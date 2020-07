FINALEKLAR: Magnus Carlsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kranglefantene kan møtes i finalen: – Det ville være litt ekstra å møte Giri

Magnus Carlsen (29) er allerede klar for finalen i Chessable Masters, og ville ikke ha noe imot å møte erkerivalen og yndlingsfienden Anish Giri (26).

– Det ville være morsomt å møte Giri - av åpenbare grunner, smiler Carlsen når VG snakker med ham etter at han har avgjort semifinalen mot Ding Liren med to svart-seirer onsdag.

De «åpenbare grunnene» som Carlsen trolig sikter til, er at de to elsker å krangle på sosiale medier og har vært rivaler ved sjakkbrettet gjennom mange år.

I april pådrog Carlsen seg et sjokktap mot nederlenderen i «Magnus Carlsen Invitational».

Giri og Carlsens russiske kompis Jan Nepomnjasjtsjij har vunnet en match hver og må derfor møtes torsdag for å avgjøre hvem som får møte Carlsen i finalen.

– Det ville være litt ekstra å møte Giri. At jeg tapte for ham i april, ville gi meg motivasjon i en eventuell finale mot ham.

– Men jeg får uansett en verdig motstander. Jeg unner Jan å komme til finalen om han klarer det.

– Du vil like fullt være favoritt?

– Jeg er optimist uansett hvilken motstander det blir!

Anish Giri og Magnus Carlsen elsker å sende meldinger til hverandre på sosiale medier:

Det har Magnus Carlsen god grunn til, for han har spilt glitrende i den pågående turneringen. Først slo han verdenstoer Fabiano Caruana i kvartfinalen og så verdenstreer Ding Liren i semifinalen. De fleste er vel kjent med at Magnus Carlsen har vært verdensener i mange år og er i en klasse for seg.

– Det er en god dag, sier han om onsdagen der han altså slo Ding Liren to ganger med svarte brikker. Mellom disse to partiene hadde han en remis med hvitt.

– Det siste partiet var veldig bra, innrømmer 29-åringen.

– Jeg er veldig glad over at jeg har kommet til finalen denne gang, etter som jeg ikke gjorde det i den forrige turneringen.

Chessable Masters går på den delvis Carlsen-eide nettsiden chess24.com. Dette er den tredje av fire kvalifiseringsturneringer som inngår i «Magnus Carlsen Chess Tour». De fire turneringsvinnerne går videre til finalespill i august. Carlsen (Magnus Carlsen Invitational) og Daniil Dubov (Rapid Challenge) har tatt hver sin seier og kvalifisert seg for finalen.

Publisert: 02.07.20 kl. 15:17

