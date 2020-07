BISETTES: Finn Christian Jagge ble bisatt tirsdag. Foto: Line Møller

Finn Christian Jagge bisatt fra Nordstrand kirke

NORDSTRAND KIRKE (VG) Venner og familie av Finn Christian Jagge tok sitt siste farvel med den tidligere alpinisten.

Den tidligere alpinisten døde 8. juli etter akutt sykdom. Jagge ble 54 år gammel, og etterlater seg kone og to barn.

Bisettelsen fant sted i Nordstrand Kirke i Oslo fra klokken 13 tirsdag. Flere av landets største idrettspersonligheter ankom bisettelsen rett før klokken ble ett. Blant dem var Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud.

Også olympisk mester Johann Olav Koss, NRK-programleder Dag Erik Pedersen og tidligere generalsekretær i NIF, Inge Andersen, var til stede. Ingen av dem ønsket å snakke med pressen før etter bisettelsen var over.

Bisettelsen åpnet med sang av Trine Rein. Hun fremførte en versjon av Meat Loaf-låten «I'd Do Anything for Love».

Presten Kåre Skråmestø fortalte om sykdommen som førte til skiheltens død. Han havnet i koma tidlig i juni, og pleierne var redd for at han skulle dø. Så snudde situasjonen, og fredag 26. juni ble han utskrevet, og gråt ifølge presten av lykke over å komme hjem. «Han ville legge om livet sitt, skulle bruke mer tid på familien og det som betydde noe», sa Skråmestø.

– Men smertene kom tilbake, torsdag 2. juli ble han innlagt igjen og han døde 8. juli, i armene på kona si, sier presten Kåre Skråmestø.

Protokoll: Slik husker vi «Finken»

Skipresident Erik Røste holdt en minnetale i bisettelsen.

– Vi har mistet en av våre beste. Vi minnes en humørspreder, en hedersmann og en av våre store legender, som gikk bort alt for tidlig. Arven etter «Finken» lever videre i den kulturen han var med på å skape, sa Røste

Datteren Otilie talte også i bisettelsen.

– LEGENDE: Slik omtalte skipresident Erik Røste avdøde Finn Christian Jagge. Foto: Lise Åserud

Jagge var en av verdens beste alpinister i en årrekke, og var en stor del av starten på Norges alpinteventyr. Karrierens store høydepunkt kom i 1992 da han tok OL-gull i slalåm i Albertville.

Da han la opp i 2000 kunne hadde han også tatt syv seiere i verdenscupen, alle i slalåm.

Finn Christian Jagge holdt seg aktiv etter at han la slalåmskiene på hylla, og i 2011 gikk han helt til topps i «Mesternes mester» på NRK.

Fire år tidligere deltok han i «Skal vi danse» sammen med dansepartneren Therese Cleve.

SANG: Trine Rein synger under bisettelsen av Finn Christian Jagge Foto: Lise Åserud

