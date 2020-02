PALLEN I SIKTE: Pål Golberg er nummer to i Ski Tour foran den avsluttende jaktstarten søndag. Her er han på vei til trening etter konkurransene i Östersund sist helg. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Golberg angret i mange år etter VM-kollapsen med Northug: Nå kan han vinne Ski Tour

TRONDHEIM (VG) Kroppen til Pål Golberg (29) stoppet nesten da han skulle jakte VM-gull med Petter Northug for syv år siden. Etterpå hadde han det vondt. Lenge.

Oppdatert nå nettopp

Golberg har sammenlagtpallen i sikte på historiens første Ski Tour, etter 2.-plassen på sprinten i Granåsen lørdag.

Han er nummer to, 34 sekunder bak Aleksandr Bolsjunov når den avsluttende jaktstarten over 30 kilometer går søndag.

Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten i Granåsen, han er nummer fem sammenlagt og syns ikke lagkameraten skal gå for 2.-plassen.

– Jeg tror han skal prøve og hente seieren. Han kommer til å åpne hardt. Jeg tror sjansen er der, så får vi se om han har dagen eller ikke, sier Klæbo til VG.

Dette sier Golberg om søndagens jaktstart:

Golbergs reise fra VM-kollaps på lagsprinten i 2013, problemer med sykdom og vraking fra landslaget i 2016 til årets sesong, er intet mindre enn imponerende.

Allerede som 22-åring vant han to verdenscuprenn.

– Jeg hadde høye målsettinger, men det klaffet aldri helt. Jeg gravde meg veldig ned i dårlige resultater, rent mentalt. Fysisk var jeg god nok, men jeg brukte mye tid og krefter på hvorfor jeg ikke tok det siste steget som jeg trodde jeg skulle ta, sier Golberg.

Angret i mange år

Det var også den sesongen han sto for en av de helt store kollapsene i langrennshistorien. For dem som er inne i langrenns-sjargongen så tok han «en Brink». (Svenske Jørgen Brink gikk ut med 20 sekunders ledelse på VM-stafetten i Val di Fiemme i 2003, men blir fortsatt husket for at kroppen sa stopp og han ble tatt igjen av både Norge og Tyskland.)

GIKK NED: Pål Golberg etter kollapsen under VM i 2013 sammen med leder for helseteamet Torger Hansen. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

På samme stadion ti år etter sto Golberg stille. Han gikk lagsprint med Petter Northug. De skulle ta gull. Men Golberg klarte knapt å flytte benene, så Norge røk ut i semifinalen.

– Jeg angret i mange år på at jeg ikke sa fra meg den plassen, for jeg hadde vært syk i forkant av mesterskapet. Jeg kom inn med bra overskudd og ble nummer fem på sprinten, men så var det en 22-åring som ikke var helt ærlig med seg selv og andre, sier Golberg.

– Lysten på et VM-gull ble for stor?

– Ja. Det er noe jeg har brukt mye krefter på, at jeg ikke klarte å være voksen nok til å si at det her tror jeg ikke kommer til å gå bra. Så var det en dårlig dag med snøvær også. Ting stemte ikke i det hele tatt. Det var et slags bunnpunkt, svarer Golberg.

Petter Northug tok runden i pressesonen den dagen og forsvarte Golberg og støttet ham så godt han kunne i det offentlige rom.

– Jeg fikk bare støtte i etterkant. Jeg fikk ingen melding om hva f... er det du holder på med, så det gikk egentlig fint. Men for min egen del så var det tøft å takle det. For Norge i mesterskap og stafett, så er det gull som gjelder. Så klarte jeg å ha en helsvart dag, sier Golberg.

Han brukte mye tid på å tenke på hva folk måtte mene om ham. Han forteller at det var tøft for en 22-åring.

Var nære å gi opp

Så ble han syk. Mykoplasma heter det. En lungebetennelse som virkelig satte seg. Våren 2016 var han ferdig på landslaget.

– Da begynte jeg med blanke ark. Jeg måtte finne ut om jeg ville gjøre dette eller noe annet. Siden da har jeg vært veldig motivert for å komme tilbake og ha glede med langrenn, for det hadde jeg ikke de to sesongene før det.

– Hvor nære var du å legge opp?

– Nærmere enn jeg tør å tenke på nå. Jeg sa til noen kompiser at dette gidder jeg ikke mer. Men så begynte jeg å trene for meg selv. Jeg hadde en god plan og var mye i høyden. Jeg gjorde det jeg hadde lyst til å gjøre, svarer Golberg.

PÅ SKINNER: Pål Golberg og de andre løperne har tatt tog under Ski Tour 2020. Her på vei fra Åre til Meråker. Foto: Terje Pedersen

Denne sesongen er han tilbake der han slapp før VM-smellen. Han startet sesongen med en 2. plass på sprinten i verdenscupåpningen i Finland. Han fulgte opp med en ny 2. plass på sprinten i prøve-VM siste helgen i januar. I Falun var han tilbake øverst på pallen. Så vant han jaktstarten (15 kilometer) under Ski Tour i Östersund.

Mistet datterens ettårsdag

Han kommer fra Gol, men bor i Oslo med samboeren Line Sogn Plassen og datteren Frida, som ble ett år i dag (lørdag).

– Jeg gikk glipp av den dagen, men jeg kommer sterkere tilbake, sier 29-åringen og ler.

– Det er veldig stort å være pappa. Det gjør det hyggeligere å gjøre det bra, og ikke så kjedelig å gjøre det dårlig. Man får et litt annet perspektiv på det å leve.

Bildet fra Instagram brukt med tillatelse fra Golberg.

Samboeren følger spent med hjemme i Oslo. Hun syns det han har prestert i Ski Tour til nå har vært vanvittig bra.

– Han har vært hakket mer fokusert og effektiv i alt han har gjort det siste året, for det har ikke vært noe mindre fokus på oss. Jeg har hatt mammapermisjon, så vi har hatt mulighet til å være med på fjellet og der han har trent. Det har vært et veldig fint år for alle sammen, sier Plassen.

Livet som familiefar gir ham ro.

– Han lar seg tilsynelatende påvirke mindre når det butter litt imot. Når han kommer hjem leker han med Frida. Det har vært fint å se, sier Plassen.

Mens de norske herjet i Granåsen lørdag, så klikket det for svenske Linn Svahn:

Sprintlandslagstrener Arild Monsen er utrolig imponert over at 29-åringen har tatt seg til til å bygge seg opp igjen.

– Han har vært nøye og planmessig i treningsarbeidet. Han har funnet en god balanse mellom trening og sitt nye familieliv. Fra mitt ståsted ser det ut som om det har gitt ham en enormt boost til å lykkes. Han er blitt tryggere og stoler mer på seg selv. Jeg ser en klar forbedring i teknikken også, spesielt i friteknikk, sier Monsen til VG.

Norge har syv løpere blant de åtte beste foran avslutningen søndag. Finn-Hågen Krogh er nummer tre, han startet ett minutt bak Golberg. Noen sekunder senere starter Sjur Røthe.

Publisert: 22.02.20 kl. 21:38 Oppdatert: 22.02.20 kl. 22:02

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser