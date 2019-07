VIDERE TIL SEMIFINALE: Serena Williams slo Alison Riske 6–4, 4–6, 6–3 i kvartfinalen i Wimbledon. Foto: NIC BOTHMA / EPA

Williams unnskylder tennisskandalen: – Oppsøkte psykolog

Serena Williams opptreden under US Open-finalen endte i skandalescener. Nå legger tennisstjernen, som er klar for semifinale i Wimbledon, ut om sin tøffe tid etter skandalen.

Serena Williams jakter sin åttende tittel i Wimbledon denne uken og ble tirsdag klar for semifinalen i singleturneringen, etter en tøff kamp mot Alison Riske. Williams har vært i 36 semifinaler i Grand Slam-turneringer, men sist gang hun vant en av de aller mest prestisjetunge turneringene var Australian Open i 2017. Nå er hun imidlertid bare to seire unna å tangere legenden Margaret Court sin rekord på 24 titler i de fire største turneringene i verden.

Men Williams har vært i problemer det siste året. Finalen I US Open i september ble på grunn av hennes oppførsel omtalt som «skandalen i New York» og Williams måtte etterpå tåle kraftig motbør for sin oppførsel i sosiale medier og i media. Nå legger hun selv ut om hvor langt nede hun var etter episoden foran tennisverdenen sist høst. Det gjør hun gjennom et lengre innlegg hun har skrevet for det kjente motemagasinet Harper’s Bazaar, som ble publisert i tirsdag.

Der skriver hun blant annet om disse scenene:

Finaleskandalen førte blant annet til at vinneren Naomi Osaka begynte å gråte da publikum buet etter kampen, mens Serena Williams fikk en bot på 17 000 dollar for sin oppførsel.

– Jeg kunne ikke finne ro. Jeg oppsøkte en psykolog. Jeg lette etter svar, og selv om jeg følte jeg gjorde fremskritt, var jeg ikke klar for å holde en racket i hånden. Endelig innså jeg at det bare var en måte å komme videre på, skriver Serena Williams i motebladet om hvordan perioden etter finaletapet påvirket henne og gjør det klart at det tok lang tid før hun tok frem en tennisracket igjen.

Løsningen var å sende en følelsesladet unnskyldning til Osaka.

les også 15-åring tar Wimbledon med storm: – Kult at Michelle Obama vet at jeg eksisterer

Og nå unnskylder Williams seg på nytt til Osaka skriftlig, gjennom innlegget i motebladet.

Men Williams påpeker igjen at hun står for at dommeren frarøvet henne kampen. Williams fikk advarsel av finaledommeren som mente hun hadde fått hjelp fra sin trener på sidelinjen, noe som ikke er lov. Williams reagerte voldsomt. Og sinneutbruddet fortsatte da Williams kastet racketen i bakken etter at hun mistet neste poeng og ble fratatt et poeng. Deretter fikk hun en ny poengstraff og advarsel. Det sprakk for Williams som kalte dommeren en tyv. Nå innrømmer Williams at motstanderen rett og slett var bedre enn henne.

– Diskusjonen ødela noe som skulle vært fantastisk og historisk. Kampen ble ikke bare fratatt meg, men et avgjørende triumferende øyeblikk ble fratatt en annen spiller, noe hun burde husket som en av de flotteste minnene i hennes lange og suksessrike karriere. Mitt hjerte ble knust, skriver Williams i innlegget.

Under det pågående Wimbledon-turneringen har Nick Kyrgios, som er kjent for sitt temperament, skapt god stemning:

Williams gjentar også det hun mente under finalen om at hun blir forskjellsbehandlet som kvinne:

– Hva kunne jeg gjort bedre? Var det galt av meg å forsvare meg? Hvorfor er det slik at når kvinner blir lidenskapelige, blir de sett på som følelsesstyrte, gale og irrasjonelle? Men når menn blir det, blir de sett på som lidenskapelige og sterke, skriver Williams som forteller om episoder der hun har blitt buet på av en hel stadion.

Hun deler også unnskyldningen hun sendte til Osaka og hevder at tilbakemeldingen fra Osaka fikk henne til å gråte.

VANT: Serena Williams og Andy Murray vant sin mixed double-match tirsdag. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Publisert: 10.07.19 kl. 07:55