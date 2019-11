TILSKUERSVIKT: Sist tilskuersnittet var lavere enn i år på Lerkendal var 2001. Her fra en seriekamp mot Sarpsborg 08 i mai. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborg mot laveste tilskuersnitt på 18 år: – Forferdelig trist

STORO (VG) Det er nesten 20 år siden Rosenborg har hatt så få tilskuere som i år. Landslagsduoen Ole Selnæs (25) og Alexander Sørloth (23) er bekymret for utviklingen – og støtter RBK-profil Pål André Hellands (29) tordentale etter hjemmekampen mot Glimt.

Helland fyrte på alle sylindere etter at Rosenborg sikret seieren på overtid foran et særdeles glissent Lerkendal.

Han mente samtlige i klubben måtte gå i seg selv for å vinne supporterne tilbake, og reagerte kraftig på det han omtaler som «likegyldighet» hos fansen.

Og tallenes tale viser at Helland har et godt poeng:

Så langt i årets sesong har Rosenborg et snitt på 12.823 solgte billetter. Så lavt har det ikke vært siden 2001. Da var snittet på 12.070, og RBK ble seriemester med ett poengs margin ned til Lillestrøm.

Fallet fra fjorårssesongen har vært enormt:

Trønderne har gått fra 16.424 til 12.823 på bare ett år. Det tilsvarer en nedgang på 20 prosent.

Fra 2015 (snitt på 18.039) er nedgangen på 30 prosent. Basert på billettpriser tilsvarer det rundt ni millioner i tapte årsinntekter.

– Synd

VG har møtt landslagsprofilene Ole Selnæs og Alexander Sørloth i forbindelse med Norges EM-kvalikkamper mot Færøyene og Malta. Begge er trøndere, har fortid i RBK og er bekymret for tilskuersvikten på Lerkendal.

– Det er forferdelig trist, men jeg må si jeg forstår dem. Det er mye rart nå, og det har vært veldig kjedelig å følge med på, sier Selnæs, som får støtte av kollega Sørloth:

– Jeg ser at interessen rundt laget er veldig lav, og sånn skal det ikke være i Rosenborg. Snittet skal være mye høyere, og det skal være mye større interesse. Som Pål sier: Det virker som om folk begynner å bli likegyldige, og det er veldig synd. Alle må gå i seg selv. Det går ikke an å peke på noen enkelte, det er hele klubben som må gjøre det, sier han.

Begge følger fortsatt klubben tett, og støtter Hellands utspill etter seieren mot Glimt.

– Jeg synes det er utrolig bra. Jeg stiller meg bak alt han sa, og det var en nødvendig utblåsning, sier Selnæs.

– Jeg synes det var veldig berettiget av Pål å si det, og jeg er helt enig, fortsetter Sørloth.

SKUFFET DUO: Ole Selnæs og Alexander Sørloth. Her på landslagstrening før kvalikkampen mot Spania i mars. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Trøndere, unggutter og angrepsfotball

De to er samsvarte når de får spørsmål om hva de har savnet i Rosenborg denne sesongen:

Flere trøndere.

Flere unggutter.

Attraktiv angrepsfotball.

– Det er mange ting man kan peke på. Det har vært en sesong med opp – og nedturer, men mest nedturer. Det har ikke vært underholdende å se på dem. Det er noe de er nødt til å jobbe med – og de må få Europa-plass i år, sier Sørloth.

– Jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg om hvilke endringer de skal gjøre, sier Selnæs før han ramser opp de tre ovennevnte punktene.

Han mener det er grunnen til at publikum har sviktet klubben. Han legger også til at det har vært for mye «utenomsportslig tull».

Da han forlot Rosenborg i 2016 hadde klubben nettopp vunnet «the double» under Kåre Ingebrigtsen. Selnæs synes det er kjedelig å se hvordan klubben har utviklet seg etter han forsvant til franske St. Etienne. Nå spiller han i den kinesiske klubben Shenzhen.

– Det er den samme feilen som har skjedd igjen og igjen de siste årene. Når du har et bra lag, tror du ikke du kan spille med noen trøndere og unggutter lenger. Det skal bare kjøpes, kjøpes og kjøpes. Hver gang Rosenborg har vært gode de siste årene, har det vært med et lag bestående av flere trøndere. Det er veldig synd når de virker som om de ikke forstår det, sier Kina-proffen.

Sportssjef i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, er enig i at flere trøndere kan bidra til flere tilskuere. Han skriver følgende i en SMS til VG tirsdag kveld:

– Flere trøndere på RBK er viktig for oss alle, en ideell tanke og en åpenbar faktor for trøndersk tilhørighet også på tribunen. Vi er veldig optimistiske med tanke på de neste generasjonene vi har på gang nå, med en fantastisk gjeng på akademiet som klatrer i divisjonene og U19 spiller NM-finale. Etter en krevende sesong, spesielt i starten, ser vi positivt på avslutningen og ikke minst fremtiden. Vi skal få flere på tribunen gjennom positivitet og attraktivitet i gjenstående kamper og neste år.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug sa følgende til VG om Hellands tordentale søndag:

– Det er vi vel helt enige i. Vi er veldig klar på at vi må redde det som kan reddes i 2019, så må vi starte på nytt i 2020 og se hvordan vi skal gjøre det. Det må vi gjøre sammen.

