Den superstille uken

Av Leif Welhaven

Håndballjentene, friidrettstjernene og eliteserien er blant dem vi har hatt store forventninger til i 2020. Men nå er det helt i det blå hva Stine Bredal Oftedal, Stine Skogrand Karsten Warholm, Magnus Wolff Eikrem og andre kan få gjort dette året. Foto: Bjørn S. Delebekk

Er det mulig å savne aktiv idrett så intenst at man kan få noe som ligner fysiske abstinenser?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Om ikke helt bokstavelig, så er det neimen ikke langt unna, etter at denne våren er blitt så annerledes enn den skulle ha vært. På alle måter.

Nå skulle det vært spenning og kribling for alle penga, etter at vinterheltene hadde gjort sitt og det var sommergrenene sin tur.

Det skulle endelig vært tid for å få se hva Eirik Horneland har fått til etter vinter nummer to i Trondheim. Lupen skulle blitt den sedvanlige snakkisen og vi kunne gått i gang med de forutsigbare diskusjonene om det labre nivået på norsk klubbfotball.

Vi skulle ha gledet oss grønne over et multieuropeisk europamesterskap, kanskje attpåtil med norsk deltagelse etter at kombinasjonen Ødegaard/Haaland hadde vist seg riktig så voksen, og det skulle uansett blitt en sammenhengende festmåned.

På den hjemlige arenaen skulle vi blitt klokere på om kvinnenes toppserie fikk til et publikumsoppsving, og langt utenfor fotballbanene skulle vi fulgt nøye med på dette og hint.

Siste nytt fra den løpende storfamilien fra Sandnes frem mot sommerens andre høydepunkt, i alle fall rent sportslig, de gigantomane sommerlekene i Tokyo.

Tenk så kult det skulle vært å finne ut om Karsten Warholm og Leif Olav Alnes fortsatt er like i synk både på og utenfor resultatlistene. Kunne vi fått en dobbel håndballoppvising, kanskje, der guttene fikk slippe til på den største scenen og jentene kunne revansjere Camilla Herrems sure miss på tampen av 2016-dramaet mot Russland?

Men langt viktigere enn alt dette, ville det brake løs over påske med liv og mylder overalt. Alle de unge håpefulle skulle i gang med lek og seriespill, før sommerferiene stod for tur med cuper, skrubbsår, scoringer og skuffelser.

Alt dette skulle vi hatt på gang mens vi ladet opp i det som kalles «den stille uken» – tiden mellom palmesøndag og påskedag.

I stedet har vi altså havnet i en situasjon ingen kunne ane at skulle ramme, og der idretten er blant mange samfunnsområder som får svi. I skrivende stund vet vi ikke hva som lar seg redde av begivenheter i 2020, men det er hevet over tvil at idretten er påført skader det kommer til å ta lang tid å komme seg fra, og der særlig de økonomiske langtidskonsekvensene er skremmende å tenke på. Og akkurat det får vi dessverre mye ekstra tid til denne påsken, da de sedvanlige syslene byttes ut med en helt annen virkelighet.

Men denne dødtiden kan vi jo også bruke til å skjenke en tanke til at det kommer et liv etter coronaen, også på idrettsbanene, og at dette fellesskapet er altfor vakkert til at et virus skal få knekke det.

Det vil ta tid å komme skikkelig tilbake. Men tilbake, det skal vi alle som en. I tøffe tider blir man testet, og dugnadsånden som er så sentral i idretten er sterk nok til å bære også dette.

Gjenreisingen som venter kan vi bruke den ufrivillig stille påskeuken til å reflektere litt over.

Idretten er nede for telling, og vi vet ikke helt når det er mulig å reise seg igjen.

Men en ordentlig knockout kan coronaviruset bare glemme å påføre oss.

Ha en så god påske som det lar seg gjøre. Og bruk kroppen til noe aktivt på tilstrekkelig avstand fra andre!

Publisert: 09.04.20 kl. 17:41

