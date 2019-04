TILBAKE I BERGEN: Marcus Pedersen og Strømsgodset kommer til Brann stadion søndag kveld. Her fra 1–1-kampen for et år siden, med Steffen Lie Skålevik (t.v.) og Henrik Kjelsrud Johansen (med ryggen til). Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Solli mener presset er på Brann

Tidligere Brann-helt Jan Gunnar Solli (37) er klar på en ting når Brann spiller sin første eliteseriekamp på «ny» stadion: De må vinne. Det betyr at de må stoppe Marcus Pedersen (28).

Solli vant seriegull med Brann i 2007. Skal Bergen kjempe om gullet i år er det en ting som gjelder.

– Brann er favoritt når det er kamp i Bergen. Det å få en god start på sesongen er kjempeviktig, så å vinne hjemme er et «must», sier Solli til VG.

Og Brann tapte i serieåpningen, da de røk på 3–2 mot Odd. Strømsgodset vant derimot med de samme sifrene over Haugesund.

– Skal man vinne seriegull må man ha poeng umiddelbart. Det er bare å kline til, men det er ikke alltid det holder helt inn, sier Solli.

HEIER PÅ BRANN: Jan Gunnar tok seriegull med Brann i 2007. Han tror det blir kjempestemning på stadion under søndagens kamp mot Strømsgodset. Her fra trening til «Skal vi danse» i november i fjor. Foto: Andrea Gjestvang

Sliter med skulderen

Han tror «ny» stadion kan gi klubben et løft.

– Det har manglet litt på stemningen, men nå er den siste biten på plass, med den nye tribunen som er klargjort på langsiden. Jeg gleder meg til å se kampen i kveld, sier Solli.

Han er kompis med Marcus Pedersen som spilte i Brann i 2014 og 2015. Siden har han vært Strømsgodset-spiller.

– Han fikk en god start med mål i første kamp. Han er tilbake i støtet. Han har slitt litt med skulderen, men selv med litt lite treningsgrunnlag leverer han. Han er en sterk profil, men alle vet at det er tøft å komme tilbake til Bergen etter å ha spilt der, sier Solli.

Tror på en overraskelse

37-åringen spilte 97 kamper for Brann. Han har også spilt for Odd, Rosenborg og Vålerenga i Eliteserien. Han ser konturene av en tett sesong.

– Det at Glimt kan kjøre over RBK i perioder, og score fem mål på bortebane (i går mot Mjøndalen), gjør at jeg tror det kan komme en Askeladd i eliteserien. Men jeg sier ikke at jeg tror det blir Bodø/Glimt. Det bor mye i dem, men jeg tror ikke de kan kjempe helt der oppe, sier Solli.

Musiker og forfatter Eduardo «Doddo» Andersen blogger for Bergens Tidende om Brann. Han mener Brann-trener Lars Arne Nilsen bommet i forrige kamp.

«Mot Odd viste han en menneskelig side. Da bommet han, både på laguttak og taktikk. Plutselig gikk han vekk fra det som hadde fungert så fint i vinter og stilte til sesongåpning med en ny komposisjon», skriver Andersen foran kveldens kamp og fortsetter:

«Jeg vet ikke hva han tenkte, men vi så alle at han ikke startet med det beste laget. Akkurat det er vanskelig å forstå for en enkel supporter. Det bør være en grunnregel for enhver trener at du starter med de beste spillerne. Mot Odd satt noen av Branns mest spennende spillere på benken.»

Kampen starter klokken 20.00.

Publisert: 07.04.19 kl. 14:26