig usikker før søndagens Eurosport Norge-sendte Supersøndag- kamp på grunn av en lårskade, men håper å bli klar.

Tidligere denne uken la Tornekrattet ut et bilde hvor alle på har T-skjorter med bilde av et «bart forbudt»-skilt. Bildet har gått sin seiersgang i sosiale medier. RBK-trener Eirik Horneland liker at det fyres opp før kampen, men mener likevel de kunne skapt mer enda mer trøkk.

– Jeg synes det er bra, og det er en del av derbyet. Det er bra det blir slengt litt meldinger fra begge leirer. Det setter en ekstra spiss på kampen, og det setter en ekstra spiss på Eliteserien. Det er bare kult, sier han.

– Synes du de kunne kommet opp med noe enda bedre?

– Ja, det var jo litt kjedelig. Men det er vel det de klarer å få til i Molde, tenker jeg, svarer Horneland.

– Om vi skulle terge RBK hadde vi vist dem tabellen

Supporterleder i Tornekrattet Eva-Brit Mauseth har fått med seg at bildet har blitt hyppig delt i sosiale medier og forteller til VG at de la ut bildet som en spøk. Hun sier det er viktig at alle forstår at dette ikke var lagt ut for å gjøre noen sinte.

– Dette var noe vi lagde for å skape humor før kampen, det var ikke ment for å terge Kjernen eller noe sånt. Vi ler masse av det her, og vi gjorde det fordi vi synes det er morsomt. Om vi skulle terge Rosenborg hadde vi heller vist dem tabellen, sier supporterlederen.

Hun sikter til at Rosenborg ligger på nest siste plass på tabellen etter fire kamper mens Molde leder ligaen med en kamp mer spilt.

Kampen mellom Molde og Rosenborg spilles søndag 20.00 og vises på Eurosport Norge. Hør hva Molde-trener Erling Moe sier om Rosenborg før kampen her:

