SUKSESS-DUO: Far Geir Vegard og sønnen Magnus Teien Gundersen er godt forspent med sjanser på Momarken lørdag. Magnus kjører tre V75-favoritter i form av Sabrina Frecel i Oaks, Blueridge Sun i Oaks-revansjen og Faust Boko i maratonløpet. Geir Vegard står som ansvarlig trener på alle og kusker selv Lifestile som er hovedutfordrer i Oaks. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

De unge hoppene står i fokus i Oaks-sammenheng i denne gulljackpot-omgangen, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten.



Anders Olsbu

Nå nettopp







VGs travekspert, Anders Olsbu sin hovedbanker, blir ubeseirede Sabrina Frecel.

– Sabrina Frecel avsluttet solid til seier i Oaks-kvalifiseringen foran Another Creation og Sweet Lins. Hun har gjort alt riktig hittil i karrieren og skal ha mer å gå på. Kan vinne igjen, sier Olsbu.

Han lar også Voje Maren stå ugardert.

– Voje Maren har vært helt overlegen i sine to siste starter. Står perfekt til spormessig i Oaks-revansjen og kan absolutt vinne igjen, selv om hun møter skjerpet lag, mener traveksperten.

Blueridge Sun kan også være en bankerkandidat i sin Oaks-revansje.

Blueridge Sun slipper å møte årgangstoppen, hoppe-Derby-vinneren og stallvenninnen Hillary B.R., som dessverre er ute med skade. Uansett kan det bli en stor dag for far og sønn, Geir Vegard og Magnus Teien Gundersen, sier Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Sabrina Frecel (V75-1) er ubeseiret på sine tre starter hittil og har mer å gå på.

Dagens luring

Nordli Alma (V75-6) er hissig og noe usikker, men feilfritt er hun absolutt ikke noe dårligere enn de andre.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Momarken:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1920 kroner

LES KUSKEKOMMENTARER PÅ V75-HESTENE HER:

Eksperten-klaff Klosterskogen 13. okt.

V5-systemet til 8 x 200 kroner andelen gikk inn til fulle og ga pene 31 702 kroner.

V5-klaff Drammen 10. okt.

Det ble full klaff under lunsjtravet på Drammen Travbane torsdag. VGs store V5-forslag ga en utbetaling på hele 47 237 kroner.

V65-klaff Momarken 8. okt.

Drøye 5 000 kr ble det på det store V65-tipset på tirsdag. Det lille V5-forslaget gikk inn med 887 kroner.

V5- og V65-klaff Biri 4. okt.

Det store V5-forslaget ga en utbetaling på flotte 33 769 kr. Vi klarte ikke kassa i V65, men fikk to femmere til en utbetaling på nærmere 15 000 kroner på vårt store forslag.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere på Momarken Travbane i form av Sabrina Frecel og Voje Maren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (4140mv)

13 FAUST BOKO

11 U.R. AMAZING

15 ANNIE'S BOY

10 LADY LANE

1 Rio Division

4 C.C. Sugar

6 Paulino

5 Forrest Beemd

——————————

3 Pique

9 Royal Winner

12 Soros Kronos

2 Hilton B.R.

8 Gigi Follo

14 Ganyboy

7 Ultimo Tango

Løpet

Flere med vinnersjanse i høstmaratonen over hele fire kilometer.

Favoritten

Faust Boko var overlegen fra tet sist. Tapte kun for Patent Leather i elitedebuten nest sist. Kan runde alle.

Outsiderne

Annie's Boy vant dette løpet i fjor. Var tapper fra dødens nest sist.

Luringen

U.R. Amazing debuterer i A.L. Wolden-regi. Liker langløp. Kan vinne på direkten.

Startsiden

Rio Division eller Hilton B.R. til tet.

V75-2 (2140mv)

8 WAXEN

12 LØV TEDDY

14 ASK MAJOR

15 KAPTEIN KULING

1 BIRK FAKS

——————————

13 Valle Gulla

2 Tyrifaksen

6 Mjølner Marius

9 Bork Oda

5 Komnes Anna

7 Kolbu Kæsj

4 Odin Ø.K.

10 Bleke Gnisten

3 Balder Tøffen S.K.

11 Torderud Stjernen

Løpet

Fem hester peker seg ut, jevnt dem imellom.

Favoritten

Waxen jakter sin fjerde strake, men møter klart skjerpet motstand og har trukket et trangt spor.

Outsiderne

Løv Teddy har vunnet tre av sine fire siste, men står sjanseartet til på tillegg i annen rekke.

Luringen

Birk Faksen ble fjerde bak Kaptein Kuling tross startgalopp sist. Står 20 m bedre til kontra ham nå.

Startsiden

Kanskje Birk Faks til tet, siden Odin Ø.K. og Tyrifaksen har trange spor i volten.



BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (2140mv)

2 SABRINA FRECEL

——————————

9 Lifestile

1 Amazing Street

3 Another Creation

5 Sweet Lins

10 Quickstep d'Estino

4 Beak's Lively

7 Catch A Volo

8 N.Y. Rosslyn

11 Vicky Vici

12 Vittoria B.

6 Ira B.R.

Løpet

Jeg lar ubeseirede Sabrina Frecel stå ugardert i Oaks.

Favoritten

Sabrina Frecel var overlegen i karrierens to første løp. I kvalifiseringen til Oaks satt hun i femte utvendig. Ble med i angrep på siste bortre. Tross litt hinder ut av siste sving, avsluttet hun solid og knep seieren fra en tapper Another Creation. Står fint til spormessig, men blir trolig safet fra start. Gundersen-traveren kan nok åpne bedre enn vist, men velger trolig det sikre. Klaffer det litt og hun er like god som hun har vært, skal hun ha en fin sjanse igjen.

Outsiderne

Lifestile overtok etter en snau runde da lederen feilet i sin Oaks-kvalifisering og hadde siden full kontroll. Er best bakfra og kan få et fint smygløp. På sitt beste kan hun muligens gi favoritten litt kamp.

Amazing Street fortjener snart en seier igjen etter tre strake annenplasser. Avsluttet solid i hoppe-Kriteriet nest sist til annen bak Lady Ann. Blir trolig overflydd, men skal regnes i trippelsammenheng.

Luringen

Sweet Lins fikk dirigere i tet sist og var ikke mye slått av Sabrina Frecel og Another Creation. Ble sjette i hoppe-Kriteriet nest sist. Hadde trafikkproblemer da og sto på bra etter sen luke. I hoppe-Kriterie-kvalifiseringen dro hun knallhardt unna i tet og vant for den senere hoppe-Kriterie-vinneren Lady Ann. Kommer muligens ut med amerikanervogn nå. Fra tet kan hun lede lenge.

Startsiden

Sweet Lins kan åpne meget bra. Først og fremst Another Creation i mot.

MOT TRE STRAKE: Lars Anvar Kolle har tatt to overlegne seirer på rad med VG-bankeren Voje Maren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (1640ma)

2 VOJE MAREN

——————————

10 Brenne Blesa

5 Dale Anne

8 Eldoda

9 Alfa Betty

7 Borkmira

1 Kleppe Spødå

6 Pinsleterna

12 Alonso Jenta

3 Hellin Victoria

4 Komnes Borka

11 Nygaards Nena

Løpet

Jeg lar formsterke Voje Maren stå ugardert i Oaks-revansjen.

Favoritten

Voje Maren har imponert stort i sine to siste starter. Vant Veikle Balder Cup-finalen for hopper i helgen fra langt tillegg. Avsluttet bra til femte i hoppe-Derby, men fikk for langt frem. I hoppe-Derby-kvalifiseringen måtte hun se seg slått av Eldoda og Alfa Betty. Så klar ut da hun overtok i siste sving, men bremset på oppløpet. Men så bra som hun har vært i sine to siste starter, bør hun ha en fin sjanse her.

Outsiderne

Dale Anne fikk et fint løp i lederrygg og tredje innvendig i hoppe-Derby sist. Fikk perfekt åpning i siste sving og avgjorde enkelt foran Brenne Blesa. Med klaff kan hun ende blant de tre igjen.

