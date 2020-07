ARTIST: Fotballspiller Erik Botheim, her på trening med Stabæk, lager musikk på si sammen med Erling Braut Haaland og Erik Tobias Sandberg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Hinter om ny musikk med Haaland: – Fått en del forespørsler fra fansen

BEKKESTUA (VG) Dortmund-proff Erling Braut Haaland, LSK-spiller Erik Tobias Sandberg og Stabæk-spiss Erik Botheims musikkvideo «Kygo Jo» fra 2016 har gått viralt. Nå hinter Botheim om mer musikk fra trioen.

Nå nettopp

– Vi har ikke begynt med noe seriøst, men vi har faktisk mekket litt låter. Vi vurderer å ta det videre, så det kan hende det kommer mer, sier Stabæk-spiller Erik Botheim til VG etter trening i sommersola på Nadderud.

Han gikk av treningen etter en trøkk i ankelen, men forsikrer VG om at det ikke er alvorlig og at han er klar for kamp mot Start søndag.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

I 2016 lagde han, Erling Braut Haaland og LSK-talentet Erik Tobias Sandberg denne musikkvideoen:

Den gang fikk trioen, bedre kjent som «Flow Kingz», slakt av tidligere Molde-kaptein Ruben Gabrielsen, men samtidig som Haaland har slått gjennom i Europa har låta gått viralt. Originalvideoen er sett godt over seks millioner ganger på YouTube.

les også Botheim lettet etter overgangen: – Har vært mørkt og tungt

Og nå kan det komme mer musikk.

– Vi har fått en del forespørsler fra fansen om at vi må få lagt ut noe nytt, forteller Botheim.

Onsdag la han ut et bilde av seg selv, Haaland og Sandberg sammen med den norske artisten Adrian Amara på Instagram, men den RBK-utlånte Stabæk-spissen vil ikke avsløre om det kommer noe konkret.

– Det kan fort skje noe der, sier han lurt.

ARTISTER: Erling Braut Haaland, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg sammen med den norske artisten Adrian Amara (nummer to fra venstre). Foto: Privat

– Hvorfor tror du låta deres har blitt så populær?

– Vi har en i bandet som er ganske flink i fotball og som er blitt verdenskjent, så det er nok ham vi må takke for den PR-en, svarer Botheim.

– Den var jo litt populær før Haaland slo gjennom også?

– Jo, men nå har vi gått internasjonalt. Det er fett.

– Er musikk noe du kan satse på etter fotballkarrieren?

– Jeg satser på det nå.

Publisert: 23.07.20 kl. 14:52

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 4 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 5 Stabæk 9 4 3 2 13 – 12 1 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser