EM-DRAMA: Stig-André Berge var sjanseløs i sin tredje EM-finale. Her fra OL i Rio i 2016 hvor han fikk bronse. Foto: Bjørn S. Delebekk

Berge knust i EM-finalen

Stig-André Berge (35) tapte på fall for russeren Stepan Manyanyan (27) i EM-finalen. Med 9–0 ble nordmannen utklasset etter en blodig start på kampen.

Berge hadde to EM-sølv fra før (2007 og 2018). Begge gangene var han fryktelig skuffet etter finaletap. I Bucuresti i kveld slo han oppgitt hånden i matta etter noen fryktelige minutter. Han var helt sjanseløs i finalen i 63 kilosklassen.

Armeneren Stepan Manyanyan med VM-gull (63 kg) og EM-gull (59 kg)– har tatt overgang til Russland – og representerte sin nye nasjon for første gang i et internasjonalt mesterskap. Og det ble en tøff kamp for Berge. Allerede etter et minutt fikk han et kutt i ansiktet, og blødde fra nesen i tillegg.

Men langt verre for nordmannen var det at han kom poengmessig på hæla altfor tidlig. Manyanyan kjempet seg fort opp i en ledelsen på 5–0. Det gikk ikke lenge før det sto 9–0. Berge tapte på teknisk fall, og kampen ble avblåst.

For ett år siden ble han og kona Rosell Utne Berge (28) foreldre til Nicklas. To uker senere vant han sølvmedaljen i 63 kg. Nå, 12 år etter at han vant sin første EM-sølvmedalje i Sofia, var han klar for EM i den rumenske hovedstaden i samme vektklasse.



Han hadde ikke gull i tankene, som han uttrykte det, på forhånd. VM i Kasakhstan 14. til 22. september er det eneste som teller i år. Mesterskapet i Astana gjelder som direkte kvalifisering til OL høsten 2020, der han vedgår at han må være en bedre utgave av seg selv for å ha en sjanse til gjenta 2016-triumfen.

Publisert: 13.04.19 kl. 18:00







Stig-André Berge Født: 20. juli 1983 i Oslo Klubb: Oslo Bryteklubb Vektklasse: 59 kilo Meritter: VM-bronse, 16 ganger norgesmester, fem ganger Nordisk mester, tre EM-sølv, ni World Cup-seirer, OL-bronse. Vis mer vg-expand-down