Luringen

Brenne Blesa fikk sjansen for sent sist. Var god toer bak Dale Anne i hoppe-Derby gangen før. I kvalifiseringen var hun enda bedre med en suveren seier. På sitt beste kan hun absolutt gi Voje Maren litt kamp. Dette er forøvrig hennes siste løp, da hun skal over i avlen.

Startsiden

Nesten alle i første rekke kan åpne bra. En åpen startside. Kanskje kan Voje Maren sitte tidlig foran.



V75-5 (2140ma)

12 CRY WOLF

3 STRONG CASE

1 RIVA RENN

11 NOBLE TILE

2 IMPRESSIVE CHOICE

9 LE RAPIDE

4 Laylock Classic

5 Knight Classic

8 Tassen H.

6 King'n Swing

10 Personal Goals

7 Backgammon

——————————

Løpet

Åpent i dette varmblodsløpet for norskfødte. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten

Cry Wolf er den beste hesten, men står sjanseartet til i spor tolv og pleier ikke alltid å ha marginene med seg. Sist feilet han i siste sving som trippelaktuell i et løp stallkameraten, gode M.S. Triple J. vant. Nest sist vant han lett fra tet etter å ha fått dirigere. Manglet rom i Derby nest og ble syvendehest. I kvalifiseringen tapte han kun på foto for Noble Superb. Klaffer det bare litt fra tolvtesporet, kan han runde alle.

Outsiderne

Strong Case var tapper fra dødens i Josef Kleins æresløp sist, hvor som nevnt M.S. Triple J. vant. avsluttet bra fra køen til fjerde bak Cry Wolf nest sist, men har trukket et langt bedre spor enn han nå. Også han satt fast for lenge i Derby. I kvalifisering tapte han kun for Max Brady og Broad Vision. Står fint til nå og kan muligens ta en etterlengtet seier.

Luringen

Riva Renn er tilbake etter litt pause. Var knallgod i seiersløpene i sommer. Hoppa er kjapp fra start og klarer hun å holde Impressive Choice ute, kan hun lede hele veien, om åpningen ikke blir for tøff.

Startsiden

Riva Renn og Impressive Choice kjører om føringen.

LURING: Nordli Alma er en av fire vinnerkandidater i Oaks. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2140ma)

1 ALFA LINA

9 NORDLI ALMA

2 STAS ELDI

3 BRENNE BERNA

——————————

11 Biskeby Anna

5 Lille Frøken Støen

4 Norheim Borka

12 Dronning Af Sola

6 Elsa

7 B.B. Solrun

8 Sjø Stjerna

Løpet

Fire hester peker seg klart ut i Oaks for kaldblods.

Favoritten

Alfa Lina ledet hele veien i sin Oaks-kvalifisering og vant greit foran Brenne Berna. I hoppe-Kriteriet var hun god toer bak Stas Eldi etter et fint løp i lederrygg. I Kriterie-kvalifiseringen vant hun lett fra tet. Det kan fort bli reprise her.

Outsiderne

Stas Eldi avsluttet sterkt til annen bak Nordli Alma sist, men fikk for langt frem. Var god til seier i hoppe-Kriteriet gangen før. Var god toer bak Brenne Berna i Kriterie-kvalifseringen, men var klart slått da. Skal regnes blant de tre fra sin fine utgangsposisjon.

Brenne Berna måtte nøye seg med annen bak Alfa Lina fra lederrygg i Oaks-kvalifiseringen. Var under pari fra tet i Hoppe-Kriteriet nest sist, hvor hun firte til fjerde. Var suveren i Kriterie-kvalifiseringen. Viser hun tilsvarende, kan hun vinne her.

Luringen

Nordli Alma er like god som de andre, men er noe mer usikker. I Oaks-kvalifiseringen vant hun greit foran Stas Eldi. Viste fart mellom galoppene i hoppe-Kriteriet, men måtte nøye seg med en niendeplass. I Kriterie-kvalifiseringen vant hun lett. Om hun ikke blir for hissig eller galopperer, kan hun absolutt vinne.

Startsiden

Alfa Lina er bra fra start og kan forsvare sporet. Først og fremste Brenne Berna i mot.



