Tufte-firma importerer smittevernutstyr til sin kommune

Olaf Tuftes klesfirma har skaffet til veie og selger smittevernutstyr til hjemkommunen Horten for drøyt halvannen million kroner.

– Vi har hatt smittevernutstyr i tilstrekkelig grad. Vi har ikke vært helt i null. Men i forhold til risikoen som er blitt beskrevet, er det svært bra å få dette. Olaf (Tufte) er seriøs og derfor var jeg ikke redd for å legge 1,6 millioner på bordet for dette, sier kommunedirektør Ragnar Sundklakk i Horten kommune.

– Vi har fått leveransen. Det er bare lutter glede, tilføyer han.

Sundklakk er tidligere brannsjef i Horten kommune, der Olaf Tufte har jobbet som brannmann. Kommunedirektøren kjenner også den dobbelte OL-gullvinneren gjennom annen næringsvirksomhet.

– Vi kunne sittet på rumpa og grått over at vi ikke får solgt bærekraftige klær og må permittere ansatte. I stedet vil vi ta del i den felles dugnaden dette er, sier Olaf Tufte med tanke på behovet for smittevernutstyr i coronakrisen.

Initiativet har tidligere vært omtalt i lokalavisen Gjengangeren.

Han har med merkevaren «Tufte Wear» lyktes godt i fritidsklær-bransjen siden han startet med undertøy i form av boksere etter sitt andre OL-gull i 2012. Ifølge E24 solgte de for 57 millioner i 2018. Firmaets daglige leder Per Øyvind Jacobsen forteller imidlertid at det den siste tiden har gått mer trått, ikke minst etter at coronaviruset nærmest lammet bransjen og førte til stengte butikker.

– Det har vært en tøff tid. Mange av kundene våre er nede for telling, sier Per Øyvind Jacobsen.

Han og Olaf Tufte er på det rene med «overgangen» til å produsere smittevernutstyr ikke er til særlig hjelp økonomisk for «Tufte Wear». Det holder imidlertid maskineriet delvis i gang, selv om permitteringer ikke har vært til å unngå.

– Det er en fryktelig liten oppside. Vi skulle heller sett at det var boksere som kom. Men det kjennes meningsfylt å kunne bidra i en vanskelig situasjon, sier Per Øyvind Jacobsen.

Det er bakgrunnen til den daglige lederen i Olaf Tuftes klesfirma som er årsaken til at de nå har klart å få godkjent smittevernutstyr – ifølge kommunedirektør Ragnar Sundklakk blant annet 20.000 smittevernfrakker, 150.000 munnbind og 300 visirer – fra Kina, via Frankfurt, gjennom EU-systemet og tollen – til bestemmelsesstedet Horten.

Kommunedirektør Ragnar Sundklakk påpeker at Horten kommune har vært heldige. Den har hittil hatt et veldig lavt antall smittede og syke. I en slik situasjon har den nå med Tufte-leveransen «utstyr lenge» til kommunens sykehjem og alle andre stedene den måtte ha behov.

– Men vi kan komme i en situasjon der smittevernutstyr går unna, understreker han.

Per Øyvind Jacobsen sier at han har opparbeidet seg et godt kontaktnett i Kina siden han studerte der for 15 år siden. Olaf Tufte kaller det en gladsak, og Jacobsen forteller den slik:

– Det er «ville vesten-tilstander» i Kina. Det er mange som slåss om de samme varene. Men vi har folk «på bakken» som kan følge produksjonen og varene. Det har vært en utfordring å få varene ut av Kina, det har vært et problem med falske varer, og å skille gode fra dårlige, sier han.

Publisert: 15.04.20 kl. 16:06

