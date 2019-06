BIRDIE: Viktor Hovland på hull 15 før han setter dagens fjerde birdie. Foto: GETTY IMAGES/NTB SCANPIX

Hovland spilte seg opp 23 plasser

Viktor Hovland (21) så ut til å levere en bogey-fri runde på tredje dag av Travelers Championship, men etter en dobbelbogey på det 17. hullet er veien mot en topplassering lang.

Allerede i sin første turnering som profesjonell golfspiller har nordmannen fått kallenavnet «The Smiling Assassin» («Den smilende snikmorderen») av Golf Channel.

Og 21-åringen fortsatte storspillet han leverte på slutten av fredagens runde, og var fire under par før lørdagens 17.- og nest siste hull.

Da var han på skuddhold i forhold til en topp-ti-plassering – totalt seks slag under par – men en dobbelbogey «ødela» mye av dagens storspill.

Hovland hentet seg inn og avsluttet dagen med par og en 68-runde – to slag under par. Dermed er han fire slag under par før den avsluttende runden søndag.

Det holder til en delt 34. plass – opp 23 plasser etter fredagens runde. Tre slag unna en topp-ti-plassering, og seks slag unna topp tre. Chez Reavie som leder turneringen suverent – 16 slag under par etter tre runder.

En 34. plass vil gi en premie på rundt 350.000 kroner, mens for å ende med millionpremie i proffdebuten må Hovland ende topp 16. Vinneren av turneringen får med seg drøyt elleve millioner kroner.

Forrige helg gikk 21-åringen glipp av en premie på snaut to millioner kroner etter 12.-plassen i US Open, ettersom han som amatør ikke fikk motta premiepenger.