V75-7 (1640ma)

4 BLUERIDGE SUN

1 Rebella Matters

——————————

2 Delight Classic

9 Lastsundayinmay

12 Thankful

10 I.D. Entity

11 Wanda Classic

6 Ilenna Bonanza

5 Catherine's Chic

3 Dancing Queen

8 Tiffany Yellow

7 Dani's Princess

Løpet

Blueridge Sun blir stor favoritt i Oaks-revansjen for varmblodshester. Først og fremst Rebella Matters i mot.

Favoritten

Blueridge Sun stakk til tet i hoppe-Derby sist. Slapp til stallvenninnen og den senere overlege vinneren, Hillary B.R. Kun ikke stå i mot Rebella Matters til slutt og måtte se seg knepent slått fra annen. Gundersen-traveren er lynrask fra start og har klar fordel av sprint. Spinner normalt til tet og kan lede hele veien. En bankerkandidat.

Outsiderne

Delight Classic går fine løp hver gang. Måtte nøye seg med en sjetteplass i hoppe-Derby nest sist, men var helt ute i fjerdespor i siste sving da. Har endelig fått et flott spor og er aktuell blant de tre.

Lastsundayinmay sto på flott til fjerde i hoppe-Derby sist og tapte kun for Rebella Matters i kvalifiseringen. Er litt sprutredd, men kan ende blant de tre om hun går feilfritt.

Luringen

Rebella Matters fullførte sterkt fra dødens i hoppe-Derby sist og knep annenplassen fra Blueridge Sun. I kvalifiseringen vant hun lett fra tet foran Lastsundayinmay. Holder normalt ikke Blueridge Sun ute på startsiden, men kommer hun seg relativt tidlig ut, kan hun muligens gi henne litt kamp.

Startsiden

Blueridge Sun spinner normalt til tet.



V75-AKTUELL: Geir Vegard Gundersen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELTRENEREN:

Navn: Geir Vegard Gundersen

Alder: 44 år

Antall seirer i år: 21

Antall seirer totalt: 2660

To stortalenter

Om Øystein Tjomsland har ungheststjernene i kaldblodsklassen, har Geir Vegard Gundersen de beste i varmblodsklassen. To av dem, Sabrina Frecel og Blueridge Sun, kommer ut som store V75-favoritter på Momarken lørdag.

V75-1: – Han var kjempegod sist, Faust Boko. Kommer ut på en ny distanse for ham, men jeg tror det går bra om han holder seg rolig. Vi tror på seier, men han møter gode konkurrenter i Paulino, Annie’s Boy og Lady Lane.

V75-2: – Han kan å vinne travløp, Waxen. Kan fort gjøre det igjen, om det går bra fra et trangt startspor i volten. Men han støtter på tre andre som også kan kunsten å vinne. Så vel Ask Major som Løv Teddy og Kaptein Kuling skal strekes.

V75-3: – Hun avsluttet enormt til seier i kvalifiseringen, Sabrina Frecel. Trener flott hjemme og har et bra spor. Må regnes tidlig. Another Creation har et bra toppnivå. Selv kjører jeg Lifestile som vant lett i kvalifiseringen. Går sine beste løp i rygg. Derfor valgte jeg dette sporet. Kjemper om seieren igjen om det løser seg.

V75-4: – Voje Maren har imponert til to strake seirer. Står gunstig til og er rask fra start. Jeg tror hun vinner igjen. Banker.

V75-5: – Slik jeg ser det er Cry Wolf og Noble Tile de beste hestene. Men de har de dårligste sporene. Magnus, sønnen min, kjører Le Rapide som vant fra tet sist. Er ikke like lett å kjøre bakfra, men har toppform. Impressive Choice kjemper fort om seieren om han får tet.

V75-6: – Hun imponerte i kvalifiseringen, Alfa Lina. Tar tet og kan lede veldig lenge. Kriterievinneren Stas Eldi tapte for Nordli Alma i kvalifiseringen. Begge kjemper om seieren igjen. Det samme gjør Brenne Berna, som går gode løp hver gang.

V75-7: – Hun var veldig god i en baneøkt sist uke, Blueridge Sun. Er så rask fra start at jeg tror ingen kan nekte henne tet. Vår beste sjanse denne omgangen. Hesten å slå er råsterke Rebella Matters.

Publisert: 18.10.19 kl. 12:03







Mer om