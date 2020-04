I VERDENSTOPPEN: Kristian Blummenfelt jubler etter seieren i Den internasjonale triatlonunionens (ITU) «Grand Final» i Lausanne 31. august i fjor. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Tror på hermetisk lukket triatlon: – Lider ingen nød

Kristian Blummenfelt (26) måtte corona-avlyse høydetrening i Spania og antar at årets første konkurranse – i august – vil bli «hermetisk lukket». Men Norges OL-gullhåp i triatlon understreker at det ikke er synd på ham.

– Jeg lider ingen nød selv om alt er innstilt. Det er mange som blir permittert fra jobben og har det verre enn meg, sier han.

Kristian Blummenfelt dro til Spania 9. mars for å trene i høyden og forberede seg til OL, der han ville vært en klar medaljekandidat. Etter fem dager – to dager etter at regjeringen i Norge innførte corona-tiltak – fikk han beskjed om at senteret han var innlosjert ved ville stenge og Spania «gå i lockdown».

– Jeg tenkte først at jeg skulle dra til et annet land, men besluttet å reise tilbake til Norge. Det er jeg glad for. Her er det tross alt lov til å være ute, og vi får trent. Samtidig får jeg en påtvungen ferie her hjemme. Det har jeg ikke hatt i Bergen på 15 år, påpeker den 26 år gamle bergenseren.

Kristian Blummenfelt har ligget i treningsleir sammen med landslagskameratene Casper Stornes og Gustav Iden siden hjemkomst. Torsdag skal trioen gjennom en økt på cirka tre og en halv time: 3 x 8 minutter sykling, 3 x 2000 meter løping på bane, 3 x 6 minutter sykling, 6 x 1000 meter løping.

Det er foreløpig for kaldt i vannet til å praktisere den tredje triatlonøvelsen svømming.

Sist helg sto en konkurranse på Bermuda på planen hans. I mai står det «Yokohama». Norges OL-landslag (Blummenfelt, Stornes, Iden og Lotte Miller) har fortsatt billettene, fordi en 14 dager lang treningsleir er inkludert i Japan-reisen.

– Det er samme sted der vi etter planen skal ha precamp foran OL. Det kan tenkes vi drar. Men det er samtidig ikke så fett hvis det innebærer at vi må i karantene ved ankomst, sier Kristian Blummenfelt med tanke på corona-situasjonen i Japan.

Det internasjonale triatlonforbundet ITU (International Triathlon Union) vedtok for en stund siden å droppe alle konkurranser frem til 30. mai. Onsdag kom beskjeden om at VM i mixed stafett i Hamburg 11. og 12. juli er utsatt på ubestemt tid. Det betyr i praksis at Kristian Blummenfelt og triatlonutøverne må vente til over sommeren før de kan nære håp om å kunne konkurrere.

Han forteller at «Superleague» - en slags triatlons X Games - jobber med en plan om å få til det han karakteriserer som et hermetisk lukket event i månedskiftet juli til august.

– Det vil antakelig bli slik at vi deltagerne lukkes inne i et treningssenter i to uker og gjennomfører en konkurranse i komprimerte løyper, forteller Kristian Blummenfelt.

Han og Gustav Iden skal etter planen delta i Iron Man 70.3-VM (halv Iron Man) i New Zealand i november. Iden vant mesterskapet i fjor.

Blummenfelt mottar en fast årlig lønn fra privatlaget «Bahrain Endurance 13», som han undertegnet en ett års kontrakt med tidligere i år. I tillegg kommer «ganske gode resultatbonuser» for førsteplasser, som han nå selvsagt må se langt etter.

På spørsmål om han vil merke bortfallet av alle konkurransene økonomisk, svarer han «ja og nei».

– Det går fint fremdeles. Jeg går glipp av penger, men i pluss likevel på grunn av at jeg har gode sponsoravtaler, sier han.

Publisert: 22.04.20 kl. 23:13

